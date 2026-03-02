Nemzeti Sportrádió

Az Ausztrál Nagydíj szervezői szerint nincs hatással az F1-es futamra a közel-keleti konfliktus

K. Zs.K. Zs.
2026.03.02. 11:35
Hétfői helyzetkép: zajlanak az előkészületek Melbourne-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Formula–1 Ausztrál Nagydíj Irán
A Közel-Keleten zajló háborús konfliktus miatt kérdések vetődtek fel a hétvégére tervezett idénynyitó Formula–1-es Ausztrál Nagydíj megrendezésével kapcsolatban, de a melbourne-i szervezők szerint nem lesz gond a világbajnoki sorozat idei első hétvégéjének lebonyolításával.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai, valamint a teheráni megtorló csapások miatt a Közel-Kelet nagy részén leállt a légi forgalom, ennek következményeként a Formula–1-ben dolgozóknak módosítaniuk kellett az utazásaikat Ausztrália felé. A legtöbben a dubai vagy a dohai átszállás helyett Szingapúr vagy Hongkong felől közelítették meg az óceániai helyszínt. Az Ausztrál Nagydíj elnök-vezérigazgatója azt mondta, nagyjából ezer alkalmazottnak kellett változtatnia az útvonalán Melbourne felé.

„A Formula–1 szervezete nagyon jó abban, hogy embereket utaztasson a világ körül, hiszen ez a feladata. Ezúttal is meg tudtak oldani minden problémát, ezért nem számítunk arra, hogy a közel-keleti történéseknek hatásuk lenne a versenyünkre” – nyilatkozta Travis Auld. Úgy fogalmazott, a versenyzők, a mérnökök és a csapatvezetők biztosan ott lesznek Melbourne-ben, a versenyautókat pedig konténerekben már leszállították és a pályán vannak.

Ausztrália mellett a szezon negyedik és ötödik futama is a figyelem középpontjába került a fegyveres konfliktus miatt: április 12-én Bahreinben versenyezne a mezőny, rá egy hétre pedig a Szaúdi Nagydíj következne Dzsiddában.

„Ahogyan minden ilyen esetben, úgy most is figyelemmel kísérjük az eseményeket, és szoros együttműködésben vagyunk az illetékes hatóságokkal” – idézte a német hírügynökség az F1 egyik szóvivőjét.

Ausztrália után a jövő hét végén Kína szerepel a naptárban, majd március végén Japánba látogat a száguldó cirkusz. Áprilist követően csak ősszel tér majd vissza a mezőny a Közel-Keletre, november végén Katar, december elején az egyesült arab emírségekbeli Abu-Dzabi szerepel a programban.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 5 órakor rajtol.

(MTI)

 

