„Számára nincs plafon” – barcelonai csapattársai Yamalról

Rangadót nyert, s ezzel rendkívül fontos három pontot szerzett a Villarreal ellen az FC Barcelona, amely a Camp Nouban szombaton 4–1-re győzte le a „sárga tengeralattjárót”. A mérkőzés legjobbja a csapata első három gólját szerző Lamine Yamal volt, a 18 éves szélsőnek ez volt első mesterhármasa a felnőttek között – a barcelonai Mundo Deportivo hétfőn csapattársai reakcióját idézte fel.

„Lamine pontosan tudja mit kell tennie, hogy kihozza magából a maximumot. Ismerjük a hiányosságait is, és legjobb tudásunk szerint segítünk neki, mert már most nagyon sokat jelent a csapatnak” – jegyzete meg Dani Olmo.

Eric García szerint Yamalban a tripla után is maradtak gólok, és reméli, az Atlético elleni keddi Király-kupa-meccsre is tartogat párat.

„Szerencsések vagyunk, hogy nálunk játszik. Lamine teljesítménye egészen elképesztő, remélem, egy-két gólt »eltett« keddre is” – fogalmazott a hátvéd.

García védőtársa, a felnőttcsapathoz Yamallal egy időben felkerülő Pau Cubarsít ugyancsak lenyűgözték a Villarreal ellen látottak.

„Reméljük, ezt a mesterhármast jó sok követi még, mert olyan játékos, aki rengeteget adhat a csapatnak.”

A szintén nem a veteránok közé tartozó balhátvéd, Alejandro Balde szerint barátja már eddigi pályafutásával is rászolgált az elismerésre.

„Amit produkált, az bizony megérdemli a tapsot. Még csak tizennyolc éves, és mindenki láthatja, milyen remekül teljesít. Hiszem, hogy ez még sok évig így lesz.”