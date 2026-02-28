A kihagyott tizenegyes is belefért a PSG-nek, négypontosra nőtt az előnye a tabella élén

Egyetlen gól döntött Rennes-ben, a 27. percben Arnaud Nordin fejelt a bal felső sarokba, amivel a hazaiak 1–0-ra legyőzték a Toulouse-t, amely már négy meccse nyeretlen. A Rennes sorozatban a harmadik győzelmét aratta. 1–0

A Monaco a héten búcsúzott a Bajnokok Ligájától – a hazai 2–3 után idegenben 2–2-t játszott a PSG-vel –, így már teljes egészében a bajnokságra koncentrálhatott (a Francia Kupából február elején esett ki). Sikerült vigasztalódni a Ligue 1-ben, miután a második félidőben öt perc alatt kétszer betalált a hercegségbeli csapat – Folarin Balogun közelről lőtt a jobb alsó sarokba, majd Simon Adingra 18 méterről tekert a bal alsóba. A Monaco immár hat bajnoki óta veretlen, míg az Angers sorozatban harmadszor kapott ki. 2–0

Vádlisérülés miatt kimaradt a Le Havre meccskeretéből a 48-szoros magyar válogatott Loic Nego (azt egyelőre nem tudni, meddig nem játszhat), így csapata nélküle próbált meg pontot szerezni a PSG ellen. A hazaiak a 37. percig húzták ki kapott gól nélkül, ekkor I Kang In tekert középre jobbról, Bradley Barcola pedig hét méterről a jobb felső sarokba csúsztatott.

A folytatásban is felborult a pálya, a vendégek lesgólig, két kapufáig és egy kihagyott tizenegyesig jutottak – Désiré Doué félmagasan jobbra lőtt, Mory Diaw kiütötte a labdát –, de így is begyűjtötték a három pontot. A Le Havre öt meccs után kapott ki újra hazai pályán a bajnokságban, a Paris Saint-Germain pedig négypontosra növelte előnyét a tabella élén a pénteken ikszelő Lens előtt. 0–1

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

Rennes–Toulouse 1–0 (Nordin 27.)

Monaco–Angers 2–0 (Balogun 57., Adingra 62.)

Le Havre–Paris SG 0–1 (Barcola 37.)

Vasárnap játsszák

15.00: Paris FC–Nice

17.15: Lille–Nantes

17.15: Lorient–Auxerre

17.15: Metz–Brest

20.45: Olympique Marseille–Lyon

Pénteken játszották

Strasbourg–Lens 1–1 (Panichelli 18., ill. Sangaré 62.)