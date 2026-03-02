Férfi vízilabda KK: újra összekerült a Posillipóval a Honvéd

A budapesti és a nápolyi együttes legutóbb novemberben találkozott egymással: a harmadik számú európai kupasorozat utrechti selejtezőcsoportjában a Posillipo ötméteresekkel 18–16-ra nyert.

A mérkőzéseket március 20-22-én játsszák le (a helyszínekről később döntenek), a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe a csoportok első két helyezettje jut.

A NEGYEDDÖNTŐ CSOPORTJAI

A-csoport

EPS-Honvéd, Posillipo (olasz), Panioniosz (görög), Tenerife (spanyol)

B-csoport

CN Mataro (spanyol), Apollon Szmirnisz (görög), De Akker Bologna (olasz), VK Mornar Split (horvát)

(MTI)