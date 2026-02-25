Elmaradt az újabb olasz csoda: a Juve hiába állt fel 10 emberrel a padlóról, a Galata jutott tovább!

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 (1–0, 3–0, 3–1) – hosszabbítás után

Torino, Allianz Stadion. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

Juventus: Perin – Kalulu (Openda, 109.), L. Kelly, Gatti, McKennie – Locatelli (Kosztics, 109.), K. Thuram (Adzics, 78.), T. Koopmeiners – Conceicao (Zhegrova, 67.), J. David (Boga, 67.), Yildiz (Miretti, 103.). Vezetőedző: Luciano Spalletti

Galatasaray: Cakir – Sallai (Boey, 59.), D. Sánchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 87.) – Torreira (Singo, 103.), Lemina (Icardi, 87.) – N. Lang (L. Sané, 59.), Sara (Gündogan, 71.), B. A. Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Locatelli (37. – 11-esből), Gatti (70.), McKennie (81.), ill. Osimhen (105+1.), B. A. Yilmaz (119.)

Kiállítva: L. Kelly (47.)

Továbbjutott: a Galatasaray, 7–5-ös összesítéssel

Telt ház fogadta a csapatokat Torinóban: a Juventus hívei bíztak a csodában. Sallai Roland, ahogyan azt megszokhattuk, ott volt a háromgólos előnnyel pályára lépő Galatasaray kezdőjében. Az előny azonnal nőhetett volna, hiszen Dávinson Sánchez fejelt a meccs legelején, de válaszképpen Federico Gatti is gólt szerezhetett volna, ám a léc fölé fejelt. Az olasz futballt jól ismerő Victor Osimhen, a Napoli korábbi támadója vette célba a hazai kapu jobb oldalát, de Mattia Perin gyors vetődéssel szépen védett.

Jó iramban zajlott a találkozó, a 64-szeres magyar válogatott játékos természetesen elsősorban a védekezésre figyelt, de ha tehette, hosszú indítással segítette a török csapat támadását. Fél óra elteltével Kenan Yildiz lövése után kellett védenie Ugurcan Cakirnak, majd az olasz csapat török szélsője sárga lapot kapott Sallai Roland visszahúzásáért, de a magyar futballista visszaadta a kölcsönt: kíméletlenül rátaposott Kenan Yildiz lábára, megúszta sárgával. Nem sokkal később tizenegyeshez jutott a Juve, Lucas Torreira buktatta Khéphren Thuramot, Manuel Locatelli a kapu bal oldalába lőtt. A gól persze azonnal feldobta az amúgy is lelkes hazai szurkolókat, és a házigazda próbált továbbra is nyomást gyakorolni isztambuli ellenfelére. Indulatos, kemény mérkőzés volt ez, a felek nem kímélték egymást, sok volt a fetrengés – nyilván a vendégeknek fájt minden jobban, hadd menjen az idő.

Sallai Roland (balra) egy órát játszott (Fotó: Getty Images)

A szünet után jött a fordulat: Lloyd Kelly ugrott fel, elfejelte a labdát, de a levegőből Baris Alper Yilmaz lábára érkezett, teljesen vétlenül, a játékvezető második sárga lappal kiállította, de a VAR-nak ez sem volt elég: azonnali piros lapra módosította az ítéletet. Igaz, sérülésveszélyes volt az eset, de teljesen vétlen volt a Juve játékosa, mégis emberhátrányba került a házigazda. Kenan Yildiz mégis könnyen növelhette volna az előnyt, de nem sokkal a kapu mellé lőtt. Csaknem egy órája tartott a csata, amikor Sallai Roland számára véget ért az összecsapás, megbízhatóan, jól futballozott.

Ment előre a Juve, közben egyszer elment kontrából a Galata, és Gabriel Saráé volt a meccslabda, ám Federico Gatti hatalmasat blokkolt, aki aztán a másik kapu előtt is hőssé vált: közelről bekotorta a labdát Pierre Kalulu centerezése után. Khéphren Thuram ziccert rontott, majd Kenan Yildiz közelről a kapufát találta el, ám ez is belefért, mert megszerezte a harmadik gólját a Juve. Teun Koopmeiners fejese után Weston McKennie közelről a kapuba bólintott: az olaszok tíz emberrel két gólt szerezve ledolgozták a hátrányukat!

Weston McKennie góljával egyenlített a párharcban a Juventus, s mentette hosszabbításra a visszavágót (Fotó: Getty Images)

Bár a harmadik hazai gól után a vendégek átvették az irányítást, ám a hosszabbítás első nagy helyzete a Juventusé volt, ám Edon Zhegrova ziccerben a jobb alsó mellé lőtt. Az első félidő végén aztán góllá érett a törökök fölénye, Baris Alper Yilmaz kiugratása után Victor Osimhen a kapuba lőtt Mattia Perin lába között. Tehát ismét a Galata állt továbbjutásra, így a rövidke szünet után ismét a Juvénak kellett támadnia. Meg is volt az esélye a negyedik gólra, ám Edon Zhegrova lövésénél Ugurcan Cakir nagyot védett, majd Filip Kosztics nem találta el a kaput. Az utolsó tíz percre már nem maradt erejük az olaszoknak, a 119. percben pedig az isztambuli csapat lezárta az összecsapást, Baris Alper Yilmaz ziccerben nem hibázott.

Ezzel a vártnál talán jóval nehezebben, de a Galatasaray kiejtette a hatalmasat küzdő Juventust – Sallai Rolandék a Liverpoollal vagy a Tottenhammel találkoznak a legjobb 16 között, ez a pénteki sorsoláson dől el. 3–2 (összesítésben: 5–7)