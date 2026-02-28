Schäferék 94. perces tizenegyesgóllal kaptak ki; megszakadt a Hoffenheim remek hazai sorozata

Majdnem egy gól sem esett a Bundesliga szombati délutáni mérkőzéseinek első félidejében, ám a Hoffenheim–St. Pauli összecsapás első játékrészének ráadásában Manolisz Szaliakasz beadásából Mathias Pereira Lage a hazai kapuba fejelt. Hiába a 2.72-es xG, a kapufa, a vendéglátó nem tudott a kapuba találni, így zsinórban nyolc hazai győzelem után kikapott a Hoffenheim. 0–1

Schäfer András végig a pályán volt csapatában, amely azonban nem találta a fogást ellenfelén, sőt, a Mönchengladbachnak voltak helyzetei. A hajrában aztán tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Kevin Diks pedig nagy erővel a jobb alsóba vágta a labdát. A Gladbach megszakította hétmeccses nyeretlenségi sorozatát, a fővárosiak immár öt bajnoki óta képtelenek nyerni vendégként. 1–0

A második félidő közepén a Mainz került előnybe, Daniel Batz kézből előre rúgta a labdát, ezt követően pedig csak két érintés kellett a vendéggólhoz: Paul Nebel állítgatás nélkül középre ívelt a jobb oldalról, Sheraldo Becker pedig kapásból a jobb alsóba lőtt 15 méterről. A hajrában aztán csak egyenlített a Leverkusen, Christian Kofane centerezéséből Jarell Quansah helyezett a jobb alsó sarokba – mindkét csapat három tétmérkőzés óta nyeretlen. 1–1

Jovan Milosevics fejjel szerzett vezetést a Werdernek a 57. percben, majd 40 perc múlva egy öngóllal dőlt el az összecsapás. A brémai csapat 13 nyeretlenül megvívott mérkőzést követően, november 7. után tudott újra nyerni, fontos lépést téve a bennmaradás felé, míg a sereghajtó Heidenheim 11 bajnoki óta képtelen győzni. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)

Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)

Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)

18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)

19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)