Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda KK: újra összekerült a Posillipóval a Honvéd

K. Zs.K. Zs.
2026.03.02. 15:34
null
Ekler Bendegúz, a Honvéd játékosa (balra) kapura lő (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Honvéd Konferenciakupa Bp. Honvéd
Az olasz Posillipóval is összekerült az EPS-Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupa negyeddöntős csoportkörének hétfői zágrábi sorsolásán. A további két ellenfél a görög Panioniosz és a spanyol Tenerife lesz.

A budapesti és a nápolyi együttes legutóbb novemberben találkozott egymással: a harmadik számú európai kupasorozat utrechti selejtezőcsoportjában a Posillipo ötméteresekkel 18–16-ra nyert.

A mérkőzéseket március 20-22-én játsszák le (a helyszínekről később döntenek), a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe a csoportok első két helyezettje jut.

A NEGYEDDÖNTŐ CSOPORTJAI
A-csoport
EPS-Honvéd, Posillipo (olasz), Panioniosz (görög), Tenerife (spanyol)
B-csoport
CN Mataro (spanyol), Apollon Szmirnisz (görög), De Akker Bologna (olasz), VK Mornar Split (horvát)

(MTI)

 

Honvéd Konferenciakupa Bp. Honvéd
Legfrissebb hírek

Pusztai László utolérhetetlen volt

Népsport
Tegnap, 9:57

A Honvéd és a Kecskemét is két gólt szerezve nyert – ez történt szombaton az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.28. 17:00

Magabiztos győzelmet aratott Csákváron a listavezető Honvéd

Labdarúgó NB II
2026.02.28. 16:45

NS-képeslap: Modernizált stadion Kispesten

Labdarúgó NB II
2026.02.26. 11:19

Lengyel futballszolidaritás a magyar forradalommal

Labdarúgó NB I
2026.02.25. 08:00

A hajrában harcolta ki a győzelmet a Honvéd és a Vasas, ismét kieső helyen a Szentlőrinc – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.02.22. 19:05

Cserejátékosai hozták össze a győzelmet a Honvédnak

Labdarúgó NB II
2026.02.22. 18:56

A papírforma Szolnok–Falco döntőt ígér a férfi kosárlabda Magyar Kupában

Kosárlabda
2026.02.21. 11:13
Ezek is érdekelhetik