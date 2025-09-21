Mezei Szabolcs megszerezte első gólját új csapatában, de így is kikapott a TSC

SZERB SZUPERLIGA

9. FORDULÓ

Csukaricski–Topolyai SC 4–2 (2–1)

Belgrád, Csukaricsi Stadion, 500 néző. V: P. Ilics

Csukaricski: Kalicsanin – A. Sztojanovics (Tosics, 63.), S. Sissoko, Tomovics, L. Sztojanovics – Docics (Mijailovics, 77.), Matijasevics (Tufegdzsics, 77.) – Miladinovics (Jovancsics, 89.), Djokovics, Nikcsevics – Tedics. Vezetőedző: Milan Lesnjak

Topolya: Szimics – Krsztics (Dimoszki, a szünetben), Degenek, Capan, Sztefan Jovanovics (Urosevics, 86.) – Jovicsics, Sztancsics (Mladenovics, 62.) – Szavics (Mboungou, 62.), Szasa Jovanovics (Mezei, 62.), Todoroszki – B. Petrovics. Vezetőedző: Darije Kalezics

Gólszerző: S. Sissoko (24.), Tedics (29., 90+3. – az elsőt 11-esből), Miladinovics (56.), ill. Szasa Jovanovics (14.), Mezei (76.)

Kiállítva: Dimoszki (82.)

A találkozó elején Bogdan Petrovics került helyzetbe, miután Nenad Tomovics elszámolta a labda ívét, és átpattant felette a labda, de a TSC csatára ballal nem találta el a kaput. A vendégek a 14. percben szerezték meg a vezetést, amikor egy remek Andrej Todoroszki-szóló után a középpályás kiváló ütemben passzolt Szasa Jovanovics elé, aki faképnél hagyta Milan Djokovicsot, és tíz méterről a kapu közepébe, a léc alá bombázott.

Pár perccel később Todoroszki növelhette volna az előnyt, de tíz méterről, egy pattanás után nem találta el a kaput. A kimaradt lehetőség gyorsan megbosszulta magát, ugyanis a Csukaricski hat percen belül kétszer is eredményes volt.

A 23. percben Szlobodan Tedics sarokkal készítette le Sissokónak a labdát, aki szemben a kapuval, mintegy tíz méterről a léc alá bombázott, a 29. percben pedig Tedics magabiztosan értékesítette a megítélt tizenegyest, amelyet a hazaiak azért kaptak, mert a játékvezető szerint Milos Degenek szabálytalankodott Filip Matijaseviccsel szemben. A bírói ráadás negyedik percében Todoroszki bal oldali szöglete után Luka Capan ugrott a legmagasabbra és okosan fejelt a hosszú sarok felé, a hazaiak kapusa már verve volt, de a gólvonalon álló Tedics kifejelte a labdát.

A második félidő tizedik percében Veljko Szimics kétszer is bravúrosan védett, azonban az 56. percben Uros Miladinovics már majdnem holt szögből leadott lövése a lába között talált utat a kapuba, kétgólosra növelve így a hazaiak előnyét. Darije Kalezics a kapott gól után három helyen is változtatott, de hiába érkezett Prestige Mboungou és Mezei Szabolcs is, továbbra is a hazaiak irányították a mérkőzést, és alakítottak ki helyzeteket, de gólt nem sikerült lőniük, mivel Szimics többször is bravúrral hárított. A 76. percben Todoroszki remekül látta meg a középen befutó Mezeit, aki betört a tizenhatosra, és tizenkét méterről megszerezte első gólját a Topolya mezében.

Hat perccel később a félidőben csereként beállt Bojan Dimoszki páros lábbal csúszott be Nikcsevicsnek, s a játékvezető azonnal kiállította. A szabadrúgás után gólt lőttek a hazaiak, de a beadás során Djokovics kézzel ért a labdához, így Mijailovics gólját megsemmisítette a játékvezető, és maradt a 3–2. A Topolya mindent egy lapra téve rohamozott, de egyenlítenie nem sikerült, helyette a hazaiak lőttek még egy gólt. A 90+3. percben Tedics fejesét még Szimics bravúrral védte, de a labda a csatár elé pattant, ő meg másodszorra már nem hibázott. 4–2

A TSC kilenc forduló alatt tizenegy pontot gyűjtött, és a kilencedik helyen áll a szerb Szuperligában. A Topolya a 10. fordulóban a Novi Pazart fogadja a TSC Arénában: ezt a mérkőzést vasárnap, szeptember 28-án 16 órai kezdettel rendezik meg.