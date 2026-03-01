A Lipcse ellen ért véget a Hamburg veretlenségi sorozata a Bundesligában
Gulácsi Péter sérülés miatt nem állhatott csapata rendelkezére a hat bajnoki óta veretlen Hamburg elleni mérkőzésen, Willi Orbán viszont természetesen ott volt a kezdőcsapatban és végig is játszotta az összecsapást a védelem közepén.
Jobban kezdtek a hazaiak, a 22. percben Fábio Vieirát hagyták üresen a védők, akinek még arra is volt ideje, hogy toljon egyet a labdán, mielőtt tizenegy méterről a kapuba lőtt. Sokáig azonban nem örülhetett a Hamburg, a 36. percben góllá érett a lipcseiek mezőnyfölénye, és Rómulo Cardoso kiegyenlített – méghozzá nem is akármilyen mozdulattal, Luka Vuskovic szorításában, sarokkal talált a kapuba a Lipcse brazil légiósa.
A második félidőben is maradtak lendületben a látogatók, olyannyira, hogy az 50. percben már a Lipcsénél volt az előny: Yan Diomandét három hamburgi védő sem tudta szerelni a tizenhatoson belül, a lipcseiek játékosa pedig végül nagy erővel a rövid sarokba, a léc alá lőtte a labdát.
Nem sokkal később tizenegyeshez jutott a Lipcse: a labda mögé az egyenlítő gólt szerző Rómulo állt, a nem túl jól helyezett, és nem is túl erős lövését azonban kivédte Daniel Fernandes.
Ezzel a védéssel a Hamburg ugyan meccsben maradt, ennek ellenére egyre nagyobb lett a lipcsei fölény a folytatásban – a vendégek többször is eldönthették volna a három pont sorsát, de mivel kimaradtak a helyzetek, a mérkőzés nyílt maradt az utolsó pillanatig.
Igazán nagy izgalmakat azonban már nem tartogatott az amúgy meglehetősen alacsony színvonalú összecsapás, a Hamburg komoly helyzetet egyáltalán nem tudott kialakítani az ellenfél kapuja előtt, így a Lipcse – az összképét tekintve teljesen megérdelten – elhozta a három pontot a kikötővárosból. 1–2
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Hamburg–RB Leipzig 1–2 (F. Vieira 22., ill. Rómulo 36., Dimande 50.)
KORÁBBAN
VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0 (Undav 21., Leweling 30., 42., Nartey 90+5.)
Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–0 (Saibi 64., Bahoya 81.)
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 ( N. Schlotterbeck 26., Svensson 83., ill. Kane 54., 70. – a másodikat 11-esből, Kimmich 87.)
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)
|1. Bayern München
|24
|20
|3
|1
|88–23
|+65
|63
|2. Borussia Dortmund
|24
|15
|7
|2
|51–25
|+26
|52
|3. Hoffenheim
|24
|14
|4
|6
|49–31
|+18
|46
|4. Stuttgart
|24
|14
|4
|6
|48–32
|+16
|46
|5. RB Leipzig
|24
|13
|5
|6
|46–33
|+13
|44
|6. Bayer Leverkusen
|23
|12
|4
|7
|44–29
|+15
|40
|7. Eintracht Frankfurt
|24
|9
|7
|8
|48–49
|–1
|34
|8. Freiburg
|24
|9
|6
|9
|34–39
|–5
|33
|9. Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30–41
|–11
|31
|10. Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29–38
|–9
|28
|11. Hamburg
|23
|6
|8
|9
|26–34
|–8
|26
|12. Mönchengladbach
|24
|6
|7
|11
|27–39
|–12
|25
|13. 1. FC Köln
|24
|6
|6
|12
|33–41
|–8
|24
|14. Mainz
|24
|5
|8
|11
|27–39
|–12
|23
|15. St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23–40
|–17
|23
|16. Werder Bremen
|24
|5
|7
|12
|25–44
|–19
|22
|17. Wolfsburg
|24
|5
|5
|14
|33–53
|–20
|20
|18. Heidenheim
|24
|3
|5
|16
|22–53
|–31
|14