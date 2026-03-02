Nemzeti Sportrádió

Nincs veszélyben a magyaros BL-párharc – edzője elárulta, mennyire súlyos Sallai sérülése

R. D. P.R. D. P.
2026.03.02. 13:45
null
Sallai Roland napokon belül felépülhet (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés Galatasaray Sallai Roland
Sallai Roland kisebb sérülés miatt kihagyta a Galatasaray legutóbbi bajnoki mérkőzését, de edzője bizakodó a mielőbbi visszatérésével kapcsolatban – szúrta ki az M4 Sport török forrásból.

Az isztambuli csapat szombaton 3–1-re múlta felül az Alanyasport, a magyar válogatott szélső azonban sem a pályán, sem a meccskeretben nem kapott helyet. Később kiderült, hogy Sallai kisebb sérüléssel bajlódik, ezért a szakmai stáb nem akarta megkockáztatni a játékát.

A vezetőedző, Okan Buruk elmondta: a játékos a pénteki edzésen érzett fájdalmat, ami miatt végül nem nevezték az összecsapásra. A tréner ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tűnik komolynak a probléma, és várakozásai szerint Sallai akár már a Besiktas elleni rangadón bevethető lehet.

A gyors felépülés több okból is kulcsfontosságú lenne. A bajnoki derbit követően a Galatasaray a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében lép pályára, ahol az ellenfél a Liverpool lesz. Az angolok keretében ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, így külön pikantériát adhatna a párharcnak a magyar játékosok jelenléte.

Bajnokok Ligája
2026.02.27. 12:19

BL-sorsolás: Sallaiék a Liverpoollal kerültek össze, a Real Madrid ismét összecsap a Manchester Cityvel

Először lehet egyszerre három magyar játékos a pályán a kieséses szakaszban – mindjárt a következő kör első mérkőzésén.

Emellett a válogatott szünet is közeleg: Marco Rossi csapata március 28-án Szlovénia ellen kezdi meg az évet felkészülési mérkőzéssel.

A 28 éves szélső az idényben stabil teljesítményt nyújt, eddig 34 tétmérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett és hat gólpasszt adott, így érthető, hogy klubja és a válogatott számára is fontos lenne mielőbbi visszatérése.

 

sérülés Galatasaray Sallai Roland
Legfrissebb hírek

Megvan, mikor játsszák a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő mérkőzéseit

Bajnokok Ligája
2026.02.27. 16:27

BL-sorsolás: Sallaiék a Liverpoollal kerültek össze, a Real Madrid ismét összecsap a Manchester Cityvel

Bajnokok Ligája
2026.02.27. 12:19

Először játszhat három magyar kieséses BL-meccsen!

Bajnokok Ligája
2026.02.27. 09:07

Ijesztő sérülése után üzent a Real Madrid hátvédje

Bajnokok Ligája
2026.02.26. 12:40

„Szükségünk volt erre, de őszintén, még sok mindenben kell fejlődnünk” – Victor Osimhen a Juventus kiejtése után

Bajnokok Ligája
2026.02.26. 07:06

Elmaradt az újabb olasz csoda: a Juve hiába állt fel 10 emberrel a padlóról, a Galata jutott tovább!

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 23:38

Juhász Dorkáék kikaptak, még meg kell harcolniuk az elődöntőért a női kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.02.25. 21:54

Sallai Roland sokat tehet a Galatasaray továbbjutásáért

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 12:22
Ezek is érdekelhetik