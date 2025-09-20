A Lipcse a Köln elleni győzelemmel ünnepelte Gulácsi 250. Bundesliga-meccsét

Gulácsi Péter 250. Bundesliga-mérkőzésén lépett pályára. A magyar kapus mellett Willi Orbán is kezdőként kapott lehetőséget Ole Werner vezetőedzőtől a Köln elleni bajnokin.
A Leipzig remekül kezdett, a 13. percben egy szögletet követően Assan Ouédraogo első próbálkozását még védte Marvin Schwabe, de az ismétlés már a hálóban kötött ki. Tíz perccel később jött a válasz, szép támadás végén Jan Thielmann lőtt ballal a bal alsó sarokba. Az első félidő hajrájában kétszer is betaláltak a hazaiak, előbb Romulo Cardoso csapott le a kipattanóra, és lőtt közelről a hálóba, majd David Raum szerzett nagyszerű szabadrúgásgólt húsz méterről.
A második félidőben a hazaiak hatszor, a vendégek hétszer próbálkoztak, de összesen csak három lövés találta el a kaput. A Lipcse könnyedén megőrizte előnyét, és magabiztosan nyert 3–1-re.
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)
Vasárnap
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
Pénteken játszották
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
|L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
18–3
+15
12
|2. RB Leipzig
4
3
–
1
6–7
–1
9
|3. Borussia Dortmund
3
2
1
–
8–3
+5
7
|4. 1. FC Köln
4
2
1
1
9–7
+2
7
|5. St. Pauli
4
2
1
1
7–6
+1
7
|6. Eintracht Frankfurt
3
2
–
1
8–5
+3
6
|7. Freiburg
4
2
–
2
8–8
0
6
|8. Stuttgart
4
2
–
2
5–5
0
6
|9. Hoffenheim
4
2
–
2
8–10
–2
6
|10. Wolfsburg
3
1
2
–
7–5
+2
5
|11. Bayer Leverkusen
3
1
1
1
7–6
+1
4
|12. Mainz
4
1
1
2
5–4
+1
4
|13. Werder Bremen
4
1
1
2
8–10
–2
4
|14. Hamburg
4
1
1
2
2–8
–6
4
|15. Augsburg
4
1
–
3
7–10
–3
3
|16. Union Berlin
3
1
–
2
4–8
–4
3
|17. Mönchengladbach
3
–
1
2
0–5
–5
1
|18. Heidenheim
4
–
–
4
2–9
–7
0