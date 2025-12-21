Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: olasz Szuperkupa-döntő Rijádban

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.21. 23:30
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Hétfőn angol, portugál és spanyol bajnoki mérkőzéseket is rendeznek, míg Rijádban az olasz labdarúgó Szuperkupa döntőjére kerül sor. Folytatódik Londonban a dartsvilágbajnokság, emellett lesz még ezen a napon alpesi sí, kézilabda, röplabda és terepkerékpár is a kiemelt programban.

 DECEMBER 22., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

OLASZ SZUPERKUPA
DÖNTŐ
20.00: Napoli–Bologna, Rijád (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
15. FORDULÓ
19.30: Alverca–Porto (Tv: Sport2)
21.45: Benfica–Famalicao (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA
21. FORDULÓ
19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
15.00: Mali–Zambia
B-CSOPORT
18.00: Dél-Afrika–Angola
21.00: Egyiptom–Zimbabwe

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, ALTA BADIA
  9.45: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
13.15: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
Kedd, 2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
2. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)
David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)
James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)
Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)
Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

KÉZILABDA
NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ
16.00: MTK Budapest (NB I/B)–Szombathelyi KKA
17.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC

TEREPKERÉKPÁR
PLAGE CROSS, HOFSTADE
13.40: X2O, női verseny (Tv: Eurosport2)
14.55: X2O, férfiverseny (Tv: Eurosport2)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ma már ez is történelem – az elmúlt hét legemlékezetesebb sporteseményei
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi, Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A labdarúgó NB I őszi idényének értékelése a Nemzeti Sportrádió szakértőivel, Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Liverpooli jelentés: Gyenge Balázs
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Tenisz, interjú Marozsán Fábiánnal
19.30: Úszás, interjú Ábrahám Minnával
20.30: Ocrathlon-összeállítás
21.00: Mi történt az NB I őszi szezonjában?
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Legfrissebb hírek

Vasárnapi sportműsor: Újpest–Kazincbarcika és DVSC–Kisvárda az NB I-ben

Birkózás
2025.12.20. 23:55

Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben, Tottenham–Liverpool

Minden más foci
2025.12.19. 23:50

Pénteki sportműsor: DVTK–Ferencváros az NB I-ben

Minden más foci
2025.12.18. 23:52

Csütörtöki sportműsor: Kovács Patrik a darts-vb-n

Minden más foci
2025.12.17. 23:59

Szerdai sportműsor: Interkontinentális Kupa-döntőt vív a PSG, Király-kupa-meccset játszik a Real Madrid

Minden más foci
2025.12.16. 23:55

Keddi sportműsor: Katarban átadják a FIFA 2025-ös díjait

Minden más foci
2025.12.15. 23:31

Heti program: NB I, darts-vb és csapatsportok

Minden más foci
2025.12.15. 12:40

Hétfői sportműsor: pályán a Manchester United és az AS Roma

Minden más foci
2025.12.14. 23:57
Ezek is érdekelhetik