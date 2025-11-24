Molnár Rajmund remek estéje: két rúgott gól és kiütéses győzelem a lengyel bajnokságban

A Pogon korán megszerezte a vezetést Dimitriosz Keramicisz közeli találata révén, majd a 40. percben következett Molnár Rajmund első gólja: gyönyörűen felépített jobb oldali támadás végén Linus Wahlqvist hozta helyzetbe a leshatáron robogó magyar csatárt, aki a labdaátvétel után kibillentette egyensúlyából védőjét, majd a jobb alsóba lőtt.

Molnár a harmadik szczecini gólban is benne volt: ő szerezte meg a labdát az ellenfél térfelén, és bár indítását lefülelték a védők, a visszapattanó labdát Adrián Przyborek a kapu bal oldalába lőtte.

Aztán a 75. percben újra főszerep jutott a magyar csatárnak: Sam Greenwood tizenegyese után a labda a kapufáról éppen Molnár elé pattant, aki egyből a kapu közepébe lőtt.

A mérkőzést végigjátszó Molnár a második és a harmadik gólját szerezte a lengyel bajnokságban.

A két vereség után nyerő Pogon 20 ponttal a 10. helyen áll, a Zaglebie 21-gyel a kilencedik.

LENGYELORSZÁG

EKSTRAKLASA, 16. FORDULÓ

Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin 5–1

Az élcsoport: 1. Górnik Zabrze 30 pont, 2. Jagiellonia 27 (14), 3. Wisla Plock 27 (15)