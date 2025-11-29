Niké Liga: sima, háromgólos dunaszerdahelyi győzelem Trencsénben

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

16. FORDULÓ

Trencsén–DAC 1904 0–3 (0–1)

Trencsén, Sihoti Stadion, 744 néző. Vezette: Smolák

Trencsén: Katics – Pavek, Simic, Bessile, Brandis – Hajovsky, Bazdaric (Holúbek, 62.) – Adirbekov (Suleiman, a szünetben), Kasana (Kam, a szünetben), Mathurin (Doesburg, 62.) – Sabljic (Adamkovic, 73.). Vezetőedző: Ricardo Moniz

DAC: Popovics – Blazek (Kapanadze, 37.), Kacsaraba, Nemanic, Modesto – Ouro (Udvaros, 77.), Tuboly – Ramadan (Ouro, 77.), Gruber, Djukanovics (Blasko, 83.) – Corr (Gagua, a szünetben). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Corr (22.), Ouro (57.), Ramadan (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az utóbbi két trencséni látogatása a DAC-nak sikeres volt. Előbb a Zsolnát 3–2-re (a Csák Máté vára allati stadionban fogadták a sárga-kékeket), majd a Trencsént győzte le 3–0-ra. Matej Trusa ötször talált be, Redzic Damir pedig egyszer. Ma sem a szlovák, sem a magyar játékos nem léphetett pályára. Míg Trusa sérült, Redzic eltiltás miatt hiányzott.

Branislav Fodrek, a Dunaszerdahely mestere az előző heti kezdőcsapathoz képest öt változást hajtott végre: Viktor Djukanovics, Andreas Gruber, Pa Assan Corr, Filip Blazek és Rhyan Modesto voltak az első perctől a pályán.

Az első húsz percben ismerkedtek a csapatok egymással, majd egy nagyon erős négy percet mutatott a DAC. Előbb egy remek kombinatív támadás végén Samsindin Ouro az üresen álló Corrhoz továbbította a labdát, aki megszerezte a vendégeknek a vezetést. A gambiai játékos először volt kezdő, és megszerezte az első gólját sárga-kék mezben.

Ezután Viktor Djukanovics iratkozhatott volna fel kétszer a gólszerzők közé: előbb a bal oldali kapufát találta el, majd nemsokára a tekerése csak kicsivel kerülte el a kaput. Ügyesen játszottak a vendégek, a hazaiak támadásai nem okoztak gondot a védelemnek. A 28. percben nagyot mentett Tuboly Máté, aki kifejelt egy kapuba tartó lövést.

Bő fél óra után cserélnie kellett Branislav Fodreknek, szerencsétlen bokasérülés után Blazek nem tudta folytatni a meccset. Helyette Cotne Kapanadze lépett pályára, aki egy remek lövéssel mutatkozott be: 25 méterről hatalmas erővel a kapufát találta telibe. Ebben az idényben ez volt a 24. kapufája a DAC-nak!

Közvetlenül a szünet után 744 néző előtt e téren jubilált a DAC: meglett a 25. kapufája. Djukanovics fejese a felső lécet érintve hagyta el a játékteret. Sorra vezették a jó akciókat a vendégek, később Ammar Ramadan lövését kellett hárítania Andrija Katicsnak.

Az 57. percben teljesen megérdemelten megszerezte a második gólját a Dunaszerdahely. Kapanadze beadását Ramadan visszafejelte, Djukanovics lekészítette Samsindin Ourónak, akinek a lövése a tizenhatosról egy védőn megpattanva a kapuban kötött ki. Az ETO-ból érkező játékosnak is ez volt az első gólja Dunaszerdahelyen.

Az utolsó negyedóra elején nagyot hibázott a vendégvédelem, melyet Ramadan használt ki, beállítva a végeredményt. 0–3