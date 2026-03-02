Tisztázták Ben Yeddert a nemi erőszak vádja alól

Felmentette a nemi erőszak vádja alól Wissam Ben Yeddert, a Toulouse, a Sevilla és az AS Monaco egykori labdarúgóját az aix-en-provence-i fellebbviteli bíróság – adta hírül a L’Équipe.

A novemberi eredeti döntés értelmében Ben Yeddernek és öccsének, Sabrinak bíróság elé kellett volna állnia, de fellebbviteli testület egyetértett abban a védelemmel, hogy nem volt elegendő bizonyíték az ellenük felhozott vádak igazolására.

A bűnösségüket végig tagadó Ben Yedder fivérek ügyvédei üdvözölték a döntést, mivel úgy vélték, a vádak a bemutatott bizonyítékok téves értelmezésén alapultak.

A 35 éves Ben Yedder jelenleg a marokkói Wydad Casablanca játékosa, s tagja volt a 2021-ben a Nemzetek Ligája-trófeát elhódító francia válogatottnak.