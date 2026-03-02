Nincs veszélyben a magyaros BL-párharc – edzője elárulta, mennyire súlyos Sallai sérülése
Az isztambuli csapat szombaton 3–1-re múlta felül az Alanyasport, a magyar válogatott szélső azonban sem a pályán, sem a meccskeretben nem kapott helyet. Később kiderült, hogy Sallai kisebb sérüléssel bajlódik, ezért a szakmai stáb nem akarta megkockáztatni a játékát.
A vezetőedző, Okan Buruk elmondta: a játékos a pénteki edzésen érzett fájdalmat, ami miatt végül nem nevezték az összecsapásra. A tréner ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tűnik komolynak a probléma, és várakozásai szerint Sallai akár már a Besiktas elleni rangadón bevethető lehet.
A gyors felépülés több okból is kulcsfontosságú lenne. A bajnoki derbit követően a Galatasaray a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében lép pályára, ahol az ellenfél a Liverpool lesz. Az angolok keretében ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, így külön pikantériát adhatna a párharcnak a magyar játékosok jelenléte.
BL-sorsolás: Sallaiék a Liverpoollal kerültek össze, a Real Madrid ismét összecsap a Manchester Cityvel
Emellett a válogatott szünet is közeleg: Marco Rossi csapata március 28-án Szlovénia ellen kezdi meg az évet felkészülési mérkőzéssel.
A 28 éves szélső az idényben stabil teljesítményt nyújt, eddig 34 tétmérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett és hat gólpasszt adott, így érthető, hogy klubja és a válogatott számára is fontos lenne mielőbbi visszatérése.