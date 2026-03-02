Darts: kialakult a PDC-világbajnokságért harcoló magyar mezőny

Szombaton és vasárnap is két-két versenyt rendezett a Darts Event Kft. a KÖKI Bevásárlóközpontban, amelyekre 121 játékos adta be nevezését. Mind a négy verseny döntősei automatikusan bejutottak a Hungarian Darts Super League főtáblájára, míg a ranglistáról további kilenc dartsos szerzett indulási jogot. Szombaton Csajbók Zsolt, Lakatos Gergely, Balogh Richárd és a hétvége legfiatalabb játékosa, a 16 éves Sztregovai Milán kvalifikálta magát egyenes ágon, míg vasárnap Kispéter Gábor, Medgyesi Gergely, ifj. Málik István és Surman József György.

Sztregovai Milán tizenhat évesen száll harcba a vb-részvételért (Fotó: Darts Event)

Kiváló teljesítményekből nem volt hiány: a legmagasabb kiszállót, 170-et is láthattunk Somogyi Róbert jóvoltából, a hétvége legjobb körátlagát (92.97) Csajbók Zsolt produkálta. Volt 70 év fölötti játékos is, aki harcba szállt, a legmesszebbről érkező résztvevő Svájcból tért haza.

Így a tavalyi sorozat 47 legjobb játékosával kiegészülve kialakult a Hungarian Darts Super League 64 fős mezőnye, amely megküzd a 2026–2027-es PDC-világbajnokságon való részvételért. Hat hétvégén összesen 24 versenyt rendeznek, az összesített ranglista első 8 helyezettje vehet részt a október 31-ei rájátszásban, amelynek győztese kijut a világbajnokságra.

A Hungarian Darts Super League Q School egyenes ági továbbjutói

Csajbók Zsolt

Lakatos Gergely

Balogh Richárd

Sztregovai Milán

Kispéter Gábor

Medgyesi Gergely

ifj. Málik István

Surman József György

Akik a ranglistáról jutottak tovább

1. Németh Szabolcs

2. Szász Attila

3. Farkas Gergő

4. Takács Zoltán

5. Weiner Márton

6. Csizmadia Ádám

7. Helfrich Csaba

8. Biró Pál Balázs

9. Bata Dezső

A Hungarian Super League 2026-os menetrendje

2026. március 7–8.: HDSL Tour 1–4.

2026. április 11–12.: HDSL Tour 5–8.

2026. május 16–17.: HDSL Tour 9–12.

2026. június 27–28.: HDSL Tour 13–16.

2026. szeptember 19–20.: HDSL Tour 17–20.

2026. október 24–25.: HDSL Tour 21–24.

2026. október 31.: Hungarian Darts Super League rájátszás