A Lipcse ellen ért véget a Hamburg veretlenségi sorozata a Bundesligában

T. Z.T. Z.
2026.03.01. 21:30
A Lipcse elhozta a három pontot Hamburgból (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 24. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén az RB Leipzig fordított és 2–1-re győzött a Hamburg vendégeként.

Gulácsi Péter sérülés miatt nem állhatott csapata rendelkezére a hat bajnoki óta veretlen Hamburg elleni mérkőzésen, Willi Orbán viszont természetesen ott volt a kezdőcsapatban és végig is játszotta az összecsapást a védelem közepén. 

Jobban kezdtek a hazaiak, a 22. percben Fábio Vieirát hagyták üresen a védők, akinek még arra is volt ideje, hogy toljon egyet a labdán, mielőtt tizenegy méterről a kapuba lőtt. Sokáig azonban nem örülhetett a Hamburg, a 36. percben góllá érett a lipcseiek mezőnyfölénye, és Rómulo Cardoso kiegyenlített – méghozzá nem is akármilyen mozdulattal, Luka Vuskovic szorításában, sarokkal talált a kapuba a Lipcse brazil légiósa.

A második félidőben is maradtak lendületben a látogatók, olyannyira, hogy az 50. percben már a Lipcsénél volt az előny: Yan Diomandét három hamburgi védő sem tudta szerelni a tizenhatoson belül, a lipcseiek játékosa pedig végül nagy erővel a rövid sarokba, a léc alá lőtte a labdát.

Nem sokkal később tizenegyeshez jutott a Lipcse: a labda mögé az egyenlítő gólt szerző Rómulo állt, a nem túl jól helyezett, és nem is túl erős lövését azonban kivédte Daniel Fernandes.

Ezzel a védéssel a Hamburg ugyan meccsben maradt, ennek ellenére egyre nagyobb lett a lipcsei fölény a folytatásban – a vendégek többször is eldönthették volna a három pont sorsát, de mivel kimaradtak a helyzetek, a mérkőzés nyílt maradt az utolsó pillanatig.

Igazán nagy izgalmakat azonban már nem tartogatott az amúgy meglehetősen alacsony színvonalú összecsapás, a Hamburg komoly helyzetet egyáltalán nem tudott kialakítani az ellenfél kapuja előtt, így a Lipcse – az összképét tekintve teljesen megérdelten – elhozta a három pontot a kikötővárosból. 1–2

NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Hamburg–RB Leipzig 1–2 (F. Vieira 22., ill. Rómulo 36., Dimande 50.)
KORÁBBAN
VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0 (Undav 21., Leweling 30., 42., Nartey 90+5.)
Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–0 (Saibi 64., Bahoya 81.)

Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 ( N. Schlotterbeck 26., Svensson 83., ill. Kane 54., 70. – a másodikat 11-esből, Kimmich 87.)
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)

   
1. Bayern München24203188–23+6563
2. Borussia Dortmund24157251–25+2652
3. Hoffenheim24144649–31+1846
4. Stuttgart24144648–32+1646
5. RB Leipzig24135646–33+1344
6. Bayer Leverkusen23124744–29+1540
7. Eintracht Frankfurt2497848–49–134
8. Freiburg2496934–39–533
9. Augsburg24941130–41–1131
10. Union Berlin24771029–38–928
11. Hamburg2368926–34–826
12. Mönchengladbach24671127–39–1225
13. 1. FC Köln24661233–41–824
14. Mainz24581127–39–1223
15. St. Pauli24651323–40–1723
16. Werder Bremen24571225–44–1922
17. Wolfsburg24551433–53–2020
18. Heidenheim24351622–53–3114
az állás

 

RB Leipzig Bundesliga Lipcse Hamburg német foci Willi Orbán
