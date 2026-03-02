Szélig Viktor a Fehérvár alapszakaszáról: A játékosok is többet vártak maguktól...

Az eredménytelenség a szakmai stábban változást hozott. November elején edzőváltás történt a klubnál, Kiss Dávidot Ted Dent kanadai szakember váltotta, akivel az idény végéig kötöttek szerződést. A vezetőedző jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott Szélig, hogy megvárják az idény végét, egyúttal pedig jelezte, a kevésbé sikeres idény egy szakaszt is lezár a klub életében.

„Megvárjuk a kiírás végét. Én úgy gondolom, hogy több szempontból is egy szakasznak a végére értünk. Ez a csapat az utóbbi öt évben sokszor a képességeit is meghaladva szerepelt. Ötször voltunk zsinórban a rájátszásban. Kétszer összejött a Bajnokok Ligája-szereplés is, és egyszer az osztrák ligában is bajnoki döntőt játszott a csapat. Nagyon jó éveket futottunk. Most úgy tűnik, hogy ez egy nem annyira sikeres idény lesz. Biztos vagyok benne, hogy el kell gondolkodnunk majd azon, hogyan menjünk tovább. Az utóbbi időben jellemző volt az, hogy viszonylag fix játékoskerettel dolgoztunk. Sokan a külföldi játékosok közül is visszatértek, itt maradtak. Elképzelhetőnek tartom, hogy a következő évadban több változás lesz a keretben, mint ahogy az megszokott volt az utóbbi időben. Az, hogy a vezetőedző ki lesz, majd az idény végén fogjuk eldönteni” – összegzett Szélig.