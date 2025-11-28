Nemzeti Sportrádió

Gól nélküli döntetlent játszott az RB Leipzig a forduló nyitányán

2025.11.28. 22:50
Gulácsi Péter (jobbra) és Willi Orbán (mellette) is végig a pályán volt a Lipcsében (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 12. fordulójának nyitányán a magyarokkal felálló RB Leipzig a Borussia Mönchengladbach otthonában 0–0-s döntetlent játszott.

Tizenkét perc csend – a szurkolókkal kapcsolatos előírásokat szigorító intézkedések tervezete ellen tiltakoztak a drukkerek a Bundesliga péntek esti mérkőzésén. Síri csendben zajlott a játék, és a hang nélküli demonstráció a játékra is hatással volt, kimondottan gyenge első félidőt produkált a két csapat, hiába kezdtek drukkolni a nézők.

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig érdekes ellenfélhez látogatott. A Borussia Mönchengladbach az első nyolc fordulóban nem tudott nyerni, három döntetlen mellett ötször kikapott. A gyatra indulást remek folytatás követte, az előző három körben tíz szerzett góllal kilenc pontot gyűjtött, így a lipcseiek nehezen számíthatták ki, melyik arcát mutatja a Gladbach. A hibákkal tarkított, alacsony színvonalú első félidőben egy lehetősége lett volna a házigazdának, de Willi Orbán tanári becsúszással menteni tudott.

A második félidő furcsán indult: lipcsei védelmi hiba után Franck Honorat lőtt a vendégek kapujába, a labda David Raum lábán megpattant, így Gulácsi Péter nem védhetett, de nem adták meg a gólt – a visszajátszásnál a grafikán sem látszott, előrébb lett volna-e a támadó, de a számítógép a szemnek láthatatlan lest is jelezte. Nem sokkal később a magyar kapus kiváló ütemű kivetődése kellett ahhoz, hogy ne szülessen szabályos gól, szóval ez a játékrész már élénkebben indult. Az RB Leipzig támadójátéka nem tűnt veszélyesnek, és egy óra elteltével megállapíthattuk: hiába kezdődött kicsit élénkebben ez a játékrész, a folytatás unalomba fulladt.

A 75. percben ismét a VAR segített a lipcseieknek: Willi Orbán ellen tizenegyest fújt Timo Gerach játékvezető, és bár a magyar védő eltalálta a japán Macsino Suto lábát, a felvételek szerint a labdát is, ezért a bíró visszavonta a büntetőt. David Raum a kapufát találta el, és így ért véget egy csendes, nem túl jó mérkőzés: az RB Leipzig idénybeli 12. bajnokiján tizedszer maradt veretlen, Gulácsi Péter hatodszor nem kapott gólt. 0–0

NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
Mönchengladbach–RB Leipzig 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Heidenheim
15.30: Werder Bremen–1. FC Köln
15.30: Hoffenheim–Augsburg
18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München1110141–8+3331
  2. RB Leipzig1282222–13+926
  3. Bayer Leverkusen1172227–15+1223
  4. Borussia Dortmund1164119–10+922
  5. Stuttgart1171320–15+522
  6. Eintracht Frankfurt1162327–22+520
  7. Hoffenheim1162322–17+520
  8. Union Berlin1143414–17–315
  9. Werder Bremen1143415–20–515
10. 1. FC Köln1142520–19+114
11. Mönchengladbach1234516–19–313
12. Freiburg1134415–20–513
13. Augsburg1131715–24–910
14. Hamburg112369–17–89
15. Wolfsburg1122713–21–88
16. St. Pauli112189–21–127
17. Mainz1113711–19–86
18. Heidenheim111288–26–185

 

 

