Baráthék simán megverték a Bollát nélkülöző Rapidot a Kl-ben

2025.11.27. 20:49
Baráth Péter (balról a második) és társai simán nyertek (Fotó: Imago Images)
Címkék
Konferencialiga-alapszakasz Kl-alapszakasz Raków Rapid Raków Czestochowa Rapid Wien
A labdarúgó Konferencialiga alapszakaszának 4. fordulójában a Baráth Péterrel felálló lengyel Raków 4–1-re megverte a Bolla Bendegúzt nélkülöző osztrák Rapidot, emellett többek között hazai pályán nyert az AZ és a Slovan Bratislava.

„Magyaros” rangadót rendeztek volna Lengyelországban, ám a Rapid meccskeretébe Bolla Bendegúz nem került be, a Kicker szerint csípősérülés miatt. A Rakówban viszont Baráth Péter végig a pályán volt, és csapatával sima győzelmet aratott. Jonatan Brunes tizenegyesből talált be, majd Lamine Diaby-Fadiga mesterhármast szerzett, és a bécsi együttes csak szépíteni tudott Janis Antiste révén, így továbbra sincs pontja az alapszakaszban. 4–1

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
AZ (holland)–Shelbourne (ír) 2–0 (De Wit 70., I. Jensen 87.)
Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–1 (El Fanis 65., Smajlagic 74., Coric 90+2., ill. Lopes 57.)
Kiállítva: Polito (79.), ill. Torrilla (63.) 
Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Häcken (svéd) 2–1 (Cuze 78., Bilbija 82., ill. S. Andersen 40.)
Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci) 2–0 (Ismaheel 67., Agnero 90+5.)
Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (W. Semedo 34. – 11-esből, Neofitu 59.)
Raków (lengyel)–Rapid (osztrák) 4–1 (Brunes 27. – 11-esből, Diaby-Fadiga 40., 51., 53., ill. Antiste 75.)
Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén) 2–1 (Ghali 8., 42., ill. Vidovic 29.)
Universitatea Craiova (román)–Mainz (német) 1–0 (Al-Hamlavi 67.)
Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–1 (Kasia 49., Yirajang 52., ill. F. Pérez 24.)
Később
21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)
21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)
21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)
21.00: Drita (koszovói)–Shkëndija (északmacedón)
21.00: Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Samsunspor337–0+79
  2. Celje4318–4+49
  3. Mainz4314–2+29
  4. Raków4227–2+58
  5. Larnaca3215–0+57
  6. Rayo Vallecano42118–6+27
  7. Strasbourg3215–3+27
  8. Lausanne42115–3+27
  9. Sigma Olomouc42115–507
10. Universitatea Craiova42113–307
11. Fiorentina3216–2+46
12. Lech Poznan4229–6+36
13. Crystal Palace3215–2+36
14. Sahtar Doneck3216–4+26
15. Zrinjski Mostar4227–8–16
16. AZ Alkmaar4224–7–36
17. Kuopio3124–2+25
18. Omonoia41214–3+15
19. Drita3123–2+15
20. Jagiellonia3123–2+15
21. AEK Athén31118–4+44
22. Sparta Praha31114–2+24
23. FC Noa31113–304
24. Rijeka31112–204
25. Skëndija31112–3–14
26. Lincoln Red Imps41124–10–64
27. Dinamo Kijev4136–7–13
28. Legia Warszawa3123–4–13
29. Slovan Bratislava4134–7–33
30. Hamrun Spartans4133–6–33
31. Häcken4224–6–22
32. Shelbourne4130–4–41
33. Shamrock Rovers3122–7–51
34. Breidablik3120–5–51
35. Aberdeen3122–9–71
36. Rapid Wien442–12–100

 

 

