Vb-2026: az iráni szövetség elnöke szerint bizonytalan a válogatott részvétele a tornán

A hazáját ért légicsapások után nem lát sok reményt arra az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, hogy a közel-keleti ország válogatottja részt vegyen a világbajnokságon.

„Ami biztos, hogy a mostani támadás után nem tudunk reménnyel tekinteni a tornára” – jelentette ki Mehdi Tadzs azután, hogy az Egyesült Államok – a nyári torna egyik házigazdája –, valamint Izrael szombaton légitámadásokat indított az ország ellen.

A bombázások során meghalt az iráni állam legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah. Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban, majd a G-csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyelőre nem foglalt állást az ügyben.

Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor.