Légióskörkép: három magyar gól a bajnokságokban, gólpassz a BL-ben

Légiósaink közül a múlt héten az első gólt Gazdag Dániel szerezte, aki tizenegyesből talált be a Columbus New York City elleni, 3–2-re elveszített meccsén, ötödször volt eredményes ebben az MLS-idényben.

GAZDAG DÁNIEL TIZENEGYESE

Mezei Szabolcs a nyáron Paksról szerződött Topolyára, amelynél a nyolcadik szerbiai bajnoki meccsén megszerezte az első gólját, 12 perccel azután, hogy becserélték a Csukaricski elleni, idegenben 4–2-re elveszített mérkőzésen.

MEZEI SZABOLCS ELSŐ SZERBIAI GÓLJA

A múlt hét legszebb magyar találata Molnár Rajmund nevéhez fűződik, aki először volt kezdő a Pogon Szczecinben, és a 24. percben fantasztikus, ollózós góllal tette le a névjegyét. Más kérdés, hogy csapata 4–3-ra így is kikapott otthon a Lechiától.

A HÉT LEGSZEBB MAGYAR GÓLJA – MOLNÁR RAJMUNDTÓL



A fenti gólok légiósaink szempontjából kivétel nélkül vesztes meccseken születtek, Szoboszlai Dominik viszont egy győztes meccsen adott gólpasszt a Liverpoolban, méghozzá a 92. percben, a Bajnokok Ligájában: Virgil van Dijk a magyar középpályás szögletéből fejelte be az angol bajnok 3–2-es győzelmét jelentő gólt az Atlético Madrid ellen. Azon a mérkőzésen mutatkozott be a BL-ben Kerkez Milos, aki a 86. percben állt be csereként.

SZOBOSZLAI GÓLPASSZA

Csoboth Kevin pedig új csapatában, a török Genclerbirligiben mutatkozott be, rögtön két meccset is játszott, mind a kétszer csereként állt be. A válogatott szempontjából jó hír, hogy a szeptemberi vb-selejtezőket sérülés miatt kihagyó Schäfer András újra játszott az Union Berlinben, a hosszabbításban állt be a Frankfurtban 4–3-ra megnyert meccsen. Ugyancsak a Bundesligában mérföldkőhöz érkezett Lipcsében Gulácsi Péter, akinek a Köln elleni győztes találkozó (3–1) volt a 250. fellépése a német élvonalban.

A KÜLFÖLDÖN, ELSŐ VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR LABDARÚGÓK ELMÚLT HETI SZEREPLÉSE

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Górnik Zabrze 0–1

Raków: Baráth Péter a 72. percben állt be csereként.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Brommapojkarna 2–1

AIK: Csongvai Áron a 61. percben állt be csereként.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Genclerbirligi 1–0

Rizespor: Mocsi Attila nem volt a keretben.

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 75. percben állt be csereként.

SZEPTEMBER 16., KEDD

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Petah Tikva–Maccabi Tel-Aviv 0–4

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk nem volt a keretben.

SZEPTEMBER 17., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ

Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2

Liverpool: Kerkez Milos a 86. percben állt be csereként, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 92. percben gólpasszt adott a győztes találatnál.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, 2. forduló

SV Oberwart–Rapid Wien 1–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

New York City–Columbus Crew 3–2

Columbus: Gazdag Dániel a 40. percben gólt szerzett, a 83. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Samsunspor–Kasimpasa 0–0

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ

Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török) 5–1

Frankfurt: Fenyő Noah nem volt a keretben.

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Middlesbrough–West Bromwich Albion 2–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–Genk II 1–2

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 63. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Porto 0–3

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 73. percben állt be csereként.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Maribor 2–3

Aluminij: Tanyi Barnabás kispados volt.

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Everton 2–1

Liverpool: Kerkez Milos végig a pályán volt, Szoboszlai Dominik szintén végigjátszotta a mérkőzést, és a 69. percben sárga lapot kapott.

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Sheffield Wednesday 0–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk a 75. percben állt be csereként.

Blackburn Rovers–Ipswich Town – 1–0-s állásnál a 80. percben félbeszakadt a hatalmas esőzés miatt

Blackburn: Tóth Balázs védte a hazaiak kapuját.

League One (III. osztály)

Plymouth Argyle–Peterborough 0–1

Plymouth: Szűcs Kornél sérült.

CIPRUS

Cyprus League

Ahnasz–Anorthoszisz 2–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás nem került be a keretbe.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Columbus Crew–Toronto FC 1–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 74 percet kapott.

Sporting Kansas City–Vancouver Whitecaps 0–2

SKC: Sallói Dániel sérülés miatt nem volt a keret tagja.

Inter Miami–DC United 3–2

Miami: Pintér Dániel a kispadon ült.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Maccabi Bnei Raina–Hapoel Petah Tikva 1–6

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk nem került be a keretbe.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Legia Warszawa 1–1

Raków: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–1. FC Köln 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végig a pályán volt.

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Elversberg 1–4

Braunschweig: Szabó Levente a 68. percben állt be csereként.

Hertha BSC–Paderborn 0–2

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Juve Stabia 1–3

Spezia: Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi OSK–Campulung Muscel 2–0

Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.

CSC Selimbar–Olimpia Satu Mare 1–1

Olimpia: Torvund Alexander végig a pályán volt, Pintér Bence a szünetben állt be csereként, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Mirandes 1–1

Andorra: Yaakobishvili Antal kispados volt, Yaakobishvili Áron végigvédte a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Szakolca–Kassa 1–0

Kassa: Kovács Mátyás a szünetben állt be csereként.

Slovan Bratislava–Dunaszerdahelyi AC 3–2

DAC: Redzic Damir végigjátszotta a mérkőzést, Tuboly Máté kezdett, a 86. percben lecserélték.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta Lendva–Jesenice 5–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel kezdett, a 80. percben lecserélték, Németh Ervin kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Genclerbirligi–Eyüpspor 1–0

Genclerbirligi: Csoboth Kevin a 73. percben állt be csereként.

SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Rapid Wien 1–1

GAK: Jánó Zétény a 81. percben állt be csereként.

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kisebb sérülés miatt nem került be a meccskeretbe.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–FC Bruges II 1–1

Kortrijk: Dénes Vilmos a 63. percben lépett pályára csereként.

Bruges II: Ostoici Stefan kispados volt, nem kapott játéklehetőséget.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lorient 1–1

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Lechia Gdansk 3–4

Pogon: Molnár Rajmund a kezdőcsapat tagjaként a 82. percbeli lecseréléséig volt a pályán, ő lőtte csapata első gólját.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4

Union Berlin: Schäfer András a 93. percben lépett pályára csereként.

Borussia Dortmund–Wolfsburg 1–0

Wolfsburg: Dárdai Bence kispados volt, nem jutott játéklehetőséghez.

ROMÁNIA

Superliga

CFR–UTA Arad 1–1

UTA: Zsóri Dániel nem került be a meccskeretbe.

Liga 2 (II. osztály)

ASA Marosvásárhely–Ceahlaul 3–0

ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 77. percben lépett pályára csereként.

SZERBIA

Szuperliga

Csukaricski–Topolya 4–2

Topolya: Mezei Szabolcs a 62. percben állt be csereként, és a 74. percben megszerezte első gólját a topolyai csapatban.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Rizespor 1–1

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

Rizespor: Mocsi Attila a 31. percben állt be csereként.

Kasimpasa–Fenerbahce 1–1

Kasimpasa: Szalai Attilát kisebb izomsérülés miatt nem nevezték.

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

17.00: FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti

Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

19.10: Norrköping–AIK

AIK: Csongvai Áron

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Galatasaray–Konyaspor

Galatasaray: Sallai Roland