A Topolya két góllal kikapott a Novi Pazar vendégeként a szerb Szuperligában

SZERB SZUPERLIGA

25. FORDULÓ

Novi Pazar–Topolyai SC 2–0 (1–0)

Novi Pazar, Városi Stadion. Vezette: Szrdjan Jovanovics

Novi Pazar: Szamcsovics – Sadi (Bijelovics, 89.), Hadzimujovics, Marinkovics, Miletics (Miroszavics, 89.) – Togbe (Alics, 83.), Davidovics – Abdullahi, Alilovics (Petkovics, 67.), Camaj – Sztaniszavljevics (Kotzebue, 67.). Vezetőedző: Nenad Lalatovics

TSC: Szimics – Szt. Jovanovics, Capan, Roux, Urosevics – Jovicsics (Todoroszki, 63.), Tomovics (Szoprenics, 63.) – Miloszavics (A. Petrovics, a szünetben), Mezei (Boszics, a szünetben), Szavics (Mboungou, 80.) – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Branko Zsigics

Gólszerző: Sadi (13.), Marinkovics (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Topolya irányította a játékot a találkozó elején, azonban a hazaiak első valamire való akciójából gól született: a 13. percben Miletics száguldott el a bal szélen, erőből lőtt középre, így mindenki lemaradt a labdáról, kivéve a hosszú saroknál érkező Sadi, aki egy méterről a kapuba lőtt. A kapott gól után a TSC tovább fokozta az iramot, de hiába végezhettek el a vendégek öt szögletet is az első félidőben, a Novi Pazar védelme derekasan állta a sarat, így egygólos előnnyel mehettek pihenőre a hazaiak.

A félidőben Mezei Szabolcsot és Mihajlo Miloszavicsot is lecserélte a Topolya vezetőedzője, míg Miloszavics esetében ez a látottak alapján érthető volt, a magyar légiós az első játékrészben csapata egyik legaktívabb játékosa volt, mégis csak egy félidőnyi lehetőség jutott neki. Boszics és Andrej Petrovics érkezésével nem változott meg jelentősen a játék képe, a hazaiak továbbra is magabiztosan őrizték egygólos előnyüket, a Topolya pedig képtelen volt áttörni a kemény és szervezett védelmet. A három pont sorsa a 75. percben dőlt el, amikor Marinkovics beívelését Capan pont Camaj elé fejelte, akinek a kapáslövését Szimics hárította, de a labda pont Jovan Marinkovics elé pattant, a hátvéd pedig közelről nem hibázott. A videóbíró kérésére a játékvezető hosszasan elemezte a gól előtti történéseket, ugyanis úgy tűnt, hogy Sadi a beadáskor lesen volt, de ennek ellenére játékba avatkozott, azonban három perc videózás után Jovanovics a középpontra mutatott. A hajrában a hazaiknak volt még egy remek gólszerzési lehetőségük, de Camaj lövése a védőknek köszönhetően nem jutott el a kapuig.

A Topolya 25 meccsen 29 pontot gyűjtött és a 11. helyen várja a jövő heti, Zseleznicsar elleni mérkőzést, amelyet a TSC Arénában rendeznek meg március 7-én 13 órai kezdettel. 2–0