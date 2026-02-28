A kihagyott tizenegyes is belefért a PSG-nek, négypontosra nőtt az előnye a tabella élén
Egyetlen gól döntött Rennes-ben, a 27. percben Arnaud Nordin fejelt a bal felső sarokba, amivel a hazaiak 1–0-ra legyőzték a Toulouse-t, amely már négy meccse nyeretlen. A Rennes sorozatban a harmadik győzelmét aratta. 1–0
A Monaco a héten búcsúzott a Bajnokok Ligájától – a hazai 2–3 után idegenben 2–2-t játszott a PSG-vel –, így már teljes egészében a bajnokságra koncentrálhatott (a Francia Kupából február elején esett ki). Sikerült vigasztalódni a Ligue 1-ben, miután a második félidőben öt perc alatt kétszer betalált a hercegségbeli csapat – Folarin Balogun közelről lőtt a jobb alsó sarokba, majd Simon Adingra 18 méterről tekert a bal alsóba. A Monaco immár hat bajnoki óta veretlen, míg az Angers sorozatban harmadszor kapott ki. 2–0
Vádlisérülés miatt kimaradt a Le Havre meccskeretéből a 48-szoros magyar válogatott Loic Nego (azt egyelőre nem tudni, meddig nem játszhat), így csapata nélküle próbált meg pontot szerezni a PSG ellen. A hazaiak a 37. percig húzták ki kapott gól nélkül, ekkor I Kang In tekert középre jobbról, Bradley Barcola pedig hét méterről a jobb felső sarokba csúsztatott.
A folytatásban is felborult a pálya, a vendégek lesgólig, két kapufáig és egy kihagyott tizenegyesig jutottak – Désiré Doué félmagasan jobbra lőtt, Mory Diaw kiütötte a labdát –, de így is begyűjtötték a három pontot. A Le Havre öt meccs után kapott ki újra hazai pályán a bajnokságban, a Paris Saint-Germain pedig négypontosra növelte előnyét a tabella élén a pénteken ikszelő Lens előtt. 0–1
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
Rennes–Toulouse 1–0 (Nordin 27.)
Monaco–Angers 2–0 (Balogun 57., Adingra 62.)
Le Havre–Paris SG 0–1 (Barcola 37.)
Vasárnap játsszák
15.00: Paris FC–Nice
17.15: Lille–Nantes
17.15: Lorient–Auxerre
17.15: Metz–Brest
20.45: Olympique Marseille–Lyon
Pénteken játszották
Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|24
|18
|3
|3
|53–19
|+34
|57
|2. Lens
|24
|17
|2
|5
|45–21
|+24
|53
|3. Lyon
|23
|14
|3
|6
|37–23
|+14
|45
|4. Marseille
|23
|12
|4
|7
|48–31
|+17
|40
|5. Rennes
|24
|10
|8
|6
|38–36
|+2
|38
|6. Lille
|23
|11
|4
|8
|36–31
|+5
|37
|7. Monaco
|24
|11
|4
|9
|40–36
|+4
|37
|8. Strasbourg
|24
|10
|5
|9
|40–31
|+9
|35
|9. Toulouse
|24
|8
|8
|8
|34–28
|+6
|32
|10. Lorient
|23
|8
|8
|7
|32–36
|–4
|32
|11. Brest
|23
|8
|6
|9
|31–34
|–3
|30
|12. Angers
|24
|8
|5
|11
|22–30
|–8
|29
|13. Le Havre
|24
|6
|8
|10
|20–30
|–10
|26
|14. Nice
|23
|6
|6
|11
|30–43
|–13
|24
|15. Paris FC
|23
|5
|8
|10
|27–40
|–13
|23
|16. Auxerre
|23
|4
|5
|14
|17–33
|–16
|17
|17. Nantes
|23
|4
|5
|14
|22–40
|–18
|17
|18. Metz
|23
|3
|4
|16
|22–52
|–30
|13