Kisvárda–Paks 2–1 – ÉLŐ!

Tóth Alex a hajrában állt be, a Bournemouth otthon ikszelt a Sunderlanddel

M. B.M. B.
2026.02.28. 15:35
Tóth Alex hamar besárgult (Fotó: Getty Images)
A Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth egy pontot otthon tartott a Sunderland ellen az angol élvonal (Premier League) 28. fordulójában.

Bő negyedóra játék utána vendég Sunderland szerezte meg a vezetést a Vitality Stadionban, a jól helyezkedő Eliezer Mayenda a kapusról kipattanó labdát pofozta közelről a kapuba. A kapott gól után átvette a meccs irányítását Andoni Iraola csapata, s a második félidő derekán jött az egyenlítés is – Tavernier beadását a szünetben pályára küldött Evanilson vállal juttatta a léc alá, a vendég kaput védő Roefs borzalmas ütemben jött ki a gólvonalról, így esélye sem volt a védésre. 

A 85. percben érdekes döntést hozott Andoni Iraola, a gólszerző Evanilsont 40 perc játék után lekapta a pályáról, s a helyére beküldte Tóth Alexet, aki egy percen belül összeszedett egy sárga lapot. Néhány perccel később a magyar középpályás a tizenhatoson belül készítette le a labdát Enes Ünalnak, de a török csatár nem lőtt azonnal, s a lövőcsel után a blokkba durrantott. A ráadás végén Tóth beadásából alakult ki a meccs utolsó helyzete, de Ünal sarkazása elkerülte a kaput, így pontosztozkodás lett a vége. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)

KÉSŐBB
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace  (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

28

18

7

3

56–21

+35 

61 

  2. Manchester City

27

17

5

5

56–25

+31 

56 

  3. Aston Villa

28

15

6

7

38–30

+8 

51 

  4. Manchester United

27

13

9

5

48–37

+11 

48 

  5. Chelsea

27

12

9

6

48–31

+17 

45 

  6. Liverpool

27

13

6

8

42–35

+7 

45 

  7. Brentford

27

12

4

11

40–37

+3 

40 

  8. Bournemouth

28

9

12

7

44–46

–2 

39 

  9. Everton

27

10

7

10

29–31

–2 

37 

10. Fulham

27

11

4

12

38–41

–3 

37 

11. Sunderland

28

9

10

9

29–34

–5 

37 

12. Newcastle

27

10

6

11

38–39

–1 

36 

13. Crystal Palace

27

9

8

10

29–32

–3 

35 

14. Brighton

27

8

10

9

36–34

+2 

34 

15. Leeds United

27

7

10

10

37–46

–9 

31 

16. Tottenham

27

7

8

12

37–41

–4 

29 

17. Nottingham Forest

27

7

6

14

25–39

–14 

27 

18. West Ham

27

6

7

14

32–49

–17 

25 

19. Burnley

27

4

7

16

29–52

–23 

19 

20. Wolverhampton

29

2

7

20

20–51

–31 

13 


 

 

