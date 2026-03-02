Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: A Premier League meccsei már nem élvezetesek...

2026.03.02. 11:35
Arne Slot csapata a legutóbbi fordulóban két gólt szerzett szöglet után (Fotó: Getty Images)
Lapunk két kérdésére is válaszolt a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a hétfői sajtótájékoztatóján, amelynek apropója a soron következő, Wolverhampton Wanderers elleni bajnoki mérkőzés volt.

Érdekesség, hogy a Liverpool nemcsak kedden a Premier League-ben, hanem pénteken az FA-kupában is a Wolverhampton Wanderers vendég lesz. Kollégánk ezzel kapcsolatban érdeklődött Arne Slotnál.

– Két mérkőzést játszanak ugyanazzal az ellenféllel, ugyanazon a pályán, rövid időn belül. Miként készíti fel a csapatot a kettős megméretésre, hogy a fókuszt egyik meccs esetében se veszítsék el?
Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akár csak egy kicsit elveszítsük a fókuszt. Az idény ezen szakaszában mindenki komoly célokért küzd. A bajnokságban nagyon sokat tettünk a jelenlegi helyzetünkért, azaz, hogy eséllyel hajtsunk a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért, és az FA-kupában is nagy a tét számunkra. Az valóban ritka, hogy rövid időn belül kétszer játszunk egy azon ellenfél otthonában – az európai kupaküzdelmekben oda-visszavágó alapon más a helyzet –, de legfeljebb az elemzőimnek és nekem lesz valamivel könnyebb helyzetem, mert számos felvételt szoktunk megnézni az ellenfelekről, most viszont a második előtt az elsőt kell elővennünk. Ezzel némi időt spórolhatok magamnak.

– Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról vannak friss hírei?
Nincs sok újdonság velük kapcsolatban. Egészségesek, mindketten kilencven percet játszottak legutóbb a West Ham ellen, és készen állnak a folytatásra.

Slot a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a liverpooliak egyik legnagyobb sztárja, Florian Wirtz jó eséllyel mindkét Wolves elleni meccset kihagyja, jövő heti visszatérése sokkal valószínűbb.

Elsősorban az Arsenal–Chelsea összecsapásból – amelyen mindhárom gól szöglet után született – kiindulva, Slot kritikusan fogalmazott a mai PL-lel kapcsolatban:

„Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk. De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek. Óriási a verseny, bárki legyőzhet bárkit, de nagy a különbség a három-négy évvel ezelőtti PL-hez képest. Nem tűnik úgy, hogy ez a folyamat megváltozna, sőt azon sem lepődnék meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is csak a pontrúgásokra koncentrálnának...”

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
Március 3., kedd
21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

29

19

7

3

58–22

+36 

64 

2. Manchester City

28

18

5

5

57–25

+32 

59 

3. Manchester United

28

14

9

5

50–38

+12 

51 

4. Aston Villa

28

15

6

7

38–30

+8 

51 

5. Liverpool

28

14

6

8

47–37

+10 

48 

6. Chelsea

28

12

9

7

49–33

+16 

45 

7. Brentford

28

13

4

11

44–40

+4 

43 

8. Everton

28

11

7

10

32–33

–1 

40 

9. Fulham

28

12

4

12

40–42

–2 

40 

10. Bournemouth

28

9

12

7

44–46

–2 

39 

11. Brighton & Hove Albion

28

9

10

9

38–35

+3 

37 

12. Sunderland

28

9

10

9

29–34

–5 

37 

13. Newcastle

28

10

6

12

40–42

–2 

36 

14. Crystal Palace

28

9

8

11

30–34

–4 

35 

15. Leeds United

28

7

10

11

37–47

–10 

31 

16. Tottenham

28

7

8

13

38–43

–5 

29 

17. Nottingham Forest

28

7

6

15

26–41

–15 

27 

18. West Ham

28

6

7

15

34–54

–20 

25 

19. Burnley

28

4

7

17

32–56

–24 

19 

20. Wolverhampton

29

2

7

20

20–51

–31 

13 

 

 

