Fodor Szabolcs az FTC alapszakaszáról: Nagyon büszkék lehetünk magunkra

Az FTC február 1-jén 4–2-re nyert Fehérváron a hazaiak ellen a jégkorong Magyar Kupa döntőjében, ami Fodor Szabolcs szerint önbizalmat adott nekik. A vasárnapi meccsen két perccel a vége előtt megszerezték a vezetést, ami nekik lett volna jó, de a Fehérvár hosszabbításra tudta menteni a meccset egy hat a négyes felállást kihasználva.

A fővárosi csapat az első idényében 57 pontot szerzett az osztrák bázisú ligában, amivel az általános igazgató szerint elégedettek lehetnek.

„Ha valaki azt mondja az idény előtt, hogy 57 pontunk lesz, azt aláírtam volna” – árulta el, emlékeztetve egyúttal, hogy az előző idényben ennyi ponttal be lehetett kerülni az „előrájátszásba”.