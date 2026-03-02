Nincs veszélyben a magyaros BL-párharc – edzője elárulta, mennyire súlyos Sallai sérülése

Az isztambuli csapat szombaton 3–1-re múlta felül az Alanyasport, a magyar válogatott szélső azonban sem a pályán, sem a meccskeretben nem kapott helyet. Később kiderült, hogy Sallai kisebb sérüléssel bajlódik, ezért a szakmai stáb nem akarta megkockáztatni a játékát.

A vezetőedző, Okan Buruk elmondta: a játékos a pénteki edzésen érzett fájdalmat, ami miatt végül nem nevezték az összecsapásra. A tréner ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tűnik komolynak a probléma, és várakozásai szerint Sallai akár már a Besiktas elleni rangadón bevethető lehet.

A gyors felépülés több okból is kulcsfontosságú lenne. A bajnoki derbit követően a Galatasaray a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében lép pályára, ahol az ellenfél a Liverpool lesz. Az angolok keretében ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, így külön pikantériát adhatna a párharcnak a magyar játékosok jelenléte.