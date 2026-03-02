Nemzeti Sportrádió

„Számára nincs plafon” – barcelonai csapattársai Yamalról

V. H. L.V. H. L.
2026.03.02. 12:44
null
Lamine Yamal mintha azt mutatná: a csillagos ég a határ (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal Eric García FC Barcelona Pau Cubarsí Dani Olmo La Liga Alejandro Balde
Felnőtt pályafutása első mesterhármasát szerezte a Villarreallal szemben 4–1-re megnyert spanyol bajnoki mérkőzésen az FC Barcelona 18 éves szélsője, Lamine Yamal, akiről csapattársai elmondták: csak rajta múlik, milyen magasságokba emelkedik.

Rangadót nyert, s ezzel rendkívül fontos három pontot szerzett a Villarreal ellen az FC Barcelona, amely a Camp Nouban szombaton 4–1-re győzte le a „sárga tengeralattjárót”. A mérkőzés legjobbja a csapata első három gólját szerző Lamine Yamal volt, a 18 éves szélsőnek ez volt első mesterhármasa a felnőttek között – a barcelonai Mundo Deportivo hétfőn csapattársai reakcióját idézte fel.

„Lamine pontosan tudja mit kell tennie, hogy kihozza magából a maximumot. Ismerjük a hiányosságait is, és legjobb tudásunk szerint segítünk neki, mert már most nagyon sokat jelent a csapatnak” – jegyzete meg Dani Olmo.

Eric García szerint Yamalban a tripla után is maradtak gólok, és reméli, az Atlético elleni keddi Király-kupa-meccsre is tartogat párat.

„Szerencsések vagyunk, hogy nálunk játszik. Lamine teljesítménye egészen elképesztő, remélem, egy-két gólt »eltett« keddre is” – fogalmazott a hátvéd.

García védőtársa, a felnőttcsapathoz Yamallal egy időben felkerülő Pau Cubarsít ugyancsak lenyűgözték a Villarreal ellen látottak.

„Reméljük, ezt a mesterhármast jó sok követi még, mert olyan játékos, aki rengeteget adhat a csapatnak.”

A szintén nem a veteránok közé tartozó balhátvéd, Alejandro Balde szerint barátja már eddigi pályafutásával is rászolgált az elismerésre.

„Amit produkált, az bizony megérdemli a tapsot. Még csak tizennyolc éves, és mindenki láthatja, milyen remekül teljesít. Hiszem, hogy ez még sok évig így lesz.”

Spanyol labdarúgás
2026.02.28. 22:41

Yamal három gólt rúgott, a Barcelona simán megverte a Villarrealt

Az Atlético Madrid a 94. percben lőtt góllal gyűrte le az Oviedót.

MÁRCIUS 3., KEDD
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Sport1)

 

 

Lamine Yamal Eric García FC Barcelona Pau Cubarsí Dani Olmo La Liga Alejandro Balde
Legfrissebb hírek

Ellentétes félidők a sevillai derbin, kétgólos előnyt pazarolt el a Betis

Spanyol labdarúgás
19 órája

Yamal három gólt rúgott, a Barcelona simán megverte a Villarrealt

Spanyol labdarúgás
2026.02.28. 22:41

A hajrában jöttek a gólok, még reménykedhet a bennmaradásban a Levante

Spanyol labdarúgás
2026.02.27. 23:11

De Jong megsérült a Barca edzésén, több mint egy hónapot hagy ki

Spanyol labdarúgás
2026.02.26. 18:32

La Liga: mexikói centert figyel a Barca – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.02.24. 17:23

Véget ért az Arrasate-korszak Mallorcán, menesztették a baszk edzőt – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.02.23. 23:15

Az egyik oldalon argentin dupla, a másikon ukrán gólok – ikszelt egymással az Alavés és a Girona

Spanyol labdarúgás
2026.02.23. 23:05

La Liga: portugál hátvédje teljesítményét dicsérte Flick a Levante elleni győzelem után

Spanyol labdarúgás
2026.02.23. 10:11
Ezek is érdekelhetik