A Csíkszereda négy gólt kapott Bukarestben

SUPERLIGA

18. FORDULÓ

Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda 4–1 (2–1)

Bukarest, Giulesti Stadion, 7458 néző. Vezette: Mihuleac

Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Badescu (Vulturar, 58.) – Hromada (Braun, 58.), Grameni, Christensen (Gojkovics, 67.) – Dobre (Micovschi, 87.), Koljic (Jambor, 87.), Petrila. Vezetőedző: Costel Galca

Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Hegedűs, Ferenczi – Végh (Szabó B., 73.), Csürös – Anderson Ceará, Bödő, Jebari (Dusinszki, 81.) – Eppel (Szalay Sz., 81.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Grameni (10.), Dobre (27.), Petrila (83.), Manea (86.), ill. Eppel (38. – 11-esből)

Megszorongatta a román Superliga élén álló Rapidot az FK Csíkszereda, de a hosszú indításokkal szemben tehetetlen védelme miatt pont nélkül maradt Bukarestben.

A zuhogó esőben játszott találkozón az öt anyaországi játékossal kezdő székelyföldi csapat azonnal letámadta a hazaiakat: Pászka Lóránd küldte kapura az első lövést, majd Anderson Ceará lőtt nagyon fölé. A túlzottan feltolódó csíki védelem azonban elnézte Marian Aioani kapus kirúgását, így Constantin Grameni ellenállás nélkül mehetett kapura, és lőtte be a vezető gólt.

Ami a játék képén semmit sem változtatott, csíki átlövések (Hegedűs János még saját térfeléről is próbálkozott) és bukaresti kiugrások váltogatták egymást, Ferenczi János blokkjai azonban mindig jókor érkeztek az FK tizenhatosnál. Claudiu Petrila indítása azonban ismét meglepte az FK védőit, így Alexandru Dobre is zavartalanul lőhetett a jobb alsó sarokba, válaszul Eppel Márton küldte Aioani kezébe a labdát. A szépítéshez a videóbíró is kellett, amely kiszúrta, hogy Leo Bolgado rátaposott Sufiane Jebari lábfejére, a büntetőből pedig Eppel lőtt nagy erővel a kapu jobb oldalába – miközben Anderson dühöngött, hogy nem ő lett a végrehajtó.

A szünetben mindkét szakvezetés feljavította addigi igencsak szellős védekezését, így jó ideig csak a középpályán, helyzetek nélkül gyűrték egymást a csapatok. Az utolsó 20 percben viszont a Rapid fokozta a nyomást, de Elvir Koljic közeli lövésébe belevetődött Pap Eduard, majd Petrila két bal felsőt célzó távoli lövését is bravúrral védte az FK kapusa. A harmadik hazai gól ismét egy indításból született meg, a Pászkát megelőző Petrila az ötös sarkáról lőtt Pap alatt a hálóba, a széteső csíki védelmet pedig Cristian Manea is mattolta még egyszer egy szöglet utáni fejessel.

A Rapid megerősítette vezető helyét, a Csíkszereda maradt a 14. helyen. 4–1