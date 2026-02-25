Nemzeti Sportrádió

Kovács Bendegúz két gólt lőtt, de holland csapata kiesett az UEFA Ifjúsági Ligából

2026.02.25. 17:58
Kovács Bendegúz az értékesített büntetője után (Fotó: Getty Images)
Kovács Bendegúz két gólt lőtt az UEFA Ifjúsági Liga szerdai játéknapján, de csapata, a holland AZ simán, 6–2-re kikapott a Benfica vendégeként, így nem jutott be a legjobb nyolc közé a fiatal labdarúgók első számú európai sorozatában.

Francisco Silva már a 2. percben megszerezte a vezetést a Benficának, a portugál csapat a 24. percben 3–0-ra vezetett – Kovács Bendegúz magabiztosan végrehajtott 11-essel szépített a 27. percben.

A lisszaboniak a szünetig újabb gólt szereztek, majd a második félidőben még kettőt, gyakorlatilag eldőlt a párharc. A 74. percben még egyszer Kovácson volt a sor, a 16-os előterében kapott labdát ballal a kapu jobb oldalába vágta, beállítva a 6–2-es végeredményt.

A 18 éves magyar támadó hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett az ifi BL mostani kiírásában, ezzel pillanatnyilag második a góllövőlistán.

Az egymeccses párharcot megnyerő Benfica az Inter ellen folytatja a negyeddöntőben.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Nyolcaddöntő
Benfica (portugál)–AZ (holland) 6–2

Légiósok
2026.02.17. 15:41

Honnan jön és hová tart Kovács Bendegúz, a magyar futball új csatárígérete?

Másfél hét alatt tripla az ifi BL-ben és csereként mesterhármas a holland kettőben: így tett szert gyors hírnévre a 199 centis, 18 éves center, de lehet, hogy berobbanása még csak a kezdet.

 

 

