Nemzeti Sportrádió

Bernie Ecclestone szerint Lewis Hamiltonnak fekszenek az új versenyautók, jó éve lesz

K. Zs.K. Zs.
2026.03.02. 12:30
null
A kép több mint tízéves, de ha bejön a sejtése, Bernie Ecclestone hamarosan újra gratulálhat Lewis Hamiltonnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Bernie Ecclestone Formula–1 Lewis Hamilton
A Formula–1-es világbajnoki sorozatot 2017-ig irányító Bernie Ecclestone úgy véli, az idei Lewis Hamilton éve lehet, mert a Ferrari hétszeres világbajnok brit versenyzőjének jobban fekszenek az új szabályok alapján megépített autók, mint a riválisoknak.

A 95 éves Bernie Ecclestone a német hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, honfitársa rájött, miért nem tudott tavaly jobb eredményeket elérni a Ferrarival, és levonta a megfelelő következtetéseket.

A brit üzletember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az átfogó szabályváltoztatások és az azoknak megfelelően megépített motorok, illetve versenyautók valós teljesítménye a szezon előtti tesztek alapján nem határozható meg pontosan.

„A csapatok sohasem mutatják meg a teszteken, mit tudnak valójában, ezért jelenleg nehéz megjósolni az erősorrendet. Azt ugyanakkor meg tudom állapítani, hogy a Ferrari elégedett az autójával, és a dolgok jobbra fordulnak náluk. Legalábbis rosszabb aligha lehet” – mondta Ecclestone, aki továbbra is hisz abban, hogy Hamilton megszerezheti a nyolcadik (rekordot jelentő) világbajnoki címét.

A 41 éves Hamilton legutóbb 2020-ban nyert vb-t, tavaly pedig, első évében a Ferrarival dobogós helyezést sem ért el. Ez a 2007-es bemutatkozása óta először fordult elő vele az F1-ben. A mostani tesztek után ugyanakkor nagyon pozitívan nyilatkozott, elégedett volt az autóval és a csapat elvégzett munkájával is, közösségi oldalaira írt bejegyzésében pedig nagyszerű idényt ígért a rajongóinak.

Tavaly a Ferrari negyedik lett a konstruktőrök között, Hamilton pedig hatodikként zárt az egyéni vb-pontversenyben.

A Formula–1-es idény a hétvégén az Ausztrál Nagydíjjal kezdődik Melbourne-ben.

(MTI)

F1
4 órája

Az Ausztrál Nagydíj szervezői szerint nincs hatással az F1-es futamra a közel-keleti konfliktus

A versenyzők, a mérnökök és a csapatvezetők biztosan ott lesznek Melbourne-ben, a versenyautók pedig már a pályán vannak.


 

 

F1 Bernie Ecclestone Formula–1 Lewis Hamilton
Legfrissebb hírek

Az Ausztrál Nagydíj szervezői szerint nincs hatással az F1-es futamra a közel-keleti konfliktus

F1
4 órája

Gazdálkodj okosan! – főszerepben az elektromos energia az új F1-szezon előtt

Képes Sport
2026.02.25. 16:45

Magyar aerodinamikai mérnöke lett a Mercedesnek

F1
2026.02.25. 13:21

A Mercedes és a Ferrari a két legyőzendő csapat – McLaren

F1
2026.02.25. 11:34

Lewis Hamilton: Őrületes szezon lesz

F1
2026.02.22. 11:00

A Ferrari állva hagyta a mezőnyt az utolsó tesztnapon; az Aston Martin mért kört sem futott

F1
2026.02.20. 17:05

Antonelli a leggyorsabb az utolsó előtti tesztnapon; az Aston Martin megint megadta magát

F1
2026.02.19. 17:05

Russell egy századdal előzte meg Piastrit; a Red Bull, az Aston Martin és a Ferrari is időt vesztett az 1. tesztnapon

F1
2026.02.18. 17:05
Ezek is érdekelhetik