Bolla Bendegúz török védőtársa 2028-ig hosszabbított

Furkan Demir - aki Bolla Bendegúzzal együtt a védelem egyik oszlopa – eredetileg az idény végéig írt alá, de a megállapodást további két évvel megtoldották. A 21 esztendős légiós a mostani szezonban 23 mérkőzésen lépett pályára, nála a hátvédek közül csak Bolla (26) és a szerb Nenad Cvetkovics (27) szerepelt több összecsapáson az idényben.

A 32-szeres osztrák bajnok, amely a selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztatta, 1 ponttal az utolsó, 36. helyen áll a a Konferencia-liga főtábláján, míg az osztrák bajnokságban a hetedik. A Rapid minden sorozatot figyelembe véve az elmúlt kilenc összecsapásán nyeretlen maradt. Legközelebb január 31-én az Osztrák Kupában érdekelt, míg a bajnokság február 7-én folytatódik.