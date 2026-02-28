Niké Liga: folytatódik a kassai menetelés

Remek formában van a Kassa, amely a tavaszi idény egyik legeredményesebb csapata. Peter Cernák vezetőedző tanítványai a közeli Nagymihályban is folytatták menetelésüket, miután 2049 néző előtt 2–0-ra diadalmaskodtak. Az első gólt Vladimir Perisić szerezte, a másodikat pedig Milan Rehus, mégpedig Kovács Mátyás gólpassza után. A vendégek teljesen megérdemelten szerezték meg a három pontot, immár hét mérkőzés óta veretlenek. Ennek ellenére a Kassa a kilencedik helyen zárta az alapszakaszt, így a rájátszásban a bennmaradásért küzd majd. Előnye jelenleg nyolc pont az utolsó helyezett Szakolca, illetve három pont a tizenegyedik Sároseperjes előtt.

Tovább tart a Komárom nyeretlenségi szériája: sorozatban már nyolc tétmérkőzésen maradt győzelem nélkül a KFC, miután Aranyosmaróton 283 néző előtt 1–1-es döntetlent játszott a Rózsahegy ellen. A lilák a 88. percben egyenlítettek Elvis Mashike góljával, amely Szűcs Patrik szöglete után született. Addig inkább a vendégek voltak aktívabbak, és a góljukon kívül is akadt néhány lehetőségük. Ugyanakkor a hazaiaknak is megvoltak a helyzeteik, de csak egyszer tudtak betalálni. A rózsahegyiek a 7. helyen zárták az alapszakaszt, a komáromiak pedig a tizediken végeztek. Az alsóházi rájátszásban így egymás ellen kezdik meg szereplésüket a jövő héten.

NIKÉ LIGA

22. FORDULÓ

Nagymihály–Kassa 0–2

Kassa: Kovács Mátyás a 63. percig játszott, gólpasszt adott

Komárom–Rózsahegy 1–1

Komárom: Szűcs Patrik a 65. percben lépett pályára