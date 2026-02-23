Nemzeti Sportrádió

Közvetlen rivális ellen aratott nagyon fontos győzelmet a Csíkszereda

2026.02.23. 17:57
Kleinheisler László (középen) a kezdőben kapott helyet (Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
A Csíkszereda hazai pályán 2–1-re legyőzte a Hermannstadtot a román labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában. Az FC Hermannstadt lett az első csapat, amelyet az FK Csíkszereda oda-vissza vert a román élvonalban, és a székelyföldi együttes ezzel 11 pontra növelte előnyét a kiesőhelyen álló nagyszebeniekkel szemben.

SUPERLIGA
28. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Hermannstadt 2–1 (2–1)
Csíkszereda, Városi-stadion, 1400 néző. Vezeti: Kovács Szabolcs 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Palmes, Trif – Kleinheisler (Veres, 64.), Csürös – Anderson Ceará (Jebari, 64.), Bödő (Bota, 84.), Loeper (Szalay Sz., 57.) – Eppel (Nagy Z., 64.). 
Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Bettini, Bloj, Hegedűs, Dusinszki, Gustavo Cabral, Brügger 
Hermannstadt: Lazar – Capusa, Csorbadzsijszki (Karo, a szünetben), Stoica, Stancu – Florescu, Ivanov (Bus, 74.), Albu (Zargari, 29.) – Chitu, Afalna (Simba, a szünetben), Politic (Negut, 62.). 
Vezetőedző: Dorinel Munteanu 
Kispadon: Mutiu, Barstan, Issah, Ciobotaru, Jair, Ritivoi 
Gólszerző: Csürös (17.), Trif (38.), ill. Chitu (31.)

Fura helyzetben találta magát a mérkőzés elején az FK, mivel a vendégek egyből átengedték kezdeményezést. A Kleinheisler László és Anderson Ceará megindulásaira építő csíkiak leginkább pontrúgásokból voltak veszélyesek, és a vezetést is egy alapvonalról beívelt szabadrúgásból szerezték meg: Pászka Lóránd beadását Csürös Attila fejelte 6 méterről a léc alá. Innen kezdve már a Hermannstadt is próbált támadni, és első nagy lehetőségét ki is használta, amikor Pap Eduard hiába védte bravúrral Christ Afalna fejesét, a kipattanó labdát Aurelian Chitu a jobb kapufa mellől a hálóba emelte. Hét perc múlva azonban már újra a hazaiak vezettek, amikor Pászka szöglete után David Lazar kapus kiütötte a labdát, Razvan Trif 25 méterről, ballal egyből visszabombázta a bal felső sarokba. 

A szünet után látványosan visszaesett a mérkőzés színvonala, a szebeniek képtelenek voltak helyzetekre váltani mezőnyfölényüket, az FK viszont a kontráit nem tudta végigvinni. Papnak egyáltalán nem akadt védenivalója, Lazart is csak Pászka tesztelte egy 30 méteres, középre tartó lövéssel, a csereként beállt Nagy Zoárd fejese pedig mellé ment. Az egyenlítés is egy cserejátékos, Cristian Negut lábában maradt, aki jó helyzetből méterekkel lőtte a csíki kapu mellé a labdát.    

A Csíkszereda a győzelmével pontszámban utolérte a 12. helyen álló Petrolult, amely ráadásul a következő fordulóban a székelyföldi csapat ellenfele lesz. A Hermannstadt egyre nehezebb helyzetben van.

 

