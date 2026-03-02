Olasz, spanyol és amerikai sikert hoztak a múlt heti tenisztornák

Mexikóban, salakos pályán, a férfiaknál – akiknél 2,5 millió dollár volt az összdíjazás – az ötödik helyen kiemelt Flavio Cobolli és a nyolcadikként rangsorolt amerikai Frances Tiafoe vívta a döntőt, s előbbi 7:6 (7-4), 6:4-re nyert.

Chile fővárosban Luciano Darderi és a német Yannick Hanfmann csatázott a trófeáért, a második helyen kiemelt olasz teniszező 1 óra 49 perc alatt, 7:6 (8-6), 7:5-re diadalmaskodott. Egy másik mexikói helyszínen, Meridában, az 1,2 millió dollár összdíjazású keménypályás női tornán a spanyol Cristina Bucsa három játszmában, 6:1, 4:6, 6:4-re verte a lengyel Magdalena Frechet, ezzel pályafutása első WTA-sikerét aratta.

A texasi Austinban – ahol Bondár Anna az első, Gálfi Dalma pedig a második fordulóban búcsúzott – a negyedikként rangsorolt amerikai Peyton Stearnsé lett a győzelem, miután a döntőben két szoros szettben, 7:6 (10-8), 7:5-ra nyert honfitársa, Taylor Townsend ellen. A 24 éves játékos másodszor diadalmaskodott WTA-tornán.