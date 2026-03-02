Arne Slot: A Premier League meccsei már nem élvezetesek...

Érdekesség, hogy a Liverpool nemcsak kedden a Premier League-ben, hanem pénteken az FA-kupában is a Wolverhampton Wanderers vendég lesz. Kollégánk ezzel kapcsolatban érdeklődött Arne Slotnál.
– Két mérkőzést játszanak ugyanazzal az ellenféllel, ugyanazon a pályán, rövid időn belül. Miként készíti fel a csapatot a kettős megméretésre, hogy a fókuszt egyik meccs esetében se veszítsék el?
– Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy akár csak egy kicsit elveszítsük a fókuszt. Az idény ezen szakaszában mindenki komoly célokért küzd. A bajnokságban nagyon sokat tettünk a jelenlegi helyzetünkért, azaz, hogy eséllyel hajtsunk a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért, és az FA-kupában is nagy a tét számunkra. Az valóban ritka, hogy rövid időn belül kétszer játszunk egy azon ellenfél otthonában – az európai kupaküzdelmekben oda-visszavágó alapon más a helyzet –, de legfeljebb az elemzőimnek és nekem lesz valamivel könnyebb helyzetem, mert számos felvételt szoktunk megnézni az ellenfelekről, most viszont a második előtt az elsőt kell elővennünk. Ezzel némi időt spórolhatok magamnak.
– Szoboszlai Dominikről és Kerkez Milosról vannak friss hírei?
– Nincs sok újdonság velük kapcsolatban. Egészségesek, mindketten kilencven percet játszottak legutóbb a West Ham ellen, és készen állnak a folytatásra.
Slot a sajtótájékoztatón elárulta, hogy a liverpooliak egyik legnagyobb sztárja, Florian Wirtz jó eséllyel mindkét Wolves elleni meccset kihagyja, jövő heti visszatérése sokkal valószínűbb.
Elsősorban az Arsenal–Chelsea összecsapásból – amelyen mindhárom gól szöglet után született – kiindulva, Slot kritikusan fogalmazott a mai PL-lel kapcsolatban:
„Ez a Premier League új valósága, amit el kell fogadnunk. De a szívem azt súgja, hogy ezek a mérkőzések már nem élvezetesek, nekem nem tetszenek. Óriási a verseny, bárki legyőzhet bárkit, de nagy a különbség a három-négy évvel ezelőtti PL-hez képest. Nem tűnik úgy, hogy ez a folyamat megváltozna, sőt azon sem lepődnék meg, ha a megyei ligákban a 16 évesek is csak a pontrúgásokra koncentrálnának...”
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
Március 3., kedd
21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
29
19
7
3
58–22
+36
64
|2. Manchester City
28
18
5
5
57–25
+32
59
|3. Manchester United
28
14
9
5
50–38
+12
51
|4. Aston Villa
28
15
6
7
38–30
+8
51
|5. Liverpool
28
14
6
8
47–37
+10
48
|6. Chelsea
28
12
9
7
49–33
+16
45
|7. Brentford
28
13
4
11
44–40
+4
43
|8. Everton
28
11
7
10
32–33
–1
40
|9. Fulham
28
12
4
12
40–42
–2
40
|10. Bournemouth
28
9
12
7
44–46
–2
39
|11. Brighton & Hove Albion
28
9
10
9
38–35
+3
37
|12. Sunderland
28
9
10
9
29–34
–5
37
|13. Newcastle
28
10
6
12
40–42
–2
36
|14. Crystal Palace
28
9
8
11
30–34
–4
35
|15. Leeds United
28
7
10
11
37–47
–10
31
|16. Tottenham
28
7
8
13
38–43
–5
29
|17. Nottingham Forest
28
7
6
15
26–41
–15
27
|18. West Ham
28
6
7
15
34–54
–20
25
|19. Burnley
28
4
7
17
32–56
–24
19
|20. Wolverhampton
29
2
7
20
20–51
–31
13