A DAC még nem adja el Csinger Márkot a Ferencvárosnak

V. J./MTIV. J./MTI
2025.12.22. 21:31
Csinger Márk (Fotó: dac1904.sk)
Csinger Márk DAC Dunaszerdahely
Jan Van Daele, a Dunaszerdahelyi AC ügyvezető igazgatója szerint a következő időszak nem arról fog szólni, hogy a jelenleg az ETO FC-nél kölcsönben szereplő Csinger Márkot eladják a Ferencvárosnak.

Az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy Csinger Márk a DAC kötelékébe tartozik, és mielőtt elment volna Győrbe, 2028-ig szerződést hosszabbítottak vele.

„Mindig arról beszéltünk vele és az ügynökével, hogy külföld, a nemzetközi kupaszereplés a cél számára. Nekünk fontosabb, hogy jó idényt zárjon Győrben, utána meglátjuk, mi lesz. Szerintem a következő időszak nem arról fog szólni, hogy eladjuk a Ferencvárosnak” – fogalmazott.

Jan Van Daele elmondta azt is, a legnagyobb célja, hogy egyben tartsa a keretet a télen, szerinte jó egyveleget alkotnak a fiatal és a tapasztaltabb játékosok.

„Egy ponttal szereztünk kevesebbet a listavezető Slovannál, de hárommal többet a harmadik Nagyszombatnál. A szezon elején aláírtam volna a mostani állást, de persze, jobb is lehetett volna, még tudunk fejlődni. Az utóbbi öt-hat fordulóban megmutattuk, jó úton haladunk” – mondta a dunaszerdahelyiek ügyvezető igazgatója, aki úgy véli, minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyenek és küzdjenek a bajnoki címért.

 

