Szélig Viktor a Fehérvár alapszakaszáról: A játékosok is többet vártak maguktól...

„Elég nyögvenyelősen zajlik ez a idény. Vannak olyan részei a játéknak, amelyek nagyon nem működnek. Nagyon remélem, hogy azzal a kemény munkával és jó hozzáállással, amivel az utolsó három mérkőzésen játszottunk az alapszakaszban, lehet esélyünk majd. A célkitűzésünk az elején az volt, hogy a rájátszásba bekerüljünk. Ehhez még egy nagyon kemény ellenfélen, a Vienna Capitalson keresztül vezet az út” – mondta Szélig Viktor hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában.
„A legkevesebb gólt szerző csapat voltunk a ligában, így nagyon nehéz mérkőzéseket nyerni” – tért ki arra az ötvenéves szakember, hogy miért maradt el a csapat szereplése a remélttől.
Drámai végkifejlet az osztrák hokiliga magyar rangadóján – a Fehérvár maradt versenyben
Az eredménytelenség a szakmai stábban változást hozott. November elején edzőváltás történt a klubnál, Kiss Dávidot Ted Dent kanadai szakember váltotta, akivel az idény végéig kötöttek szerződést. A vezetőedző jövőjével kapcsolatban úgy fogalmazott Szélig, hogy megvárják az idény végét, egyúttal pedig jelezte, a kevésbé sikeres idény egy szakaszt is lezár a klub életében.
„Megvárjuk a kiírás végét. Én úgy gondolom, hogy több szempontból is egy szakasznak a végére értünk. Ez a csapat az utóbbi öt évben sokszor a képességeit is meghaladva szerepelt. Ötször voltunk zsinórban a rájátszásban. Kétszer összejött a Bajnokok Ligája-szereplés is, és egyszer az osztrák ligában is bajnoki döntőt játszott a csapat. Nagyon jó éveket futottunk. Most úgy tűnik, hogy ez egy nem annyira sikeres idény lesz. Biztos vagyok benne, hogy el kell gondolkodnunk majd azon, hogyan menjünk tovább. Az utóbbi időben jellemző volt az, hogy viszonylag fix játékoskerettel dolgoztunk. Sokan a külföldi játékosok közül is visszatértek, itt maradtak. Elképzelhetőnek tartom, hogy a következő évadban több változás lesz a keretben, mint ahogy az megszokott volt az utóbbi időben. Az, hogy a vezetőedző ki lesz, majd az idény végén fogjuk eldönteni” – összegzett Szélig.
Sofron István: Ez egy szép napja volt a magyar jégkorongnak
A Hydro Fehérvár AV19 33.3 másodperccel a vége előtt ütött góllal szerzett pontot – amivel bejutott a rájátszás-selejtezőbe –, majd hosszabbításban 3–2-re legyőzte az újonc FTC-Telekomot, amelynek így véget ért az idény. A Fehérvár tizedik, az FTC 11. lett a 13 csapatos ligában. A folytatásban a negyeddöntőbe jutásért a 7–10. helyezettek küzdenek két párban.
A negyeddöntőbe jutásért sorra kerülő, az egyik fél második győzelméig tartó párharcot a Fehérvár szerdán kezdi idegenben a Vienna Capitals otthonában, majd pénteken hazai pályán játszik. Ha szükséges, a harmadik felvonáson ismét vendég lesz.
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL), ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
MET Aréna, 5115 néző. Vezette: Nagy A., Soós, Muzsik, Váczi D.
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER (2) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát (1) / Falus – ERDÉLY CS., Richards, GERLACH (2) / Archibald, Kulmala, KURALT 2 / Cheek 1, Hári J. (1), Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
FTC: BÁLIZS – BENGTSSON (1), Hadobás / Hudec, Lindgren (1) / Tyni, Horváth M. / Tóth Gergely, Laskawy – Shaw (1), KESTILÄ 1, G. Green (1) / Tammela, Coulter 1, Antonen / Molnár D., Mihalik A., Sofron / Galajda, Mattyasovszky, Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 42–21
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0