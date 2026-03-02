Nemzeti Sportrádió

Péni István az ötödik helyen zárta a légpuskások Eb-döntőjét

B. Zs.B. Zs.
2026.03.02. 15:06
null
Péni István (Fotó: Hungarian Shooting Federation Facebook)
Címkék
Péni István sportlövő Eb sportlövészet
Hétfő délután egy magyar sportlövőnek szurkolhattunk a jereváni 10 méteres Európa-bajnokságon, Péni István a légpuskások döntőjében szerepelt. A magyar versenyző az ötödik helyen zárta a viadalt.

A női mezőnyben Dénes Eszter, míg a férfiaknál Péni István jutott be egyedüli magyarként a fináléba. Dénes Eszter 145.1 körrel a hetedik helyen végzett, magyar idő szerint kora délután Pénin volt a sor.

Az UTE sportolója jól kezdte a finálét, első két kisebb tízes után erős lövéseket mutatott be, öt kísérletet követően a harmadik helyen állt. Később a kieséses szakaszt a negyedik pozícióból várhatta, az első kettő mögött hatalmas, szoros harc volt látható, tizedek döntöttek a versenyzők között.

Végül a 17. lövése nem volt annyira erős, 9.8-as csak, így az ötödik helyen zárta a versenyt. Az aranyérmet az olasz Danilo Sollazzo zsebelte be.

A vasárnap remeklő pisztolyosok hétfőn sem akartak elmaradni a maguk által magasra rakott léctől, Major Veronika és Nagy Ákos a vegyes párosok küzdelmeiben bejutott a négyes döntőbe.

Major nagyszerű formában versenyez, vasárnap egyéniben, valamint csapatban Fábián Sára Ráhel és Jákó Miriam oldalán is aranyérmes lett. Hétfőre is maradt bizonyítási lehetőségük a pisztolysoknak, ugyanis a vegyes párosok számát tartották meg.

A Major Veronika, Nagy Ákos Károly magyar kettős 576 körrel (292+284) a második helyen bejutott a négyes döntőbe, a 36 csapatot felvonultató mezőnyben Fábián Sára Ráhel és Rédecsi Máté duója 571 körrel (290+281) a 15. helyen végzett.

A négyes döntőben – amely magyar idő szerint 16.30-kor kezdődik – először 3x5 lövést adnak le az egységek, majd egyesével folytatják. A 18. lövést követően dől el a negyedik, a 21. lövés után a harmadik, míg a 24.-et követően az első és második hely sorsa. A párosok tizedelt eredményeit mindig összeadják.

Egyéb egyéni
2 órája

Dénes Eszter hetedik lett a puskások Eb-döntőjében

A férfi puskásoknál is egy döntős helyezésnek örülhettünk, Péni István 632.5-ös teljesítménnyel a hatodik helyen jutott be a fináléba.

 

 

Péni István sportlövő Eb sportlövészet
Legfrissebb hírek

Dénes Eszter hetedik lett a puskások Eb-döntőjében

Egyéb egyéni
2 órája

Légfegyveres Eb: Dénes Eszter döntős, a csapat hatodik női puskában

Egyéb egyéni
5 órája

Major Veronika Európa-bajnok Jerevánban

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:39

Aranyérmes lett női pisztolycsapatunk

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:10

Légpuska vegyes csapat: a mezőny első felében végeztek, de nem jutottak döntőbe a mieink

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:02

Vasárnap már az érmekért küzdenek sportlövőink Jerevánban

Egyéb egyéni
2026.02.28. 21:35

Sportlövőink érmek reményében utaznak Örményországba

Egyéb egyéni
2026.02.24. 14:37

Világversenyről hozna haza érmet Dénes Eszter 2026-ban

Egyéb egyéni
2026.02.10. 15:53
Ezek is érdekelhetik