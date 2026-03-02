Nemzeti Sportrádió

Darts: kialakult a PDC-világbajnokságért harcoló magyar mezőny

V. H. L.V. H. L.
2026.03.02. 09:44
null
Balogh Richárd is küzdhet a világbajnoki részvételért (Fotó: Darts Event)
Címkék
PDC darts-vb Hungarian Darts Super League darts
A hétvégén rendezték a Hungarian Darts Super League selejtezőjét, a Q Schoolt, amelyen tizenhét játékos kvalifikálta magát a főtáblára. Ahogy tavaly, úgy idén is a Hungarian Darts Super League rájátszásának győztese jut ki a PDC-világbajnokságra.

Szombaton és vasárnap is két-két versenyt rendezett a Darts Event Kft. a KÖKI Bevásárlóközpontban, amelyekre 121 játékos adta be nevezését. Mind a négy verseny döntősei automatikusan bejutottak a Hungarian Darts Super League főtáblájára, míg a ranglistáról további kilenc dartsos szerzett indulási jogot. Szombaton Csajbók Zsolt, Lakatos Gergely, Balogh Richárd és a hétvége legfiatalabb játékosa, a 16 éves Sztregovai Milán kvalifikálta magát egyenes ágon, míg vasárnap Kispéter Gábor, Medgyesi Gergely, ifj. Málik István és Surman József György.

Sztregovai Milán tizenhat évesen száll harcba a vb-részvételért (Fotó: Darts Event)

Kiváló teljesítményekből nem volt hiány: a legmagasabb kiszállót, 170-et is láthattunk Somogyi Róbert jóvoltából, a hétvége legjobb körátlagát (92.97) Csajbók Zsolt produkálta. Volt 70 év fölötti játékos is, aki harcba szállt, a legmesszebbről érkező résztvevő Svájcból tért haza.

Így a tavalyi sorozat 47 legjobb játékosával kiegészülve kialakult a Hungarian Darts Super League 64 fős mezőnye, amely megküzd a 2026–2027-es PDC-világbajnokságon való részvételért. Hat hétvégén összesen 24 versenyt rendeznek, az összesített ranglista első 8 helyezettje vehet részt a október 31-ei rájátszásban, amelynek győztese kijut a világbajnokságra.

A Hungarian Darts Super League Q School egyenes ági továbbjutói
Csajbók Zsolt
Lakatos Gergely
Balogh Richárd
Sztregovai Milán
Kispéter Gábor
Medgyesi Gergely
ifj. Málik István
Surman József György

Akik a ranglistáról jutottak tovább
1. Németh Szabolcs
2. Szász Attila
3. Farkas Gergő
4. Takács Zoltán
5. Weiner Márton
6. Csizmadia Ádám
7. Helfrich Csaba
8. Biró Pál Balázs
9. Bata Dezső

A Hungarian Super League 2026-os menetrendje
2026. március 7–8.: HDSL Tour 1–4.
2026. április 11–12.: HDSL Tour 5–8.
2026. május 16–17.: HDSL Tour 9–12.
2026. június 27–28.: HDSL Tour 13–16.
2026. szeptember 19–20.: HDSL Tour 17–20.
2026. október 24–25.: HDSL Tour 21–24.
2026. október 31.: Hungarian Darts Super League rájátszás

 

 

 

PDC darts-vb Hungarian Darts Super League darts
Legfrissebb hírek

Rock hazai közönség előtt dobott kilencnyilast, de Bunting nyert Belfastban – videó

Egyéb egyéni
2026.02.27. 00:07

Történelmi kilencnyilast dobott a legjobb női dartsos – videó

Egyéb egyéni
2026.02.25. 16:53

Ismét lesz magyar a darts-vb-n, Afrika két helyet is kap a főtáblán

Egyéb egyéni
2026.02.24. 12:30

Tekauer Gréta bronzérmes Somorján

Egyéb egyéni
2026.02.23. 16:47

Van Veen kilencnyilast dobott, de Littler örülhet a krakkói ET-győzelemnek

Egyéb egyéni
2026.02.22. 22:34

Van Gerwen távollétében Clayton a Premier League élére állt

Egyéb egyéni
2026.02.19. 23:32

Darts: Michael van Gerwen betegsége miatt visszalépett a PL 3. állomásától

Egyéb egyéni
2026.02.19. 14:10

Pénteken Lengyelországban rajtol a darts European Tour

Egyéb egyéni
2026.02.18. 10:26
Ezek is érdekelhetik