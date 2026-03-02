Péni István az ötödik helyen zárta a légpuskások Eb-döntőjét

A női mezőnyben Dénes Eszter, míg a férfiaknál Péni István jutott be egyedüli magyarként a fináléba. Dénes Eszter 145.1 körrel a hetedik helyen végzett, magyar idő szerint kora délután Pénin volt a sor.

Az UTE sportolója jól kezdte a finálét, első két kisebb tízes után erős lövéseket mutatott be, öt kísérletet követően a harmadik helyen állt. Később a kieséses szakaszt a negyedik pozícióból várhatta, az első kettő mögött hatalmas, szoros harc volt látható, tizedek döntöttek a versenyzők között.

Végül a 17. lövése nem volt annyira erős, 9.8-as csak, így az ötödik helyen zárta a versenyt. Az aranyérmet az olasz Danilo Sollazzo zsebelte be.

A vasárnap remeklő pisztolyosok hétfőn sem akartak elmaradni a maguk által magasra rakott léctől, Major Veronika és Nagy Ákos a vegyes párosok küzdelmeiben bejutott a négyes döntőbe.

Major nagyszerű formában versenyez, vasárnap egyéniben, valamint csapatban Fábián Sára Ráhel és Jákó Miriam oldalán is aranyérmes lett. Hétfőre is maradt bizonyítási lehetőségük a pisztolysoknak, ugyanis a vegyes párosok számát tartották meg.

A Major Veronika, Nagy Ákos Károly magyar kettős 576 körrel (292+284) a második helyen bejutott a négyes döntőbe, a 36 csapatot felvonultató mezőnyben Fábián Sára Ráhel és Rédecsi Máté duója 571 körrel (290+281) a 15. helyen végzett.

A négyes döntőben – amely magyar idő szerint 16.30-kor kezdődik – először 3x5 lövést adnak le az egységek, majd egyesével folytatják. A 18. lövést követően dől el a negyedik, a 21. lövés után a harmadik, míg a 24.-et követően az első és második hely sorsa. A párosok tizedelt eredményeit mindig összeadják.