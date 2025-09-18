Gazdag kezdte a gólgyártást, de a Columbus végül kikapott

A Columbus a mérkőzés 40. percében szerzett vezetést, amikor az addig is többször veszélyeztető Gazdag magabiztosan értékesítette a Wessam Abou Ali buktatásáért megítélt büntetőt. Hiába került azonban előnybe a Crew, a hazaiak még a szünet előtt egyenlítettek, Hannes Wolf révén. A második félidőből negyedóra telt el, amikor ismét megszerezte a vezetést a vendégcsapat Abou Ali fejese a kapufáról pattant a gólvonal mögé. Bő tíz perc múlva aztán megint Wolf volt, aki egyenlített – egy jobbról beemelt labdát lőtt kapásból a jobb alsó sarokba az ötös vonalától. A végén pedig jött a csattanó, amikor már szinte mindenki megbékélt a pontosztozkodás gondolatával, érkezett Julian Fernandez, aki 16 méterről, jobbról gyönyörűen tekerte a labdát a kapu jobb oldalába.

Ezzel a New York otthon tartotta a három pontot és gyakorlatilag bebiztosította helyét a rájátszásban, míg a Columbus négy meccsel az alapszakasz vége előtt a rájátszást érő hetedik helyen áll.

A harminszoros válogatott, 29 éves Gazdag a 83. percig a pályán volt, akkor lecserélték, idénybeli ötödik gólját szerezte – kettőt tavasszal még a Philadelphia Union színeiben lőtt, a Crewban ez volt a harmadik találata.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, ALAPSZAKASZ

New York City–Columbus Crew 3–2

