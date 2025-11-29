Megszenvedett a Bayern a győzelemért, a 93. perc utáni duplával nyert a St. Pauli ellen
Manuel Neuernek ez volt az 534. bajnoki mérkőzése a Bundesligában, amivel beérte Eike Immelt a második helyen a kapusok vonatkozó örökrangsorában. Kettejük előtt már csak Oliver Kahn áll, aki 557-szer védett a német élvonalban.
A Bayern nem kezdte jól a meccset, a St. Pauli a 6. percben gólt szerzett Andréas Hountondji révén. Nyolc perc múlva a benini válogatott játékos megsérült, és le kellett cserélni. A bajorok nyomtak becsülettel, a nagy tehetség, a 17 éves Lennart Karl és Tom Bischof is eltalálta a kapufát. Végül a vendégek nem bírták ki a szünetig: a 44. percben a földön fekvő Luis Díaz sarokkal passzolt Raphaël Guerreiróhoz, aki védhetetlenül bombázott a kapuba.
Az St. Pauli a második félidőben is sikeresen állt ellen a hazai rohamoknak. A labdabirtoklás aránya 80:20 volt Vincent Kompany csapatának, és közben Serge Gnabry is telibe lőtte a kapufát. Bár a St. Pauli veszélyes kontrákat vezetett, igazából idő kérdése volt a bajorok újabb gólja. Ami a 93. percben meg is érkezett… Luis Díaz bal vállal juttatta kapuba a labdát. Majd három perccel később Nicolas Jackson is kihasználta a ziccerét a 96. percben. 3–1 lett a vége…
A Bayern sorozatban 20. alkalommal szerzett legalább két gólt bajnoki mérkőzésen, ilyen sorozatra legutóbb Pep Guardiola Bayernje volt képes a 2013–2014-es idényben.
Az Union Berlinben Schäfer András a kispadon kezdett a Heidenheim elleni hazai mérkőzésen. A második félidőben beállt, a 79. perctől kapott lehetőséget. A meccs pont ezután vett nagy fordulatot. A végjátékban Stefan Schimmer és Jan Schöppner góljával fordítottak a vendégek. 1–2
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
Bayern München–St. Pauli 3–1 (Guerreiro 44., Luis Díaz 90+3., Jackson 90+6., ill. Hountondji 6.)
Union Berlin–Heidenheim 1–2 (R. Khedira 43., ill. Schimmer 90., Schöppner 90+5.)
Werder Bremen–1. FC Köln 1–1 (Friedl 22., ill. El Mala 90+1.)
Hoffenheim–Augsburg 3–0 (B. Touré 16., Burger 26., Zesiger 45. – öngól)
Később
18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz
Pénteken játszották
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|12
|11
|1
|–
|44–9
|+35
|34
|2. RB Leipzig
|12
|8
|2
|2
|22–13
|+9
|26
|3. Bayer Leverkusen
|11
|7
|2
|2
|27–15
|+12
|23
|4. Borussia Dortmund
|11
|6
|4
|1
|19–10
|+9
|22
|5. Stuttgart
|11
|7
|1
|3
|20–15
|+5
|22
|6. Eintracht Frankfurt
|11
|6
|2
|3
|27–22
|+5
|20
|7. Hoffenheim
|11
|6
|2
|3
|22–17
|+5
|20
|8. Werder Bremen
|12
|4
|4
|4
|16–21
|–5
|16
|9. 1. FC Köln
|12
|4
|3
|5
|21–20
|+1
|15
|10. Union Berlin
|12
|4
|3
|5
|15–19
|–4
|15
|11. Mönchengladbach
|12
|3
|4
|5
|16–19
|–3
|13
|12. Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15–20
|–5
|13
|13. Augsburg
|11
|3
|1
|7
|15–24
|–9
|10
|14. Hamburg
|11
|2
|3
|6
|9–17
|–8
|9
|15. Wolfsburg
|11
|2
|2
|7
|13–21
|–8
|8
|16. Heidenheim
|12
|2
|2
|8
|10–27
|–17
|8
|17. St. Pauli
|12
|2
|1
|9
|10–24
|–14
|7
|18. Mainz
|11
|1
|3
|7
|11–19
|–8
|6