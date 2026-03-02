Arne Slot: A Premier League meccsei már nem élvezetesek...

– Két mérkőzést játszanak ugyanazzal az ellenféllel, ugyanazon a pályán, rövid időn belül. Miként készíti fel a csapatot a kettős megméretésre, hogy a fókuszt egyik meccs esetében se veszítsék el?

– Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akár csak egy kicsit elveszítsük a fókuszt. Az idény ezen szakaszában mindenki komoly célokért küzd. A bajnokságban nagyon sokat tettünk a jelenlegi helyzetünkért, azaz, hogy eséllyel hajtsunk a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért, és az FA-kupában is nagy a tét számunkra. Az valóban ritka, hogy rövid időn belül kétszer játszunk egy azon ellenfél otthonában – az európai kupaküzdelmekben oda-visszavágó alapon más a helyzet –, de legfeljebb az elemzőimnek és nekem lesz valamivel könnyebb helyzetem, mert számos felvételt szoktunk megnézni az ellenfelekről, most viszont a második előtt az elsőt kell elővennünk. Ezzel némi időt spórolhatok magamnak.

– Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról vannak friss hírei?

– Nincs sok újdonság velük kapcsolatban. Egészségesek, mindketten kilencven percet játszottak legutóbb a West Ham ellen, és készen állnak a folytatásra.

Slot a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a liverpooliak egyik legnagyobb sztárja, Florian Wirtz jó eséllyel mindkét Wolves elleni meccset kihagyja, jövő heti visszatérése sokkal valószínűbb.

Elsősorban az Arsenal–Chelsea összecsapásból – amelyen mindhárom gól szöglet után született – kiindulva, Slot kritikusan fogalmazott a mai PL-lel kapcsolatban:

„Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk. De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek. Óriási a verseny, bárki legyőzhet bárkit, de nagy a különbség a három-négy évvel ezelőtti PL-hez képest. Nem tűnik úgy, hogy ez a folyamat megváltozna, sőt azon sem lepődnék meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is csak a pontrúgásokra koncentrálnának...”

