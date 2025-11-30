Nemzeti Sportrádió

Szuperliga: Topolya–Radnik Szurdulica

2025.11.30. 15:56
(Fotó: FK TSC)
Szuperliga Radnik Szurdulica Topolya
A legutóbbi három bajnokiján 1–1-es döntetlent játszó Topolya a Radnik Szurdulicát fogadja a Szuperliga 17. fordulójában.

SZUPERLIGA, 17. FORDULÓ
Topolya–Radnik Szurdulica 0–1 – ÉLŐ
Topolya, TSC Aréna. Vezeti: Alekszandar Zsivkovics.
TSC: Szimics – Sztefan Jovanovics, Krsztics, Roux, Urosevics – Jovicsics, Tomovics – Szasa Jovanovics, Todoroszki, Radin – Petrovics. Vezetőedző: Nemanaa Miljanovics.
Radnik: Randjelovics – Gasics, Sztojanovics, Tremoulet, Abubakar – Popovics, Pejovics – Owusu, Hajdarevic, D. Jovanovic – Chinedu. Vezetőedző: Marko Jaksics.
Gól: D. Jovanovics (24.)

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Szuperliga Radnik Szurdulica Topolya
