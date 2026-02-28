Schäferék 94. perces tizenegyesgóllal kaptak ki; megszakadt a Hoffenheim remek hazai sorozata

Nemzeti Sportrádió

2026.02.28. 17:48
Schäfer Andrásék (feketében) számára a végén úszott el a döntetlen (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 24. fordulójának szombat délutáni mérkőzésein Schäfer András csapata, az Union Berlin kikapott a Mönchengladbachtól, nyert a Werder Bremen és a St. Pauli, míg a Leverkusen ikszelt hazai pályán a Mainzcal.

Majdnem egy gól sem esett a Bundesliga szombati délutáni mérkőzéseinek első félidejében, ám a Hoffenheim–St. Pauli összecsapás első játékrészének ráadásában Manolisz Szaliakasz beadásából Mathias Pereira Lage a hazai kapuba fejelt. Hiába a 2.72-es xG, a kapufa, a vendéglátó nem tudott a kapuba találni, így zsinórban nyolc hazai győzelem után kikapott a Hoffenheim. 0–1

Schäfer András végig a pályán volt csapatában, amely azonban nem találta a fogást ellenfelén, sőt, a Mönchengladbachnak voltak helyzetei. A hajrában aztán tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Kevin Diks pedig nagy erővel a jobb alsóba vágta a labdát. A Gladbach megszakította hétmeccses nyeretlenségi sorozatát, a fővárosiak immár öt bajnoki óta képtelenek nyerni vendégként. 1–0

A második félidő közepén a Mainz került előnybe, Daniel Batz kézből előre rúgta a labdát, ezt követően pedig csak két érintés kellett a vendéggólhoz: Paul Nebel állítgatás nélkül középre ívelt a jobb oldalról, Sheraldo Becker pedig kapásból a jobb alsóba lőtt 15 méterről. A hajrában aztán csak egyenlített a Leverkusen, Christian Kofane centerezéséből Jarell Quansah helyezett a jobb alsó sarokba – mindkét csapat három tétmérkőzés óta nyeretlen. 1–1

Jovan Milosevics fejjel szerzett vezetést a Werdernek a 57. percben, majd 40 perc múlva egy öngóllal dőlt el az összecsapás. A brémai csapat 13 nyeretlenül megvívott mérkőzést követően, november 7. után tudott újra nyerni, fontos lépést téve a bennmaradás felé, míg a sereghajtó Heidenheim 11 bajnoki óta képtelen győzni. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München23193185–21+6460
  2. Borussia Dortmund23157149–22+2752
  3. Hoffenheim24144649–31+1846
  4. Stuttgart23134644–32+1243
  5. RB Leipzig23125644–32+1241
  6. Bayer Leverkusen23124744–29+1540
  7. Freiburg2396834–37–333
  8. Eintracht Frankfurt2387846–49–331
  9. Augsburg24941130–41–1131
10. Union Berlin24771029–38–928
11. Hamburg2268825–32–726
12. Mönchengladbach24671127–39–1225
13. 1. FC Köln24661233–41–824
14. Mainz24581127–39–1223
15. St. Pauli24651323–40–1723
16. Werder Bremen24571225–44–1922
17. Wolfsburg23551333–49–1620
18. Heidenheim24351622–53–3114

 

