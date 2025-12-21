Hétfői sportműsor: olasz Szuperkupa-döntő Rijádban

DECEMBER 22., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

OLASZ SZUPERKUPA

DÖNTŐ

20.00: Napoli–Bologna, Rijád (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

15. FORDULÓ

19.30: Alverca–Porto (Tv: Sport2)

21.45: Benfica–Famalicao (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

21. FORDULÓ

19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

15.00: Mali–Zambia

B-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Angola

21.00: Egyiptom–Zimbabwe

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, ALTA BADIA

9.45: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

13.15: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ

16.00: MTK Budapest (NB I/B)–Szombathelyi KKA

17.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC

TEREPKERÉKPÁR

PLAGE CROSS, HOFSTADE

13.40: X2O, női verseny (Tv: Eurosport2)

14.55: X2O, férfiverseny (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményei

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A labdarúgó NB I őszi idényének értékelése a Nemzeti Sportrádió szakértőivel, Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Tenisz, interjú Marozsán Fábiánnal

19.30: Úszás, interjú Ábrahám Minnával

20.30: Ocrathlon-összeállítás

21.00: Mi történt az NB I őszi szezonjában?

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág