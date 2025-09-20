Nemzeti Sportrádió

A Lipcse a Köln elleni győzelemmel ünnepelte Gulácsi 250. Bundesliga-meccsét

B. A. P.B. A. P.
2025.09.20. 20:29
null
Gulácsi Péter győzelmet ünnepelhetett 250. német élvonalbeli meccsén (Fotó: Getty Images)
A Lipcse 3–1-re nyert a Köln ellen a Bundesliga 4. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A találkozón Gulácsi Péter 250. alkalommal lépett pályára a német élvonalban.

Gulácsi Péter 250. Bundesliga-mérkőzésén lépett pályára. A magyar kapus mellett Willi Orbán is kezdőként kapott lehetőséget Ole Werner vezetőedzőtől a Köln elleni bajnokin.

A Leipzig remekül kezdett, a 13. percben egy szögletet követően Assan Ouédraogo első próbálkozását még védte Marvin Schwabe, de az ismétlés már a hálóban kötött ki. Tíz perccel később jött a válasz, szép támadás végén Jan Thielmann lőtt ballal a bal alsó sarokba. Az első félidő hajrájában kétszer is betaláltak a hazaiak, előbb Romulo Cardoso csapott le a kipattanóra, és lőtt közelről a hálóba, majd David Raum szerzett nagyszerű szabadrúgásgólt húsz méterről.

A második félidőben a hazaiak hatszor, a vendégek hétszer próbálkoztak, de összesen csak három lövés találta el a kaput. A Lipcse könnyedén megőrizte előnyét, és magabiztosan nyert 3–1-re.

NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)

Vasárnap
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
Pénteken játszották
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Bayern München

4

4

18–3

+15

12

2. RB Leipzig

4

3

1

6–7

–1

9

3. Borussia Dortmund

3

2

1

8–3

+5

7

4. 1. FC Köln

4

2

1

1

9–7

+2

7

5. St. Pauli

4

2

1

1

7–6

+1

7

6. Eintracht Frankfurt

3

2

1

8–5

+3

6

7. Freiburg

4

2

2

8–8

0

6

8. Stuttgart

4

2

2

5–5

0

6

9. Hoffenheim

4

2

2

8–10

–2

6

10. Wolfsburg

3

1

2

7–5

+2

5

11. Bayer Leverkusen

3

1

1

1

7–6

+1

4

12. Mainz

4

1

1

2

5–4

+1

4

13. Werder Bremen

4

1

1

2

8–10

–2

4

14. Hamburg

4

1

1

2

2–8

–6

4

15. Augsburg

4

1

3

7–10

–3

3

16. Union Berlin

3

1

2

4–8

–4

3

17. Mönchengladbach

3

1

2

0–5

–5

1

18. Heidenheim

4

4

2–9

–7

0

 

 

