Fodor Szabolcs az FTC alapszakaszáról: Nagyon büszkék lehetünk magunkra

2026.03.02. 14:50
Fodor Szabolcs összességében elégedett (Fotó: Dömötör Csaba)
Fodor Szabolcs jégkorong FTC-Telekom jégkorong osztrák hokiliga
Összességében elégedett az osztrák jégkorongligában a rájátszás-selejtezőről éppen csak lemaradt FTC-Telekom teljesítményével Fodor Szabolcs általános igazgató.

„Ha az egész képet nézzük, akkor nagyon büszkék lehetünk magunkra, arra, hogy egy ilyen komoly ligában, ilyen erősségű csapatok ellen 34 másodperc választott el minket attól, hogy mi kerüljünk ebbe a pozícióba és ne a Fehérvár” – mondta hétfőn az M4 Sporton, a Nemzeti Sporthíradóban, utalva a vasárnapi mérkőzésre. A Hydro Fehérvár AV19 33.3 másodperccel a vége előtt ütött góllal szerzett pontot – amivel bejutott a rájátszás-selejtezőbe –, majd hosszabbításban 3–2-re legyőzte az újonc FTC-t, amelynek így véget ért az idény. A Fehérvár tizedik, az FTC 11. lett a 13 csapatos ligában. A folytatásban a negyeddöntőbe jutásért a 7-10. helyezettek küzdenek két párban, az első hat már eleve ott van.

Jégkorong
20 órája

Drámai végkifejlet az osztrák hokiliga magyar rangadóján – a Fehérvár maradt versenyben

Az utolsó perc kezdetén még az FTC vezetett, ha marad az eredmény, a zöld-fehérek folytathatják az idényt.

Az FTC február 1-jén 4–2-re nyert Fehérváron a hazaiak ellen a jégkorong Magyar Kupa döntőjében, ami Fodor Szabolcs szerint önbizalmat adott nekik. A vasárnapi meccsen két perccel a vége előtt megszerezték a vezetést, ami nekik lett volna jó, de a Fehérvár hosszabbításra tudta menteni a meccset egy hat a négyes felállást kihasználva.

A fővárosi csapat az első idényében 57 pontot szerzett az osztrák bázisú ligában, amivel az általános igazgató szerint elégedettek lehetnek.

„Ha valaki azt mondja az idény előtt, hogy 57 pontunk lesz, azt aláírtam volna” – árulta el, emlékeztetve egyúttal, hogy az előző idényben ennyi ponttal be lehetett kerülni az „előrájátszásba”.

Jégkorong
7 órája

Laskawy Ferenc: A kiállítást nem láttam, a játékvezető abból a szemszögből úgy látta, fújható

Az FTC csatára a szurkolóknak is üzent.

„Azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk magunkra, és egy picit talán az elvárások fölött is teljesítettünk” – mondta Fodor, kiegészítve azzal, hogy volt olyan időszaka az alapszakasznak, amikor több meglepetést is okoztak, és rájátszást érő helyeken álltak. Ugyanakkor ez tanulóév volt, extra lett volna, ha továbbjutnak – tette hozzá.

Egyértelmű pozitívumként említette, hogy az előző idény hétszázas átlag nézőszámát megduplázták, illetve több mint ezerötszázasra tornázták fel és több mérkőzésük telt házas volt a Tüskecsarnokban.

„Azt gondolom, nagyon ütőképes csapatunk volt, nagyon picin múlt, hogy nem sikerült az elsőéves rájátszás, ami óriási siker lett volna” – összegzett, a folytatást illetően pedig úgy fogalmazott, szeretnének sok játékost megtartani, az az elképzelés, hogy nagyjából megmaradjon a keret.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL), ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
MET Aréna, 5115 néző. Vezette: Nagy A., Soós, Muzsik, Váczi D.
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER (2) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát (1) / Falus – ERDÉLY CS., Richards, GERLACH (2) / Archibald, Kulmala, KURALT 2 / Cheek 1, Hári J. (1), Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
FTC: BÁLIZS – BENGTSSON (1), Hadobás / Hudec, Lindgren (1) / Tyni, Horváth M. / Tóth Gergely, Laskawy – Shaw (1), KESTILÄ 1, G. Green (1) / Tammela, Coulter 1, Antonen / Molnár D., Mihalik A., Sofron / Galajda, Mattyasovszky, Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 42–21
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

