Schäferék 94. perces tizenegyesgóllal kaptak ki; megszakadt a Hoffenheim remek hazai sorozata
Majdnem egy gól sem esett a Bundesliga szombati délutáni mérkőzéseinek első félidejében, ám a Hoffenheim–St. Pauli összecsapás első játékrészének ráadásában Manolisz Szaliakasz beadásából Mathias Pereira Lage a hazai kapuba fejelt. Hiába a 2.72-es xG, a kapufa, a vendéglátó nem tudott a kapuba találni, így zsinórban nyolc hazai győzelem után kikapott a Hoffenheim. 0–1
Schäfer András végig a pályán volt csapatában, amely azonban nem találta a fogást ellenfelén, sőt, a Mönchengladbachnak voltak helyzetei. A hajrában aztán tizenegyeshez jutottak a hazaiak, Kevin Diks pedig nagy erővel a jobb alsóba vágta a labdát. A Gladbach megszakította hétmeccses nyeretlenségi sorozatát, a fővárosiak immár öt bajnoki óta képtelenek nyerni vendégként. 1–0
A második félidő közepén a Mainz került előnybe, Daniel Batz kézből előre rúgta a labdát, ezt követően pedig csak két érintés kellett a vendéggólhoz: Paul Nebel állítgatás nélkül középre ívelt a jobb oldalról, Sheraldo Becker pedig kapásból a jobb alsóba lőtt 15 méterről. A hajrában aztán csak egyenlített a Leverkusen, Christian Kofane centerezéséből Jarell Quansah helyezett a jobb alsó sarokba – mindkét csapat három tétmérkőzés óta nyeretlen. 1–1
Jovan Milosevics fejjel szerzett vezetést a Werdernek a 57. percben, majd 40 perc múlva egy öngóllal dőlt el az összecsapás. A brémai csapat 13 nyeretlenül megvívott mérkőzést követően, november 7. után tudott újra nyerni, fontos lépést téve a bennmaradás felé, míg a sereghajtó Heidenheim 11 bajnoki óta képtelen győzni. 2–0
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
Hoffenheim–St. Pauli 0–1 (Pereira Lage 45+4.)
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0 (Diks 90+4. – 11-esből)
Bayer Leverkusen–Mainz 1–1 (Quansah 88., ill. Becker 67.)
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (J. Milosevics 57., Behrens 90+7. – öngól)
18.30: Borussia Dortmund–Bayern München (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Freiburg (Tv: Arena4)
19.30: Hamburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Augsburg–1. FC Köln 2–0 (Ribeiro 55., Claude-Maurice 90+5.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|23
|19
|3
|1
|85–21
|+64
|60
|2. Borussia Dortmund
|23
|15
|7
|1
|49–22
|+27
|52
|3. Hoffenheim
|24
|14
|4
|6
|49–31
|+18
|46
|4. Stuttgart
|23
|13
|4
|6
|44–32
|+12
|43
|5. RB Leipzig
|23
|12
|5
|6
|44–32
|+12
|41
|6. Bayer Leverkusen
|23
|12
|4
|7
|44–29
|+15
|40
|7. Freiburg
|23
|9
|6
|8
|34–37
|–3
|33
|8. Eintracht Frankfurt
|23
|8
|7
|8
|46–49
|–3
|31
|9. Augsburg
|24
|9
|4
|11
|30–41
|–11
|31
|10. Union Berlin
|24
|7
|7
|10
|29–38
|–9
|28
|11. Hamburg
|22
|6
|8
|8
|25–32
|–7
|26
|12. Mönchengladbach
|24
|6
|7
|11
|27–39
|–12
|25
|13. 1. FC Köln
|24
|6
|6
|12
|33–41
|–8
|24
|14. Mainz
|24
|5
|8
|11
|27–39
|–12
|23
|15. St. Pauli
|24
|6
|5
|13
|23–40
|–17
|23
|16. Werder Bremen
|24
|5
|7
|12
|25–44
|–19
|22
|17. Wolfsburg
|23
|5
|5
|13
|33–49
|–16
|20
|18. Heidenheim
|24
|3
|5
|16
|22–53
|–31
|14