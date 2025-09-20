A Lipcse a Köln elleni győzelemmel ünnepelte Gulácsi 250. Bundesliga-meccsét

Gulácsi Péter 250. Bundesliga-mérkőzésén lépett pályára. A magyar kapus mellett Willi Orbán is kezdőként kapott lehetőséget Ole Werner vezetőedzőtől a Köln elleni bajnokin.

A Leipzig remekül kezdett, a 13. percben egy szögletet követően Assan Ouédraogo első próbálkozását még védte Marvin Schwabe, de az ismétlés már a hálóban kötött ki. Tíz perccel később jött a válasz, szép támadás végén Jan Thielmann lőtt ballal a bal alsó sarokba. Az első félidő hajrájában kétszer is betaláltak a hazaiak, előbb Romulo Cardoso csapott le a kipattanóra, és lőtt közelről a hálóba, majd David Raum szerzett nagyszerű szabadrúgásgólt húsz méterről.

A második félidőben a hazaiak hatszor, a vendégek hétszer próbálkoztak, de összesen csak három lövés találta el a kaput. A Lipcse könnyedén megőrizte előnyét, és magabiztosan nyert 3–1-re.

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)

Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)

Kiállítva: Kohr (53.)

Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)

Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)

Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)

Vasárnap

15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)