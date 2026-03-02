Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián négy, Piros Zsombor 38 helyet javított a tenisz-világranglistán

2026.03.02. 09:46
Piros Zsombor (Fotó: Czinege Melinda)
tenisz-világranglista Piros Zsombor Marozsán Fábián
Marozsán Fábián négy helyet javítva a 46. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A magyar játékos annak ellenére lépett előre, hogy a múlt héten már az első fordulóban kiesett a dubai tornán. A top 100 másik magyarja, Fucsovics Márton egy helyet rontva jelenleg az 56., míg Piros Zsombor a luganói challenger-verseny megnyerésével 38 helyet javított, és feljött a 142. pozícióba.

Az élen továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz áll, aki több mint 3000 ponttal előzi meg az olasz Jannik Sinnert, és több mint 8000-rel a harmadik helyen álló szerb Novak Djokovicsot.

A nőknél változatlanul három magyar játékos szerepel a legjobb százban, közülük Bondár Anna áll a legjobban, aki a múlt heti pozíciójához képest egy helyet visszacsúszva a 66., Gálfi Dalma hármat javítva a 84., míg Udvardy Panna egyet rontva a 95. Az antalyai tornán nyolc közé jutó Tóth Amarissa 28 helyet ugrott előre, ezzel most a 236.

A hét legnagyobb javítását azonban nem ő, hanem a mexikói Méridában diadalmaskodó spanyol Cristina Bucsa produkálta, aki győzelmének köszönhetően 32 helyet lépett előre, és jelenleg a 31.

Az élcsoportban nem változott a sorrend, vezet a fehérorosz Arina Szabalenka, mögötte a lengyel Iga Swiatek a második, míg az Australian Open bajnoka, a kazah Jelena Ribakina a harmadik.

(MTI)

Tenisz
19 órája

Piros Zsombor nyerte meg a luganói tenisztornát

A magyar játékos már a nyolcadik trófeáját szerezte a challengersorozatban.

 

 

Ezek is érdekelhetik