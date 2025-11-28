Gól nélküli döntetlent játszott az RB Leipzig a forduló nyitányán
Tizenkét perc csend – a szurkolókkal kapcsolatos előírásokat szigorító intézkedések tervezete ellen tiltakoztak a drukkerek a Bundesliga péntek esti mérkőzésén. Síri csendben zajlott a játék, és a hang nélküli demonstráció a játékra is hatással volt, kimondottan gyenge első félidőt produkált a két csapat, hiába kezdtek drukkolni a nézők.
A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig érdekes ellenfélhez látogatott. A Borussia Mönchengladbach az első nyolc fordulóban nem tudott nyerni, három döntetlen mellett ötször kikapott. A gyatra indulást remek folytatás követte, az előző három körben tíz szerzett góllal kilenc pontot gyűjtött, így a lipcseiek nehezen számíthatták ki, melyik arcát mutatja a Gladbach. A hibákkal tarkított, alacsony színvonalú első félidőben egy lehetősége lett volna a házigazdának, de Willi Orbán tanári becsúszással menteni tudott.
A második félidő furcsán indult: lipcsei védelmi hiba után Franck Honorat lőtt a vendégek kapujába, a labda David Raum lábán megpattant, így Gulácsi Péter nem védhetett, de nem adták meg a gólt – a visszajátszásnál a grafikán sem látszott, előrébb lett volna-e a támadó, de a számítógép a szemnek láthatatlan lest is jelezte. Nem sokkal később a magyar kapus kiváló ütemű kivetődése kellett ahhoz, hogy ne szülessen szabályos gól, szóval ez a játékrész már élénkebben indult. Az RB Leipzig támadójátéka nem tűnt veszélyesnek, és egy óra elteltével megállapíthattuk: hiába kezdődött kicsit élénkebben ez a játékrész, a folytatás unalomba fulladt.
A 75. percben ismét a VAR segített a lipcseieknek: Willi Orbán ellen tizenegyest fújt Timo Gerach játékvezető, és bár a magyar védő eltalálta a japán Macsino Suto lábát, a felvételek szerint a labdát is, ezért a bíró visszavonta a büntetőt. David Raum a kapufát találta el, és így ért véget egy csendes, nem túl jó mérkőzés: az RB Leipzig idénybeli 12. bajnokiján tizedszer maradt veretlen, Gulácsi Péter hatodszor nem kapott gólt. 0–0
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
15.30: Bayern München–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Heidenheim
15.30: Werder Bremen–1. FC Köln
15.30: Hoffenheim–Augsburg
18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|11
|10
|1
|–
|41–8
|+33
|31
|2. RB Leipzig
|12
|8
|2
|2
|22–13
|+9
|26
|3. Bayer Leverkusen
|11
|7
|2
|2
|27–15
|+12
|23
|4. Borussia Dortmund
|11
|6
|4
|1
|19–10
|+9
|22
|5. Stuttgart
|11
|7
|1
|3
|20–15
|+5
|22
|6. Eintracht Frankfurt
|11
|6
|2
|3
|27–22
|+5
|20
|7. Hoffenheim
|11
|6
|2
|3
|22–17
|+5
|20
|8. Union Berlin
|11
|4
|3
|4
|14–17
|–3
|15
|9. Werder Bremen
|11
|4
|3
|4
|15–20
|–5
|15
|10. 1. FC Köln
|11
|4
|2
|5
|20–19
|+1
|14
|11. Mönchengladbach
|12
|3
|4
|5
|16–19
|–3
|13
|12. Freiburg
|11
|3
|4
|4
|15–20
|–5
|13
|13. Augsburg
|11
|3
|1
|7
|15–24
|–9
|10
|14. Hamburg
|11
|2
|3
|6
|9–17
|–8
|9
|15. Wolfsburg
|11
|2
|2
|7
|13–21
|–8
|8
|16. St. Pauli
|11
|2
|1
|8
|9–21
|–12
|7
|17. Mainz
|11
|1
|3
|7
|11–19
|–8
|6
|18. Heidenheim
|11
|1
|2
|8
|8–26
|–18
|5