Tóth Alex a hajrában állt be, a Bournemouth otthon ikszelt a Sunderlanddel

Bő negyedóra játék utána vendég Sunderland szerezte meg a vezetést a Vitality Stadionban, a jól helyezkedő Eliezer Mayenda a kapusról kipattanó labdát pofozta közelről a kapuba. A kapott gól után átvette a meccs irányítását Andoni Iraola csapata, s a második félidő derekán jött az egyenlítés is – Tavernier beadását a szünetben pályára küldött Evanilson vállal juttatta a léc alá, a vendég kaput védő Roefs borzalmas ütemben jött ki a gólvonalról, így esélye sem volt a védésre.

A 85. percben érdekes döntést hozott Andoni Iraola, a gólszerző Evanilsont 40 perc játék után lekapta a pályáról, s a helyére beküldte Tóth Alexet, aki egy percen belül összeszedett egy sárga lapot. Néhány perccel később a magyar középpályás a tizenhatoson belül készítette le a labdát Enes Ünalnak, de a török csatár nem lőtt azonnal, s a lövőcsel után a blokkba durrantott. A ráadás végén Tóth beadásából alakult ki a meccs utolsó helyzete, de Ünal sarkazása elkerülte a kaput, így pontosztozkodás lett a vége. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)

KÉSŐBB

16.00: Burnley–Brentford

16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Everton

18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 28 18 7 3 56–21 +35 61 2. Manchester City 27 17 5 5 56–25 +31 56 3. Aston Villa 28 15 6 7 38–30 +8 51 4. Manchester United 27 13 9 5 48–37 +11 48 5. Chelsea 27 12 9 6 48–31 +17 45 6. Liverpool 27 13 6 8 42–35 +7 45 7. Brentford 27 12 4 11 40–37 +3 40 8. Bournemouth 28 9 12 7 44–46 –2 39 9. Everton 27 10 7 10 29–31 –2 37 10. Fulham 27 11 4 12 38–41 –3 37 11. Sunderland 28 9 10 9 29–34 –5 37 12. Newcastle 27 10 6 11 38–39 –1 36 13. Crystal Palace 27 9 8 10 29–32 –3 35 14. Brighton 27 8 10 9 36–34 +2 34 15. Leeds United 27 7 10 10 37–46 –9 31 16. Tottenham 27 7 8 12 37–41 –4 29 17. Nottingham Forest 27 7 6 14 25–39 –14 27 18. West Ham 27 6 7 14 32–49 –17 25 19. Burnley 27 4 7 16 29–52 –23 19 20. Wolverhampton 29 2 7 20 20–51 –31 13



