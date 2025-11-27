Baráthék simán megverték a Bollát nélkülöző Rapidot a Kl-ben

„Magyaros” rangadót rendeztek volna Lengyelországban, ám a Rapid meccskeretébe Bolla Bendegúz nem került be, a Kicker szerint csípősérülés miatt. A Rakówban viszont Baráth Péter végig a pályán volt, és csapatával sima győzelmet aratott. Jonatan Brunes tizenegyesből talált be, majd Lamine Diaby-Fadiga mesterhármast szerzett, és a bécsi együttes csak szépíteni tudott Janis Antiste révén, így továbbra sincs pontja az alapszakaszban. 4–1

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

AZ (holland)–Shelbourne (ír) 2–0 (De Wit 70., I. Jensen 87.)

Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 3–1 (El Fanis 65., Smajlagic 74., Coric 90+2., ill. Lopes 57.)

Kiállítva: Polito (79.), ill. Torrilla (63.)

Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Häcken (svéd) 2–1 (Cuze 78., Bilbija 82., ill. S. Andersen 40.)

Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci) 2–0 (Ismaheel 67., Agnero 90+5.)

Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (W. Semedo 34. – 11-esből, Neofitu 59.)

Raków (lengyel)–Rapid (osztrák) 4–1 (Brunes 27. – 11-esből, Diaby-Fadiga 40., 51., 53., ill. Antiste 75.)

Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén) 2–1 (Ghali 8., 42., ill. Vidovic 29.)

Universitatea Craiova (román)–Mainz (német) 1–0 (Al-Hamlavi 67.)

Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–1 (Kasia 49., Yirajang 52., ill. F. Pérez 24.)

Később

21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)

21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)

21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)

21.00: Drita (koszovói)–Shkëndija (északmacedón)

21.00: Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)