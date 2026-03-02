Nemzeti Sportrádió

Olasz, spanyol és amerikai sikert hoztak a múlt heti tenisztornák

2026.03.02. 09:32
Cristina Bucsa először nyert WTA-tornát (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Cristina Bucsa WTA
Az acapulcói és a santiagói férfi tenisztornán is olasz győztest avattak vasárnap, míg a nőknél spanyol, illetve amerikai sikerrel zárult a múlt heti méridai és austini viadal.

Mexikóban, salakos pályán, a férfiaknál – akiknél 2,5 millió dollár volt az összdíjazás – az ötödik helyen kiemelt Flavio Cobolli és a nyolcadikként rangsorolt amerikai Frances Tiafoe vívta a döntőt, s előbbi 7:6 (7-4), 6:4-re nyert. 

Chile fővárosban Luciano Darderi és a német Yannick Hanfmann csatázott a trófeáért, a második helyen kiemelt olasz teniszező 1 óra 49 perc alatt, 7:6 (8-6), 7:5-re diadalmaskodott. Egy másik mexikói helyszínen, Meridában, az 1,2 millió dollár összdíjazású keménypályás női tornán a spanyol Cristina Bucsa három játszmában, 6:1, 4:6, 6:4-re verte a lengyel Magdalena Frechet, ezzel pályafutása első WTA-sikerét aratta.

A texasi Austinban – ahol Bondár Anna az első, Gálfi Dalma pedig a második fordulóban búcsúzott – a negyedikként rangsorolt amerikai Peyton Stearnsé lett a győzelem, miután a döntőben két szoros szettben, 7:6 (10-8), 7:5-ra nyert honfitársa, Taylor Townsend ellen. A 24 éves játékos másodszor diadalmaskodott WTA-tornán.

 

tenisz Cristina Bucsa WTA
Legfrissebb hírek

Piros Zsombor nyerte meg a luganói tenisztornát

Tenisz
19 órája

Piros Zsombor döntős a luganói tenisztornán

Tenisz
2026.02.28. 17:47

Tóth Amarissa legyőzte Olijnikovát az antalyai nyolcaddöntőben

Tenisz
2026.02.26. 14:32

Gálfi Dalma a nyolcaddöntőben búcsúzott az austini tenisztornától

Tenisz
2026.02.26. 08:01

Rinderknech lesz Marozsán ellenfele az első fordulóban a dubai tenisztornán

Tenisz
2026.02.21. 13:20

Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában

Tenisz
2026.02.18. 13:47

Dohai tenisztorna: Fucsovics sima győzelemmel nyolcaddöntős

Tenisz
2026.02.17. 13:28

Shelton és Cerúndolo is hazai pályán nyert tenisztornát

Tenisz
2026.02.16. 08:42
Ezek is érdekelhetik