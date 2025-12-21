A Holland Hegy lemosta a 2021-es világbajnok Gerwyn Price-t a darts-vb-n

Az esti program első meccsén a korábban a BDO-nál és a PDC-nél is ifjúsági világbajnokságot nyerő, 23 éves Keane Barry arra készült, hogy a pályafutása során először bejusson a világbajnokság harmadik körébe, ezen az úton viszont a 13. kiemelt német Martin Schindler jelentette a legnagyobb és egyetlen akadályt. Az első felvonást a német kezdte jobban, bemutatkozásként rögtön 180-at dobott, majd az első szettet – kétszer hátsó pályáról leget nyerve – el is vette 3–1-re.

A másodikban Barry úgy kezdett, ahogy illik, brékje mögé tette a saját kezdését is, és csupán hajszál választotta el az egyenlítéstől. Ez a hajszál aztán az idő haladtával egyre vastagabb lett, hiszen Schindler előbb szépített, majd visszabrékelt. A döntő legben pedig demoralizálta ellenfelét, amikor Barry 205-ről szépen lement 40-re, és arra készülhetett, hogy legközelebb az egyenlítésért dob, de a német kérdés nélkül megcsinálta a 118-as kiszállóját, ezzel elhúzott 2:0-ra.

A harmadik felvonásban már szerencséje sem volt a 23 éves ír játékosnak, mivel ugyanis ez a szett is eljutott döntő legig, a végén 72-ről a második nyila a 16-osból kipattant, így nem tudott kiszállásért dobni. Schindler viszont 76-ról könnyedén lezárta a találkozót, a következő fordulóba jutva, ahol a 20. kiemelt Ryan Searle lesz az ellenfele karácsony után.

Az esti program második meccsén jött a nap, sőt a torna eddigi legnagyobb meglepetése: a 2021-es világbajnok Gerwyn Price nem térhet vissza az Alexandra Palace-be karácsony után. A hegyomlás méretű holland, a világranglistán 92. helyen álló Wesley Plaisier ugyanis három szettben lerendezte a walesi exrögbis elleni mérkőzést. A 35 éves Plaisier az egész meccsen szórta a triplákat, egészen a végéig hatvan százalék fölött kiszállózott, míg Price-nak egyszerűen semmi sem jött össze, s mindössze négy leget nyert meg. A végén Plaisiernek hat nyila volt, hogy 141-ről kiszálljon, amit ugyan nem tudott megoldani, így Price is dobhatott a meccsben maradásért, de kétszer is a dupla 20 mellé dobott, míg Plaisier a harmadik meccsnyilát bevágta ugyanoda. Ezzel Plaisier karrierje legnagyobb győzelmét aratta, először jutott be a legjobb 32 közé a világbajnokságon – s készülhet a lengyel Krzysztof Ratajski elleni mérkőzésre.

A folytatásban egy újabb világbajnok, mégpedig a címvédő Luke Littler következett, aki a világranglistán 144. helyet elfoglaló walesi David Davies ellen lépett másodszor színpadra az Ally Pallyban az idei vb-n. Davis az esélyek ellenére sem adta meg magát, és a harmadik legben brékelte is a 18 éves kora ellenére már a harmadik vb-jén szereplő Littlert. A negyedik leg meglehetősen kaotikusra sikeredett: Daviesnek hat nyila is volt a szett megnyeréséért de sem 36-ról, sem 18-ról nem tudott nullára lemenni. A két dobás között a közönség meg azt hitte, hogy Littler 170-ről kiszállt, ám maradt még 40 pontja. Majd miután a címvédő ezt elfogyasztotta, Davies azt hitte, hogy vége a szettnek is, úgyhogy elindult a kötelező szünetre. Végül azért csak rászóltak, ám ezzel az izgalmak lényegében az egész meccsre vonatkozóan le is zárultak, Littler lezárta az első szettet, s a folytatásban „űrdarts” üzemmódba kapcsolt. Amíg az első játszmában 90 alatti átlagot hozott, addig a másodikban 107.64-et , a harmadikban 98.95-öt átlagolt, s mindössze két leget engedett ellenfelének. Davies egyébként szintén kiválóan dobott, 95.53-as átlagával az addigi 13 második fordulós továbbjutóból tíznél jobb ez az átlag. Littler végül kissé döcögősen indulva aratott könnyű, háromszettes győzelmet.

A 32 között Littlerre az osztrák színekben versenyző Mensur Suljovic vár, aki délután illuminált állapotban múlta felül Joe Cullent.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

ESTI PROGRAM – (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13., 96.16)–Keane Barry (ír, 94.21) 3:0 (3–2, 3–2, 3–2)

Gerwyn Price (walesi, 9., 95.83)–Wesley Plaisier (holland, 94.28) 0:3 (1–3, 1–3, 2–3)

Luke Littler (angol, 1., 97.15)–David Davies (walesi, 95.53) 3:0 (3–2, 3–1, 3–0)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

DÉLUTÁNI PROGRAM

Ryan Joyce (angol, 24., 86.75)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 93.91) 1:3 (1–3, 1–3, 3–0, 0–3)

Joe Cullen (angol, 32., 86.53)–Mensur Suljovic (osztrák, 81.95) 1:3 (3–0, 1–3, 2–3, 2–3)

Luke Woodhouse (angol, 25., 92.48)–Max Hopp (német, 84.78) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Rob Cross (angol, 17., 91.71)–Ian White (angol, 85.78) 3:1 (3–1, 0–3, 3–0, 3–2)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák) 1:3

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol) 3:1

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol) 1:3

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német) 3:0

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland) 0:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 1:3

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai) 3:0

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír) 3:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland) 1:3

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)