Ikszelt a Zsolna ellen, és második helyen zárta a DAC a Niké Liga alapszakaszát

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

22. FORDULÓ

Zsolna–DAC 0–0

Zsolna, Pob Dubnom Stadion, 2083 néző. Vezette: Kruzliak

Zsolna: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica (Datko, 79.), Adang, Kácer (Florea, 79.), Bari – Szánthó (Ilko, 87.), Roginic (Julis, 79.), Fasko (Kósa, 87.). Vezetőedző: Pavol Stano

DAC: Bartels – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Méndez – Tuboly, Ouro – Kmet (Blazek, 82.), Gruber (Udvaros, 73.), Ramadan (Sylla, 61.), Corr (Kukovec, 61.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

ÖSSZEFOGLALÓ

A zsolnai csapat tulajdonosa a magyarul is beszélő Jozef Antosík, a hazaiak kezdőcsapatában pedig először kapott lehetőséget Szánthó Regő, aki ősszel érkezett az észak-szlovákiai együtteshez, és eddig nyolc mérkőzésen csereként lépett pályára. A 25 éves középpályás korábban harminc bajnokin szerepelt a DAC színeiben, és ezeken öt gólt szerzett – ebből hármat éppen a zsolnaiak kapujába. „Lehet, szombaton is elsül a bal lábam” – mondta lapunknak a találkozó előtt. Rajta kívül még további három hazai mezben játszó futballistának volt dunaszerdahelyi múltja: Filip Kasanak, Bari Krisztiánnak és Miroslav Kácernek.

A 35. percben 2083 néző (ebből 76-an a vendégszektorban voltak) előtt Szánthó Regő nagyon közel járt a gólhoz, amikor nehéz szögből a bal felső sarkot vette célba, de Jan Bartels bravúrral hárított. Nem sokkal később sportszerűségből is jelesre vizsgázott a magyar játékos: Tarasz Kacsaraba felszabadítása Szánthót érintve hagyta el az oldalvonalat, ám Ivan Kruzliak játékvezető bedobást ítélt a hazaiak javára. A vendégek reklamálása után a sípmester megkérdezte a zsolnai szélsőt, aki jelezte, hogy róla ment ki a labda, így végül a DAC végezhette el a bedobást.

Addig inkább mezőnyjáték folyt a meglepően gyenge minőségű pályán. A zsolnaiak szerint a sok februári mérkőzés miatt több helyen foltos, homokkal felszórt volt a játéktér. A bajnoki találkozók mellett a hazai klub U19-es csapata Ifjúsági Bajnokok Ligája-mérkőzéseket játszott a Liverpool FC és az FC Bruges ellen.

A vendégeknél továbbra is hosszú volt a hiányzók listája (a sérült Rhyan Modesto, Viktor Djukanovics, Sando Barro, Matej Trusa, Alekszandar Popovics, Filipe, George Gagua, valamint az eltiltott Julien Bationo). Ennek ellenére igyekeztek kombinálni és járatni a labdát, és a 12. percben közel jártak a gólszerzéshez. Andreas Gruber szöglete után Kleman Nemanic fejesét a léc állította meg. Szinte hihetetlen, de a DAC ebben az idényben már 29 alkalommal találta el a kapufát vagy a keresztlécet – ha ezek harmada gól lett volna, a sárga-kékek minden bizonnyal a Niké Liga élén állnának.

A dunaszerdahelyiek főként a bal oldalon, Ammar Ramadan révén próbáltak veszélyeztetni, ám beadásairól rendre lemaradtak a vendégtársak.

Az első félidőben a vendégek mestere Branislav Fodrek többször csóválta a fejét Pa Assan Corr teljesítményét látva. A szünetben mintha szentvízzel hintették volna meg a gambiai játékost. Előbb ügyesen kiharcolta a labdát, majd kapura küldte is azt, majd pedig Cotne Kapanadze beadása után fejjel veszélyeztette a zsolnai kaput.

A másik oldalon Marko Roginic beadása után Michal Fasko a kapuba fejelte a labdát. Közel háromperces VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette a találatot. Nemsokára Filip Kasa fejesét védte Bartels.

A 74. percben a vendégek csereembere, Nino Kukovec veszélyeztetett, megpattanó lövése a zsolnai kapu oldalhálójában kötött ki.

A hátralévő percekben inkább mezőnyjáték folyt, így maradt a gól nélküli döntetlen, amely legutóbb csaknem nyolc év született a két csapat között. Az előző 27 mérkőzésen esett legalább egy találat. 0–0