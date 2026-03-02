Férfi vízilabda KK: újra összekerült a Posillipóval a Honvéd
Az olasz Posillipóval is összekerült az EPS-Honvéd a férfi vízilabda Konferenciakupa negyeddöntős csoportkörének hétfői zágrábi sorsolásán. A további két ellenfél a görög Panioniosz és a spanyol Tenerife lesz.
A budapesti és a nápolyi együttes legutóbb novemberben találkozott egymással: a harmadik számú európai kupasorozat utrechti selejtezőcsoportjában a Posillipo ötméteresekkel 18–16-ra nyert.
A mérkőzéseket március 20-22-én játsszák le (a helyszínekről később döntenek), a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe a csoportok első két helyezettje jut.
A NEGYEDDÖNTŐ CSOPORTJAI
A-csoport
EPS-Honvéd, Posillipo (olasz), Panioniosz (görög), Tenerife (spanyol)
B-csoport
CN Mataro (spanyol), Apollon Szmirnisz (görög), De Akker Bologna (olasz), VK Mornar Split (horvát)
(MTI)
