Légióskörkép: három magyar gól a bajnokságokban, gólpassz a BL-ben

P. K.P. K.
2025.09.22. 10:08
Szoboszlai Dominik gólpasszából szerzett győztes gólt a Liverpool az Atlético ellen a BL-ben (Fotó: facebook.com/LiverpoolFC)
Három gól a bajnokságokban, győzelmet eredményező gólpassz a Bajnokok Ligájában – ez a múlt heti mérlege a légiósként, profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban szereplő magyar labdarúgóknak.

Légiósaink közül a múlt héten az első gólt Gazdag Dániel szerezte, aki tizenegyesből talált be a Columbus New York City elleni, 3–2-re elveszített meccsén, ötödször volt eredményes ebben az MLS-idényben. 

GAZDAG DÁNIEL TIZENEGYESE

Mezei Szabolcs a nyáron Paksról szerződött Topolyára, amelynél a nyolcadik szerbiai bajnoki meccsén megszerezte az első gólját, 12 perccel azután, hogy becserélték a Csukaricski elleni, idegenben 4–2-re elveszített mérkőzésen.

MEZEI SZABOLCS ELSŐ SZERBIAI GÓLJA

A múlt hét legszebb magyar találata Molnár Rajmund nevéhez fűződik, aki először volt kezdő a Pogon Szczecinben, és a 24. percben fantasztikus, ollózós góllal tette le a névjegyét. Más kérdés, hogy csapata 4–3-ra így is kikapott otthon a Lechiától.

A HÉT LEGSZEBB MAGYAR GÓLJA – MOLNÁR RAJMUNDTÓL


A fenti gólok légiósaink szempontjából kivétel nélkül vesztes meccseken születtek, Szoboszlai Dominik viszont egy győztes meccsen adott gólpasszt a Liverpoolban, méghozzá a 92. percben, a Bajnokok Ligájában: Virgil van Dijk a magyar középpályás szögletéből fejelte be az angol bajnok 3–2-es győzelmét jelentő gólt az Atlético Madrid ellen. Azon a mérkőzésen mutatkozott be a BL-ben Kerkez Milos, aki a 86. percben állt be csereként.

SZOBOSZLAI GÓLPASSZA

Csoboth Kevin pedig új csapatában, a török Genclerbirligiben mutatkozott be, rögtön két meccset is játszott, mind a kétszer csereként állt be. A válogatott szempontjából jó hír, hogy a szeptemberi vb-selejtezőket sérülés miatt kihagyó Schäfer András újra játszott az Union Berlinben, a hosszabbításban állt be a Frankfurtban 4–3-ra megnyert meccsen. Ugyancsak a Bundesligában mérföldkőhöz érkezett Lipcsében Gulácsi Péter, akinek a Köln elleni győztes találkozó (3–1) volt a 250. fellépése a német élvonalban. 

A KÜLFÖLDÖN, ELSŐ VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR LABDARÚGÓK ELMÚLT HETI SZEREPLÉSE

 

 SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ 

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków–Górnik Zabrze 0–1
Raków: Baráth Péter a 72. percben állt be csereként.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Brommapojkarna 2–1
AIK: Csongvai Áron a 61. percben állt be csereként.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Genclerbirligi 1–0
Rizespor: Mocsi Attila nem volt a keretben.
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 75. percben állt be csereként.

 

 SZEPTEMBER 16., KEDD

IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Petah Tikva–Maccabi Tel-Aviv 0–4
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk nem volt a keretben.

 

 SZEPTEMBER 17., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2
Liverpool: Kerkez Milos a 86. percben állt be csereként, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 92. percben gólpasszt adott a győztes találatnál.

AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
SV Oberwart–Rapid Wien 1–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
New York City–Columbus Crew 3–2
Columbus: Gazdag Dániel a 40. percben gólt szerzett, a 83. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Samsunspor–Kasimpasa 0–0
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

 

 SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 5–1
Frankfurt: Fenyő Noah nem volt a keretben.
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

 

 SZEPTEMBER 19., PÉNTEK 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Middlesbrough–West Bromwich Albion 2–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–Genk II 1–2
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 63. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Porto 0–3
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 73. percben állt be csereként.

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
Aluminij–Maribor 2–3
Aluminij: Tanyi Barnabás kispados volt.

 

 SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

ANGLIA
Premier League
Liverpool–Everton 2–1
Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, Szoboszlai Dominik szintén végigjátszotta a mérkőzést, és a 69. percben sárga lapot kapott.
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Sheffield Wednesday 0–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk a 75. percben állt be csereként.
Blackburn Rovers–Ipswich Town – 1–0-s állásnál a 80. percben félbeszakadt a hatalmas esőzés miatt
Blackburn: Tóth Balázs védte a hazaiak kapuját.
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Peterborough 0–1
Plymouth: Szűcs Kornél sérült.

CIPRUS
Cyprus League
Ahnasz–Anorthoszisz 2–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás nem került be a keretbe.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Columbus Crew–Toronto FC 1–1
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 74 percet kapott.
Sporting Kansas City–Vancouver Whitecaps 0–2
SKC: Sallói Dániel sérülés miatt nem volt a keret tagja.
Inter Miami–DC United 3–2
Miami: Pintér Dániel a kispadon ült.

IZRAEL
Ligat Ha’Al
Maccabi Bnei Raina–Hapoel Petah Tikva 1–6
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk nem került be a keretbe.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków–Legia Warszawa 1–1
Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–1. FC Köln 3–1
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végig a pályán volt.
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Elversberg 1–4
Braunschweig: Szabó Levente a 68. percben állt be csereként.
Hertha BSC–Paderborn 0–2
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Juve Stabia 1–3
Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Sepsi OSK–Campulung Muscel 2–0
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
CSC Selimbar–Olimpia Satu Mare 1–1
Olimpia: Torvund Alexander végig a pályán volt, Pintér Bence a szünetben állt be csereként, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Mirandes 1–1
Andorra: Yaakobishvili Antal kispados volt, Yaakobishvili Áron végigvédte a mérkőzést.

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
Szakolca–Kassa 1–0
Kassa: Kovács Mátyás a szünetben állt be csereként.
Slovan Bratislava–Dunaszerdahelyi AC 3–2
DAC: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést, Tuboly Máté kezdett, a 86. percben lecserélték.

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Jesenice 5–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kezdett, a 80. percben lecserélték, Németh Ervin kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Genclerbirligi–Eyüpspor 1–0
Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 73. percben állt be csereként.

 

 SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP 

AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Rapid Wien 1–1
GAK: Jánó Zétény a 81. percben állt be csereként.
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kisebb sérülés miatt nem került be a meccskeretbe.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–FC Bruges II 1–1
Kortrijk: Dénes Vilmos a 63. percben lépett pályára csereként.
Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt, nem kapott játéklehetőséget.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Lorient 1–1
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Lechia Gdansk 3–4
Pogon: Molnár Rajmund a kezdőcsapat tagjaként a 82. percbeli lecseréléséig volt a pályán, ő lőtte csapata első gólját.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4
Union Berlin: Schäfer András a 93. percben lépett pályára csereként.
Borussia Dortmund–Wolfsburg 1–0
Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt, nem jutott játéklehetőséghez.

ROMÁNIA
Superliga
CFR–UTA Arad 1–1
UTA: Zsóri Dániel nem került be a meccskeretbe.
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Ceahlaul 3–0
ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 77. percben lépett pályára csereként.

SZERBIA 
Szuperliga
Csukaricski–Topolya 4–2
Topolya: Mezei Szabolcs a 62. percben állt be csereként, és a 74. percben megszerezte első gólját a topolyai csapatban.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Rizespor 1–1
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
Rizespor: Mocsi Attila a 31. percben állt be csereként.
Kasimpasa–Fenerbahce 1–1
Kasimpasa: Szalai Attilát kisebb izomsérülés miatt nem nevezték.

 

 SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ 

ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.10: Norrköping–AIK
AIK: Csongvai Áron

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Konyaspor
Galatasaray: Sallai Roland

 

