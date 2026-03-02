Nemzeti Sportrádió

Infantino szerint a kiállítás lehet a válasz a szájukat eltakaró futballisták rasszizmusára

2026.03.02. 13:33
Szavak mezbe rejtve – vajon mit mondott Gianluca Prestianni? (Fotó: Getty Images)
FIFA rasszizmus Gianni Infantino
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a Sky News-nak arról beszélt, hogy egyfelől szigorításra, másfelől nevelő célzatú enyhítésre is szükség lenne a futballpályákon tapasztalható rasszizmus visszaszorításához.

„Ha egy játékos a kezével eltakarja a száját, és rasszista utalásokat tartalmazó dolgot mond, akkor nyilvánvalóan le kell küldeni a pályáról – idézte Gianni Infantino véleményét a Sky Sports. – Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat, amikor mondasz valamit. Ennyi, ilyen egyszerű. És ezek azok a lépések, amelyeket megtehetünk és meg kell tennünk, hogy komolyan vegyük a rasszizmus elleni küzdelmünket.”

A FIFA-elnök állásfoglalását megelőzte az az incidens, amelynek főszereplője a Real Madrid brazil csatára, Vinícius Júnior és a Benfica argentin középpályása, a rasszista viselkedés vádjával elmarasztalt Gianluca Prestianni volt. Prestianni nem játszhatott múlt szerdán a Bajnokok Ligájában, a Real elleni nyolcaddöntős visszavágón.

„A bizottság úgy döntött, hogy eltiltja Prestiannit a következő mérkőzéstől, mert megsértette az UEFA fegyelmi szabályzatának diszkriminatív magatartásra vonatkozó cikkét” – állt a testület közleményében. A fegyelmi határozat előtt az első meccsen, amelyet Lisszabonban játszottak le és a Real Madrid 1–0-s győzelmével zárult, Vinícius Júnior, miután megszerezte az egyetlen gólt, a portugál csapat szurkolói felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben. A spanyolok légiósa ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt, amelyekkel az argentin elárasztotta, a száját a mezével eltakarva.

 

Az UEFA alapos kivizsgálását szorgalmazó Infantino ugyanakkor arról is beszélt, hogy a rasszizmusért járó minimális büntetési tételt (10 mérkőzés) csökkenteni lehetne abban az esetben, ha a vétkes utóbb bocsánatot kér.

„Lehet, hogy nemcsak a büntetéssel kellene foglalkoznunk, hanem azzal is, hogy másként is javítsunk a futballkultúrán, ösztönözzük a játékosokat és mindenki mást a bocsánatkérésre. A pillanat hevében az ember helytelen cselekedetekre ragadtathatja magát, de ha később bocsánatot kér, akkor a szankciónak is másnak kell lennie. Esetleg így egy lépéssel előrébb tarthatnánk. Véget kell vetnünk a rasszizmusnak. Nem intézhetjük el annyival, hogy ez társadalmi probléma, és nem tehetünk semmi egyebet, mint amit eddig tettünk.”

Infantino szerint a labdarúgás nemzetközi szabályalkotó testülete (IFAB) áprilisban határozatokat hozhat ebben a témában, és az új előírásokat már a nyári világbajnokságon alkalmazhatják.

