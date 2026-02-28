Tóth Alex a hajrában állt be, a Bournemouth otthon ikszelt a Sunderlanddel
Bő negyedóra játék utána vendég Sunderland szerezte meg a vezetést a Vitality Stadionban, a jól helyezkedő Eliezer Mayenda a kapusról kipattanó labdát pofozta közelről a kapuba. A kapott gól után átvette a meccs irányítását Andoni Iraola csapata, s a második félidő derekán jött az egyenlítés is – Tavernier beadását a szünetben pályára küldött Evanilson vállal juttatta a léc alá, a vendég kaput védő Roefs borzalmas ütemben jött ki a gólvonalról, így esélye sem volt a védésre.
A 85. percben érdekes döntést hozott Andoni Iraola, a gólszerző Evanilsont 40 perc játék után lekapta a pályáról, s a helyére beküldte Tóth Alexet, aki egy percen belül összeszedett egy sárga lapot. Néhány perccel később a magyar középpályás a tizenhatoson belül készítette le a labdát Enes Ünalnak, de a török csatár nem lőtt azonnal, s a lövőcsel után a blokkba durrantott. A ráadás végén Tóth beadásából alakult ki a meccs utolsó helyzete, de Ünal sarkazása elkerülte a kaput, így pontosztozkodás lett a vége. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Sunderland 1–1 (Evanilson 63., ill. Mayenda 18.)
KÉSŐBB
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
15.00: Manchester United–Crystal Palace (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Spíler1)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2–0 (Joao Gomes 61., Rodrigo Gomes 90+8.)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
28
18
7
3
56–21
+35
61
|2. Manchester City
27
17
5
5
56–25
+31
56
|3. Aston Villa
28
15
6
7
38–30
+8
51
|4. Manchester United
27
13
9
5
48–37
+11
48
|5. Chelsea
27
12
9
6
48–31
+17
45
|6. Liverpool
27
13
6
8
42–35
+7
45
|7. Brentford
27
12
4
11
40–37
+3
40
|8. Bournemouth
28
9
12
7
44–46
–2
39
|9. Everton
27
10
7
10
29–31
–2
37
|10. Fulham
27
11
4
12
38–41
–3
37
|11. Sunderland
28
9
10
9
29–34
–5
37
|12. Newcastle
27
10
6
11
38–39
–1
36
|13. Crystal Palace
27
9
8
10
29–32
–3
35
|14. Brighton
27
8
10
9
36–34
+2
34
|15. Leeds United
27
7
10
10
37–46
–9
31
|16. Tottenham
27
7
8
12
37–41
–4
29
|17. Nottingham Forest
27
7
6
14
25–39
–14
27
|18. West Ham
27
6
7
14
32–49
–17
25
|19. Burnley
27
4
7
16
29–52
–23
19
|20. Wolverhampton
29
2
7
20
20–51
–31
13