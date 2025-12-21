Hétfői sportműsor: olasz Szuperkupa-döntő Rijádban
DECEMBER 22., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)
OLASZ SZUPERKUPA
DÖNTŐ
20.00: Napoli–Bologna, Rijád (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
15. FORDULÓ
19.30: Alverca–Porto (Tv: Sport2)
21.45: Benfica–Famalicao (Tv: Sport2)
ROMÁN SUPERLIGA
21. FORDULÓ
19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
15.00: Mali–Zambia
B-CSOPORT
18.00: Dél-Afrika–Angola
21.00: Egyiptom–Zimbabwe
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, ALTA BADIA
9.45: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
13.15: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
2. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)
David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)
Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)
Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)
KÉZILABDA
NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ
16.00: MTK Budapest (NB I/B)–Szombathelyi KKA
17.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC
TEREPKERÉKPÁR
PLAGE CROSS, HOFSTADE
13.40: X2O, női verseny (Tv: Eurosport2)
14.55: X2O, férfiverseny (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A labdarúgó NB I őszi idényének értékelése a Nemzeti Sportrádió szakértőivel, Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Tenisz, interjú Marozsán Fábiánnal
19.30: Úszás, interjú Ábrahám Minnával
20.30: Ocrathlon-összeállítás
21.00: Mi történt az NB I őszi szezonjában?
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág