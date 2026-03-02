Bernie Ecclestone szerint Lewis Hamiltonnak fekszenek az új versenyautók, jó éve lesz

A 95 éves Bernie Ecclestone a német hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, honfitársa rájött, miért nem tudott tavaly jobb eredményeket elérni a Ferrarival, és levonta a megfelelő következtetéseket.

A brit üzletember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az átfogó szabályváltoztatások és az azoknak megfelelően megépített motorok, illetve versenyautók valós teljesítménye a szezon előtti tesztek alapján nem határozható meg pontosan.

„A csapatok sohasem mutatják meg a teszteken, mit tudnak valójában, ezért jelenleg nehéz megjósolni az erősorrendet. Azt ugyanakkor meg tudom állapítani, hogy a Ferrari elégedett az autójával, és a dolgok jobbra fordulnak náluk. Legalábbis rosszabb aligha lehet” – mondta Ecclestone, aki továbbra is hisz abban, hogy Hamilton megszerezheti a nyolcadik (rekordot jelentő) világbajnoki címét.

A 41 éves Hamilton legutóbb 2020-ban nyert vb-t, tavaly pedig, első évében a Ferrarival dobogós helyezést sem ért el. Ez a 2007-es bemutatkozása óta először fordult elő vele az F1-ben. A mostani tesztek után ugyanakkor nagyon pozitívan nyilatkozott, elégedett volt az autóval és a csapat elvégzett munkájával is, közösségi oldalaira írt bejegyzésében pedig nagyszerű idényt ígért a rajongóinak.

Tavaly a Ferrari negyedik lett a konstruktőrök között, Hamilton pedig hatodikként zárt az egyéni vb-pontversenyben.

A Formula–1-es idény a hétvégén az Ausztrál Nagydíjjal kezdődik Melbourne-ben.

(MTI)