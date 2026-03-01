Nemzeti Sportrádió

NB I: Ferencváros–Kazincbarcika 0–0

Rúgott gól nélkül maradt a Vasas; nem tudott kimászni a gödörből a Szeged – ez történt vasárnap az NB II-ben

V. B.V. B.
2026.03.01. 16:52
null
Tóth Milán szépségdíjas mozdulata után sem esett gól – a Vasas csak döntetlent játszott Tiszakécskén, ám így is tetemes az előnye a tabellán a Kecskemét, Mezőkövesd páros előtt (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
A labdarúgó NB II 20. fordulójában a szombati három mérkőzés után vasárnap négy meccset rendeztek. A Szeged kikapott Kozármislenyben, és már nyolc bajnoki óta nyeretlen, míg a BVSC győzött Karcagon, ezzel már 10 pontot szerzett tavasszal. A második helyen álló Vasas csak gól nélküli döntetlent játszott Tiszakécskén, az Ajka pedig megszerezte első tavaszi pontjait, miután hazai pályán legyőzte a sereghajtó Szentlőrincet. Hétfőn a Békéscsaba–Videoton találkozóval zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–VASAS FC 0–0ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Vrbovszki Pál)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Körmendi, Takács Zs. – Kócs-Washburn (Zámbó M., 67.), Horváth E., Bódi, Lucas (Géringer, 81.), Gyenes Á. (Takács T., 89.) – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Banó-Szabó (Radó, 78.), Hidi M. S., Urblík J. – Barkóczi Barnabás (Molnár Cs., a szünetben), Németh B. (Horváth R., 69.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Nagyjából úgy zajlott a mérkőzés, ahogy terveztük. A csapatom nagyon szervezetten küzdött, és amikor kellett, higgadtak tudtunk maradni. Főleg az első félidőben kontroll alatt tartottuk a Vasas támadósorát. A második játékrész elején számítottunk arra, hogy az ellenfél nagy erőket fog mozgósítani, azonban szerencsére megőriztük hidegvérünket, bár szerencsénk is volt. Olyan mentális erőről adott tanúbizonyságot a csapatom, ami ehhez az eredményhez vezetett.
Erős Gábor: – Az első félidőben kényelmesen játszottunk, taktikai küzdelem volt, és nem találtuk a fogást ellenfelünkön. A második játékrészben felpörgettük a tempót, sok helyzetet dolgoztunk ki. Sajnos az üres kapuba sem tudtunk betalálni, majd a kapufát is eltaláltuk, és volt tiszakécskei kapusbravúr is, így meg kellett elégednünk az egy ponttal. A pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, ami azt jelzi, hogy van stabilitása a csapatnak.

FC AJKA–SZENTLŐRINC 2–1 (2–1)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Ajka, Városi Sportcentrum, 550 néző. Vezette: Derdák Marcell (Ring Kevin, Tóth Csaba János)
AJKA: Szabados – Csóka (Nagy N., 67.), Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai (Papp Cs., 67.) – Csizmadia Z., Sejben (Kopácsi, 67.), Tóth G. – Jelena, Makrai (Doncsecz, 52.; Mohos, 87.). Vezetőedző: Csábi József
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Nyári, Szilágyi Sz. (Rac, 76.) – Mascoe (Zeravica, 86.), Kocsis B., Tollár (Sámson, 64.) – Adamcsek (Milovanovics, 64.). Vezetőedző: Visinka Ede
Gólszerző: Csizmadia Z. (1–0) a 19., Jelena (2–0) a 31., Mascoe (2–1) a 44. percben
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Úgy gondolom, a mai mérkőzésen az életünkért játszottunk. Ennek megfelelően feszes csapatot küldtem pályára, mert tudtuk, hogy ez egészen más jellegű találkozó lesz. Nagyon örülök, hogy végre gólokat szerezve nyerni tudtunk. A mérkőzés eleje rendben volt, a félidő végén azonban rutintalanságból gólt kaptunk, és egy pillanatra megijedtünk, hogy bármi megtörténhet a folytatásban. A második félidőben viszont szívvel-lélekkel küzdöttünk azért, hogy megőrizzük az eredményt. Az apróbb megingások betudhatóak annak a nagy nyomásnak, amely alatt most játszottunk.
Visinka Ede: – Szomorú vagyok, mert egy ilyen fontos, kiélezett mérkőzésen az Ajka megérdemelten nyert. Félénken kezdtük a meccset, volt egy ütközés, amelyből akár gólt is szerezhettünk volna, ehelyett azonban kétgólos előnyhöz jutott a hazai csapat. Nagyon fizikális ellenféllel találkoztunk, sok problémát okozott nekünk. Nem mertünk igazán futballozni, bár szereztünk egy nagyon szép gólt. A második félidőben sokat tettünk azért, hogy pozitív eredményt érjünk el, de igazi gólhelyzetet nem tudtunk kialakítani. A játékunk ekkor már rendben volt, de az Ajka nagyon stabilan védekezett.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–1 (1–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi (Gajág, 85.) – Gellér A., Kocsis D. (Dóra D., 85.) – Vogyicska Balázs (Babinszky, 62.), Zamostny (Zsóri D., 62.), László K. (Herczeg, 80.) – Bakó. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó, Szilágyi Z., Kalmár O., Kurdics (Suljic, 65.) – Vágó – Halmai Á. (Holman D., 79.), Rabatin (Zvekanov, 79.), Miskolczi (Bodnár B., 65.) – Novák Cs. Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Gólszerző: Zamostny (1–0) a 39., Novák Cs. (11-esből, 1–1) az 54., Bakó (2–1) a 77. percben
Kiállítva: Vágó a 74. percben
MESTERMÉRLEG
Czuczi Mátyás: – Fontos volt számunkra, hogy az elmúlt heti fiaskót kijavítsuk. Élesen is kezdtünk, jól játszottunk, s azt hiszem, rászolgáltunk a győzelemre.
Laczkó Zsolt: – Az első félidő játékával nem tudunk elszámolni, ezen el kell gondolkodnom nekem és a játékosoknak is. Utána visszatértünk a mérkőzésbe, de az már későnek bizonyult.

KARCAGI SC–BVSC-ZUGLÓ 1–3 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 750 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szert Balázs, Punyi Gyula)
KARCAG: Engedi – Győri Á., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P. (Fekete O., 63.), Pap Zs. – Székely D. (Görög, 85.), Sain (Kaye, 63.) – Kohut (Osztrovka., 63.). Vezetőedző: Varga Attila 
BVSC: Petroff – Babós (Székely K., a szünetben), Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Sarkadi (Horváth Sz., 58.), Törőcsik P. (Ominger G., 80.), Dénes A. (Palincsár, 83.) – Bacsa P. (Farkas B., 58.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Törőcsik P. (0–1) a 34., Kohut (1–1) a 39., Farkas B. (1–2) a 60., Farkas B. (1–3) a 88. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk, de ilyen a sport. Ez a csapat, amióta elindult a bajnokság, még nem volt gödörben, most viszont abban van. Dolgoznunk kell azon, hogy ebből minél hamarabb kikerüljünk. Az első félidőben lerendezhettük volna a mérkőzést, de kapufát rúgtunk, hibáztunk egy az egyben, és még sorolhatnám. Megérdemelten vitte el Karcagról a három pontot a BVSC, de bízom abban, hogy a csapatom átérzi ennek a vereségnek a felelősségét. 
Dragan Vukmir: – A játékosaim maximálisan partnerek voltak ma abban, hogy elorozzuk a három pontot Karcagról. A vendéglátó masszív, jó csapat, így nem volt könnyű dolgunk, ellenben berúgtuk a helyzeteinket, ezzel megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0–0
Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0–2
Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd20143339–16+2345
  2. Vasas FC20124432–17+1540
  3. Kecskeméti TE20103732–24+833
  4. Mezőkövesd2096528–23+533
  5. Csákvár2078526–25+129
  6. Kozármisleny2077625–25028
  7. Karcagi SC2077622–28–628
  8. Szeged-Csanád GA2067721–21025
  9. Tiszakécske2067723–29–625
10. BVSC-Zugló20731020–21–124
11. Videoton FC Fehérvár1966724–22+224
12. FC Ajka20711214–24–1022
13. Budafoki MTE2056921–32–1121
14. Békéscsaba1947820–30–1019
15. Soroksár SC20461027–34–718
16. Szentlőrinc2039824–27–318

 

 

