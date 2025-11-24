Heti légiósprogram: magyarok csapatainak csatája a Konferencialigában

NOVEMBER 24., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin
Pogon: Molnár Rajmund
NOVEMBER 25., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
18.45: Galatasaray (török)–Royale Union SG (belga)
Galatasaray: Sallai Roland
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
16.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német)
Leverkusen: Szép Márton
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, nyolcaddöntő
15.30: Zsolna–Szakolca
Zsolna: Szánthó Regő
NOVEMBER 26., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
21.00: Liverpool FC (angol)–PSV (holland)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Bajnoki kieséses szakasz
14.00: Aston Villa (angol)–AZ (holland)
AZ: Kovács Bendegúz
Ligaszakasz
16.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
Frankfurt: Fenyő Noah
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Sheffield United–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
20.45: Blackburn Rovers–Queens Park Rangers
Blackburn: Tóth Balázs
21.00: West Bromwich Albion–Birmingham City
WBA: Callum Styles
NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
18.45: Raków Czestochowa (lengyel)–Rapid Wien (osztrák)
Raków: Baráth Péter
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
NOVEMBER 28., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Eupen–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Mönchengladbach–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
16.30: ASA Marosvásárhely–Concordia
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: Gijón–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Aluminij–Primorje
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kocaelispor–Genclerbirligi
Kocaelispor: Balogh Botond
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
NOVEMBER 29., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Bristol City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: West Bromwich Albion–Swansea City
WBA: Callum Styles
16.00: Wrexham–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
League One (III. osztály)
16.00: Plymouth Argyle–Northampton Town
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–BW Linz
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Lokeren–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–APOEL
Anorthoszisz: Kiss Tamás
IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.30: Hapoel Petah Tikva–Maccabi Haifa
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: GKS Katowice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–Heidenheim
Union Berlin: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Holstein Kiel–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
13.00: Eintracht Braunschweig–Kaiserslautern
Braunschweig: Szabó Levente
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Voluntari
Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander
SKÓCIA
Premiership
18.45: Kilmarnock–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Rózsahegy–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
18.00: Trencsén–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
12.30: Rizespor–Kayserispor
Rizespor: Mocsi Attila
18.00: Kasimpasa–Basaksehir
Kasimpasa: Szalai Attila
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.05: West Ham United–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: LASK–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Seraing–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Lille
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Arka Gdynia–Raków Czestochowa
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Spezia–Sampdoria
Spezia: Nagy Ádám
PORTUGÁLIA
Liga Portugal
16.30: Rio Ave–Santa Clara
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
14.00: Hermannstadt–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
SZERBIA
Szuperliga
16.00: Topolya–Radnik
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Zólyombrézó–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
DECEMBER 1., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
12.30: Sepsi OSK–Poli Iasi
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Fenerbahce–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland