A Lipcse ellen ért véget a Hamburg veretlenségi sorozata a Bundesligában

Gulácsi Péter sérülés miatt nem állhatott csapata rendelkezére a hat bajnoki óta veretlen Hamburg elleni mérkőzésen, Willi Orbán viszont természetesen ott volt a kezdőcsapatban és végig is játszotta az összecsapást a védelem közepén.

Jobban kezdtek a hazaiak, a 22. percben Fábio Vieirát hagyták üresen a védők, akinek még arra is volt ideje, hogy toljon egyet a labdán, mielőtt tizenegy méterről a kapuba lőtt. Sokáig azonban nem örülhetett a Hamburg, a 36. percben góllá érett a lipcseiek mezőnyfölénye, és Rómulo Cardoso kiegyenlített – méghozzá nem is akármilyen mozdulattal, Luka Vuskovic szorításában, sarokkal talált a kapuba a Lipcse brazil légiósa.

A második félidőben is maradtak lendületben a látogatók, olyannyira, hogy az 50. percben már a Lipcsénél volt az előny: Yan Diomandét három hamburgi védő sem tudta szerelni a tizenhatoson belül, a lipcseiek játékosa pedig végül nagy erővel a rövid sarokba, a léc alá lőtte a labdát.

Nem sokkal később tizenegyeshez jutott a Lipcse: a labda mögé az egyenlítő gólt szerző Rómulo állt, a nem túl jól helyezett, és nem is túl erős lövését azonban kivédte Daniel Fernandes.

Ezzel a védéssel a Hamburg ugyan meccsben maradt, ennek ellenére egyre nagyobb lett a lipcsei fölény a folytatásban – a vendégek többször is eldönthették volna a három pont sorsát, de mivel kimaradtak a helyzetek, a mérkőzés nyílt maradt az utolsó pillanatig.

Igazán nagy izgalmakat azonban már nem tartogatott az amúgy meglehetősen alacsony színvonalú összecsapás, a Hamburg komoly helyzetet egyáltalán nem tudott kialakítani az ellenfél kapuja előtt, így a Lipcse – az összképét tekintve teljesen megérdelten – elhozta a három pontot a kikötővárosból. 1–2

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

Hamburg–RB Leipzig 1–2 (F. Vieira 22., ill. Rómulo 36., Dimande 50.)

KORÁBBAN

VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0 (Undav 21., Leweling 30., 42., Nartey 90+5.)

Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–0 (Saibi 64., Bahoya 81.)

Szombaton játszották

Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 ( N. Schlotterbeck 26., Svensson 83., ill. Kane 54., 70. – a másodikat 11-esből, Kimmich 87.)

Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)

Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)

Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)

Pénteken játszották

Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)