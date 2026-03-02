Nemzeti Sportrádió

Az első 100-szorosok, 7. rész: Diego Simeone már lefújás előtt felkapta a meccslabdát

2026.03.02. 12:05
2001. március 28., Buenos Aires: 100. válogatott mérkőzését két fiával, a kétéves Gianlucával és a hatéves Giovannival ünnepelte (Fotók: AFP)
A mögöttünk hagyott esztendő Bozsik 100-emlékév volt, mivel száz éve, 1925-ben született az első 100-szoros válogatott labdarúgónk, Bozsik József. Ennek apropóján sorozatunkban a jelentősebb futballkultúrájú országok első 100-szoros válogatottjainak jubileumi mérkőzését idézzük fel. Hetedikként az argentin Diego Simeonéét, aki a „surranópályán” megelőzte Diego Maradonát is.

Az 1994-es, az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság előtt az argentin sportsajtó azt a témát is boncolgatta, hogy ki lesz az akkor még kétszeres világbajnok, futballőrült ország első 100-szoros válogatott labdarúgója: Diego Maradona vagy Oscar Ruggeri? Az „isteni Diego” 89-nél, a védő 93-nál járt a torna előtt. Egyikük sem volt még túlságosan idős, Maradona 34, Ruggeri 32 éves volt. Utóbbinál azt is könnyen ki lehetett számolni, hogy ha Argentína bejut a pasadenai vb-döntőbe, és Ruggeri mindegyik meccsen pályára lép, éppen a döntőben jut el a 100. válogatottságig. De jött a dráma: a második csoportmeccs, a Nigéria elleni találkozó (2–1) után Maradonát kisorsolták doppingellenőrzésre, tiltott szert találtak a szervezetében, eltiltották – és soha többé nem volt válogatott, megállt 91-nél. Ruggeri pedig hiába játszott a vb minden argentin összecsapásán, a Maradonát elvesztő csapat magába roskadt, és már a Románia elleni nyolcaddöntőben (2–3) véget ért neki a torna. Így is Pasadena volt az argentin együttes végállomása – csak éppen három körrel korábban a reméltnél. A korai búcsú okozta keserűség közepette pedig Ruggeri bejelentette a visszavonulását a válogatottól, így nem jutott tovább 97-nél.

Ezen a románok elleni vb-nyolcaddöntőn ott volt a pasadenai stadion gyepén Diego Simeone is, aki első argentinként ért el a 100-as mérföldkőhöz. Az volt a 41. meccse címeres mezben. A leghíresebb válogatott mérkőzése persze a sorban a 75., arra már a következő vb-n, 1998-ban került sor St. Etiénne-ben, az Anglia elleni nyolcaddöntőben. David Beckham ellen szabálytalankodott Simeone, a földön fekvő angol sztár pedig visszarúgott az argentin vádlijára, aki gyorsan vette a lapot, elesett, Kim Milton Nielsen játékvezető pedig kiállította Beckhamet, s végül tizenegyesekkel Argentína jutott tovább.
A 100. mérkőzéséhez csaknem három évvel később, 2001. március 28-án, világbajnoki selejtezőn jutott el Simeone. Nem is csoda, hogy vb-selejtezőn, hiszen válogatottbeli fellépései csaknem harmada kvalifikációs találkozó volt, az összesen 106 meccse közül 33. Ennél csak alig több volt a barátságos mérkőzések száma (35). Igaz, ennek a Venezuela elleni, Buenos Aires-i meccsnek nem volt nagy tétje, joggal készülhetett örömfocira az Estadio Monumental, a River Plate otthona, hiszen Venezuela a dél-amerikai selejtezőzóna utolsó előtti, kilencedik helyén szerénykedett, míg a Marcelo Bielsa szövetségi kapitány irányította argentinok toronymagasan vezették a CONMEBOL-zóna hosszú küzdelemsorozatát. És a hazai szurkolók meg is kapták, amire vágytak, a „gauchók” könnyed játékkal 5–0-ra nyertek.

WC2002-MATCH23
Kőkemény játékos volt, aki magát és az ellenfelet sem kímélte (Fotó: AFP)

A jeles alkalomból Simeonét az Argentin Labdarúgó-szövetség emlékplakettel ajándékozta meg, amit a gyerekeivel vett át az ünnepelt. A La Nación rendkívül érzékletes és érzelemdús riportot közölt az eseményről Egy éjszaka, amit nem lehet elfelejteni címmel. „Anélkül, hogy észrevenné, a történelem lepereg a szeme előtt, és ez mélyen megindítja. Idegesség, szorongás és várakozás. Mintha az első napja lenne itt. Az öltöző ajtaja kinyílik a századik mérkőzésre. Az ő mérkőzésére – idézzük a cikket. – Fiai, a kétéves Gianluca és a hatéves Giovanni (előbbi tavaly vonult vissza a Rayo Majadahonda csapatából, utóbbi jelenleg a Torinóban szerepel a Napolitól kölcsönben, az akkor még meg sem született harmadik fia, Giuliano pedig a játékosa az Atlético Madridban – a szerk.), szépen felöltözve égkék-fehér ruhába, megolvasztják a szívét. Emlékről emlékre haladva, a 30 éves Diego Simeone szíve ujjong ezen az éjszakán. Az éjszakán, amelyen a régi és az új idők összefonódnak az emlékeiben, a család, a barátok, a volt csapattársak és az edzők ölelésében.”  

 2001. március 28.
Argentína–Venezuela 5–0 (2–0)  
Buenos Aires, Monumental Stadion, 32 000 néző, vezette: Gilberto Hidalgo (perui)
 Argentína: Burgos – Pochettino, Samuel, Vivas, Kily González – Simeone, Sorín (Zanetti, 61.), Verón – Gallardo (C. López, 76.), Ortega (G. López, 69.) – Crespo
Venezuela: Dudamel – Rey, Paez, Rojas (Elvis Martínez, 66.), L. Vera – Urdaneta, Alvarado, De Ornelas (Pérez, 57.), Noriega – Valerilla, J. Vera (Vitali, 74.)
Gól: Crespo (13.), Sorín (31.), Verón (51.), Gallardo (60.), Samuel (85.)
Diego Simeone 100. válogatott mérkőzése  

Simeone annyira fel volt pörögve érzelmileg a jubileum miatt, hogy a selejtező hajrájában vicces incidensbe keveredett. „El akartam tenni emlékbe a meccslabdát, és annyira izgatott voltam a labda megszerzése miatt, hogy az egyik pillanatban azt hittem, a játékvezető lefújta a mérkőzést. Szóval rohantam, felkaptam a labdát – és a bíró kezezést ítélt” – mondta Simeone a La Naciónnak, amelynek arról is beszélt, milyen különleges éjszakája volt a meccs után: feleségével, Carolinával karöltve belépett a tengerparton található Rodizio étterembe, ahol mintegy százhatvan ember várta, és a klasszikus skandálással köszöntötték: „Olé, olé, olé – Cholo, Cholo!” Az argentin futball olyan csillagai ünnepeltek vele a meglepetésbulin, mint Ubaldo Fillol, Sergio Goycochea, Leo Rodríguez vagy Alejandro Mancuso, továbbá Marcelo Bielsa kivételével a válogatott teljes edzői stábja. Másnap reggel repülnie kellett Rómába, mivel akkoriban a Lazio játékosa volt, de nagyon élvezte az éjszakát, inkább alvás nélkül ment ki a repülőtérre.

SOCCER-ARGENTINA-SIMEONE
Fotó: AFP

A mérkőzés utáni nyilatkozatában egyébként elsősorban nem a 100. válogatottságáról beszélt, hanem arról, ami fontosabb: a csapat jó úton jár, és az 1994-es, valamint az 1998-as, csalódást keltő szereplés után készen áll a nagyszerű világbajnoki menetelésre a következő évi, Japán és Dél-Korea által közösen rendezendő tornán. Nos, ez aztán nem jött össze, a Bielsa-csapat tragikusan szerepelt, a vb favoritjaként még a csoportból sem jutott tovább, Svédország és Anglia megelőzte. Simeone az első két csoportmeccsen játszott Nigéria (1–0) és Anglia (0–1) ellen, a továbbjutásról döntő, Svédország elleni találkozón (1–1) szakmai okokból kihagyta őt a csapatból Bielsa, nem volt sem sérült, sem eltiltva. A vb után pedig Simeone lemondta a válogatottságot, így 106 szereplés után búcsúzott, és különös módon az utolsó meccse címeres mezben így az Anglia elleni, amelyen az angolok éppen David Beckham tizenegyesgóljával vettek revansot az 1998-as Simeone–Beckham afférért…

Diego Simeone edzőként is bizonyította már, hogy nem az a feladós típus, és kedveli a hosszú távú projekteket, ugyanis 2011 óta, immár tizenöt éve az Atlético Madrid vezetőedzője. A spanyol fővárosi együttessel kétszer nyert bajnoki címet (2014, 2021), kétszer Európa-ligát (2012, 2018), kétszer európai Szuperkupát (2012, 2018), egyszer spanyol Király-kupát (2013) és Szuperkupát (2014), valamint kétszer bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe is (2014, 2016). Európában nincs aktív vezetőedző rajta kívül, aki első osztályú gárdát megszakítás nélkül 15 éve irányít. A jelenlegi élvonalbeli klubok közül is csak a német Heidenheim trénere, Frank Schmidt van régebb óta, 2007-től kezdve csapata élén, ám a Heidenheim sokáig alacsonyabb osztályban szerepelt. 

Atletico de Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports
 
Edzőként is csúcstartó  

 (A következő részben: Spanyolország – Andoni Zubizarreta)  

1. Lionel Messi 196  válogatottság
2. Javier Mascherano 147
3. Ángel Di María 145
4. Javier Zanetti     144
5. Nicolás Otamendi 129

  7. Diego Simeone 106 
 Az argentin válogatottsági örökranglista élmezőnye  

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 28-i lapszámában jelent meg.)

Ezek is érdekelhetik