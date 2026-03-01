Ismét 1–1-et játszott a Csíkszereda a Petrolullal

SUPERLIGA

29. FORDULÓ

Petrolul–Csíkszereda 1–1 (0–0)

Ploiesti, Ilie Oana Stadion. Vezette: Roman

Petrolul: Balbarau – Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu – Dulca (Boateng, 67.), Dongmo (Hanca, 76.), Jyry – R. Pop (Botogan, 76.), Chica-Rosa (Aimbetov, 83.), Grozav (Hermann, 67.). Vezetőedző: Eugen Neagoe

Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Veres (Végh, 70.), Csürös – Loeper (Jebari, 70.), Bödő (Bota, 90+2.), Gustavo Cabral (Anderson Ceará, a szünetben) – Nagy Z. (Eppel, 70.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: R. Pop (51.), ill. Pászka (62. – 11-esből)

A székelyföldi együttes vezetőedzője, Ilyés Róbert öt helyen is belenyúlt az előző fordulóban a Hermannstadot legyőző kezdőjébe, az anyaországi játékosok közül ezúttal Pászka Lóránd, Hegedűs János és Nagy Zoárd került be, Kleinheisler László viszont a tartalékok közül is kimaradt. Az első félidőben a Petrolul 75 százalékos labdabirtoklása ellenére egyetlen komoly helyzet akadt, Paul Papp bombáját védte csíkszeredai névrokona, Pap Eduard.

A szünet után viszont felpörögtek az események, amikor Rares Pop nem túl erős, de Hegedűsön irányt változtató átlövése ment be a csíki kapu bal alsó sarkába. Az FK azonnal rákapcsolt, előbb Nagy Zoárd dolgoztatta meg Raul Balbarau kapust, majd a gólszerző Pop buktatta a tizenhatos legszélén Razvan Trifet – a játékvezető elsőre szabadrúgást ítélt, amit a VAR büntetőre korrigált. Pászka Lóránd pedig elcsúszott ugyan a lövés pillanatában, de így is kiegyenlített, három perccel később pedig Nagy Zoárd hagyta ki a meccslabdát, amikor 7 méterről túl gyengén lőtt kapura. Jött is helyette Eppel Márton, a középpályára pedig a sérüléséből felépült Végh Bence, de a végjátékban már csak a pontatlanul lődözgető Petrolul támadott – az egyetlen veszélyes, Rafael Hermann által leadott közeli kapáslövésbe pedig bele tudott vetődni Pap.

A döntetlent követően a két csapat között megmaradt a pontazonosság, a Csíkszereda nem tudott előzni, maradt a 13. helyen. 1–1