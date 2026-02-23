Heti légiósprogram: Nego csapata a PSG-t fogadja

FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Den Bosch
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
ROMÁNIA
Superliga
16.00: Csíkszereda–Hermannstadt
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
FEBRUÁR 24., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: West Bromwich Albion–Charlton Athletic
West Bromwich: Callum Styles
20.45: Blackburn Rovers–Bristol City
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: Wrexham–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
SKÓCIA
Premiership
20.45: Dundee United–Aberdeen
Dundee United: Keresztes Krisztián
FEBRUÁR 25., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török)
Galatasaray: Sallai Roland
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Nyolcaddöntő
16.00: Benfica (portugál)–AZ (holland)
AZ: Kovács Bendegúz
FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
21.00: Lausanne (svájci)–Sigma Olomouc (cseh)
Olomouc: Baráth Péter
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
16.30: Steaua Bucuresti–CSM Slatina
Steaua: Huszti András
FEBRUÁR 27., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Kortrijk–RFC Liege
Kortrijk: Dénes Vilmos
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: Vitesse–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
15.00: NK Nafta–Rudar
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
FEBRUÁR 28., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland
Bournemouth: Tóth Alex
16.00: Liverpool–West Ham United
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Hull City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
13.30: Derby County–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Oxford United–West Bromwich Albion
West Bromwich: Callum Styles
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Anderlecht II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Anorthoszisz–Paralimni
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Vasárnap, 2.30: Sporting Kansas City–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 3.30: Vancouver Whitecaps–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
21.05: Le Havre–PSG
Le Havre: Loic Nego
IRÁN
Persian Gulf Pro League
16.30: Zob Ahan–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Pogon Szczecin–Widzew Lódz
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Mönchengladbach–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Spezia–Reggiana
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Sepsi OSK–CSM Resita
Sepsi: Sigér Dávid
10.00: CSM Olimpia Szatmárnémeti–Tunari
CSM Olimpia: Vida Kristopher
12.00: ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SKÓCIA
Premiership
16.00: Motherwell–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZERBIA
Szuperliga
16.00: Zseleznicsar Pancsevo–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
18.00: Novi Pazar–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Zsolna–Dunaszerdahely
Zsolna: Szánthó Regő
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
15.30: Nagymihály–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
15.30: Komárom–Rózsahegy
Komárom: Szűcs Patrik
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
11.30: Kasimpasa–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
14.00: Kocaelispor–Besiktas
Kocaelispor: Balogh Botond
18.00: Galatasaray–Alanyaspor
Galatasaray: Sallai Roland
MÁRCIUS 1., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Ried
GAK: Jánó Zétény
17.00: Red Bull Salzburg–Hartberg
Salzburg: Redzic Damir
17.00: Altach–Rapid Wien
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Lommel–Seraing
Lommel: Vancsa Zalán
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.30: Sigma Olomouc–Bohemians
Olomouc: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Hétfő, 1.00: Orlando City–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
16.30: Volosz–AEK Athén
AEK: Varga Barnabás
IZRAEL
Ligat Ha’Al
19.15: Hapoel Beer Sheva–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: VfB Stuttgart–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
19.30: Hamburg–RB Leipzig
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hertha BSC–Nürnberg
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Rio Ave–Famalicao
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
14.45: Petrolul–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
SZERBIA
Szuperliga
15.30: Napredak–Szpartak Szabadka
Szpartak: Holender Filip
MÁRCIUS 2., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Zaglebie Lubin–Wisla Plock
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
20.30: Córdoba–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron