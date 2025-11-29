Megszenvedett a Bayern a győzelemért, a 93. perc utáni duplával nyert a St. Pauli ellen

Nemzeti Sportrádió

2025.11.29.
Manuel Neuer (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 12. fordulójában a Bayern München 3–1-re legyőzte a St. Paulit, míg az Union Berlin a hajrában kapott két góllal elbukta a győzelemre álló csatát a Heidenheim ellen.

Manuel Neuernek ez volt az 534. bajnoki mérkőzése a Bundesligában, amivel beérte Eike Immelt a második helyen a kapusok vonatkozó örökrangsorában. Kettejük előtt már csak Oliver Kahn áll, aki 557-szer védett a német élvonalban.

A Bayern nem kezdte jól a meccset, a St. Pauli a 6. percben gólt szerzett Andréas Hountondji révén. Nyolc perc múlva a benini válogatott játékos megsérült, és le kellett cserélni. A bajorok nyomtak becsülettel, a nagy tehetség, a 17 éves Lennart Karl és Tom Bischof is eltalálta a kapufát. Végül a vendégek nem bírták ki a szünetig: a 44. percben a földön fekvő Luis Díaz sarokkal passzolt Raphaël Guerreiróhoz, aki védhetetlenül bombázott a kapuba.

Az St. Pauli a második félidőben is sikeresen állt ellen a hazai rohamoknak. A labdabirtoklás aránya 80:20 volt Vincent Kompany csapatának, és közben Serge Gnabry is telibe lőtte a kapufát. Bár a St. Pauli veszélyes kontrákat vezetett, igazából idő kérdése volt a bajorok újabb gólja. Ami a 93. percben meg is érkezett… Luis Díaz bal vállal juttatta kapuba a labdát. Majd három perccel később Nicolas Jackson is kihasználta a ziccerét a 96. percben. 3–1 lett a vége…

A Bayern sorozatban 20. alkalommal szerzett legalább két gólt bajnoki mérkőzésen, ilyen sorozatra legutóbb Pep Guardiola Bayernje volt képes a 2013–2014-es idényben.

Az Union Berlinben Schäfer András a kispadon kezdett a Heidenheim elleni hazai mérkőzésen. A második félidőben beállt, a 79. perctől kapott lehetőséget. A meccs pont ezután vett nagy fordulatot. A végjátékban Stefan Schimmer és Jan Schöppner góljával fordítottak a vendégek. 1–2

NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)
Később
18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz
Pénteken játszották
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1211144–9+35 34 
2. RB Leipzig1282222–13+9 26 
3. Bayer Leverkusen1172227–15+12 23 
4. Borussia Dortmund1164119–10+9 22 
5. Stuttgart1171320–15+5 22 
6. Eintracht Frankfurt1162327–22+5 20 
7. Hoffenheim1162322–17+5 20 
8. Werder Bremen1244416–21–5 16 
9. 1. FC Köln1243521–20+1 15 
10. Union Berlin1243515–19–4 15 
11. Mönchengladbach1234516–19–3 13 
12. Freiburg1134415–20–5 13 
13. Augsburg1131715–24–9 10 
14. Hamburg112369–17–8 
15. Wolfsburg1122713–21–8 
16. Heidenheim1222810–27–17 
17. St. Pauli1221910–24–14 
18. Mainz1113711–19–8 

 

 

Ezek is érdekelhetik