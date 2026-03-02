Alpesisí-vk: befejeződött a kétszeres olimpiai bajnok idénye

Az olaszok 35 éves kiválósága alig két héttel a számára hazai, milánói-cortina téli játékok előtt tért vissza tavaly áprilisi súlyos sérüléséből: akkor az olasz bajnokságon bukott, a bal lábát több törés miatt műtötték, és az operáció közben szalagszakadást is megállapítottak és kezeltek az orvosok.

Brignone ennek ellenére nagyszerű teljesítményt nyújtott az olimpián, amelyen szuperóriás-műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is aranyérmet nyert. Az olasz síző a múlt hétvégi, andorrai világkupa-versenyeken is rajthoz állt, egy nyolcadik és egy 15. helyet szerzett, hétfőn azonban közölte: a mostani idényben már nem indul több viadalon.

„Sokat kértem a testemtől az elmúlt hónapokban, aminek most fizeti meg az árát, így aztán kihasználom, hogy már nincs sok hátra az idényből, s szünetet tartok, a továbbiakban a rehabilitációmat folytatom” – mondta Brignone, aki balesete és két műtétje után három hónapig járni sem tudott, s akinek lábában azóta is fémlemez, illetve csavarok vannak.

A vk-idényből – melynek összetettjét tavaly Brignone nyerte – még három hétvége van hátra: a világ legjobb női síelői most hétvégén az olaszországi Val di Fassában, jövő héten a svédországi Aaréban állnak lécre, az idény pedig a vk-döntővel Norvégiában zárul március 21. és 25. között.

Az összetettben jelenleg az amerikai Mikaela Shiffrin vezet 1133 ponttal, mögötte a svájci Camille Rast (963) és a német Emma Aicher (914) következik a sorban.