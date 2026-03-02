Dénes Eszter hetedik lett a puskások Eb-döntőjében

Vasárnap a pisztolyosok igazán kitettek magukért, hiszen a nők csapatban aranyérmesek lettek, míg Major Veronika egyéniben állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Hétfőn a puskások kezdték a programot. A nők 90 fős mezőnyében az alapverseny során Dénes Eszter érte el a legjobb helyezést a magyarok közül, 632 körös teljesítményével bekerült a döntőbe. A mieink közül Bajos Gitta 30., Ferik Csilla 33., míg a ranglistapontokért induló Nagybányai-Nagy Anna a 29. helyen végzett. A csapat eredményébe Dénes, Bajos és Ferik lövései számítottak bele, a magyar hármas 1890.1-es körrel a hatodik pozícióban zárta az Eb-t.

A nők egyéni döntőjében így egy magyarnak szurkolhattunk, Dénes Eszter érmes reményei sajnos már az elején elveszni látszódtak, Kissné Oroszi Edit tanítványa kis tízesekkel nyitott csak. Később tudott javulni az UTE sportlövője, de ezzel „csak” a hetedik helyig tudta felküzdeni magát.

„Az nagyon jó, hogy évről évre ott tudok lenni az Eb-döntőben – mondta Dénes Eszter a döntő után. – Nagyon szerettem volna dobogóra kerülni, egyértelműen ez volt a célom, de éreztem, hogy ez nem az én napom. Sajnos, nem jöttek a nagy tízesek. Az alapversenyben sem tudtam azt hozni, amit szerettem volna. Az első csoport után azt hittem, hogy döntőbe se fogok bekerülni. Az egyre jobb eredmények hátterében az áll, hogy fejlődik a technika, a szakemberek is, a ruhák pedig egyre jobbak. Ugyanakkor ezen a tendencián az új ruhaszabályok majd változtathatnak.”

A férfi puskásoknál is egy döntős helyezésnek örülhettünk, Péni István 632.5-ös teljesítménnyel a hatodik helyen jutott be a fináléba. Hammerl Soma az 50., Pekler Zalán az 52. lett az alapversenyben. Csapatszinten a kilencedik helyen végzett a magyar válogatott.

Eredmények:

Légpuska. Nők. Európa-bajnok: Pernilla Nor-Woll (Norvégia) 253,7 kör, 2. Anna Janssen (Németország) 253,4, 3. Elif Duygu Eren (Törökország) 230,1,...7. Dénes Eszter 145,1, ...29. Nagybányai-Nagy Anna 629,4 (az alapversenyben), 30. Bajos Gitta 629,3, (az alapversenyben), …...33. Ferik Csilla 628,8 (az alapversenyben)