Molnár Rajmund remek estéje: két rúgott gól és kiütéses győzelem a lengyel bajnokságban

K. Zs.K. Zs.
2025.11.24. 21:00
Molnár Rajmund gólöröme (Fotó: Imago Images/Marcin Jasinski/Arena Akcji)
légiósok Molnár Rajmund Pogon Szczecin
Remek estéje volt Molnár Rajmundnak: a magyar csatár két góllal vette ki a részét csapata, a Pogon Szczecin 5–1-es győzelméből a Zaglebie Lubin ellen a lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ekstraklasa) 16. fordulójának hétfő esti mérkőzésén.

A Pogon korán megszerezte a vezetést Dimitriosz Keramicisz közeli találata révén, majd a 40. percben következett Molnár Rajmund első gólja: gyönyörűen felépített jobb oldali támadás végén Linus Wahlqvist hozta helyzetbe a leshatáron robogó magyar csatárt, aki a labdaátvétel után kibillentette egyensúlyából védőjét, majd a jobb alsóba lőtt.

Molnár a harmadik szczecini gólban is benne volt: ő szerezte meg a labdát az ellenfél térfelén, és bár indítását lefülelték a védők, a visszapattanó labdát Adrián Przyborek a kapu bal oldalába lőtte.

Aztán a 75. percben újra főszerep jutott a magyar csatárnak: Sam Greenwood tizenegyese után a labda a kapufáról éppen Molnár elé pattant, aki egyből a kapu közepébe lőtt.

A mérkőzést végigjátszó Molnár a második és a harmadik gólját szerezte a lengyel bajnokságban.

A két vereség után nyerő Pogon 20 ponttal a 10. helyen áll, a Zaglebie 21-gyel a kilencedik.

LENGYELORSZÁG
EKSTRAKLASA, 16. FORDULÓ
Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin 5–1
Az élcsoport: 1. Górnik Zabrze 30 pont, 2. Jagiellonia 27 (14), 3. Wisla Plock 27 (15)

 

