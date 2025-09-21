Schäfer visszatért, Burke mesterhármasával nyert az Union Berlin Frankfurtban

A sérüléséből visszatérő Schäfer András a kezdőcsapatban még nem, a kispadon viszont már helyet kapott az Union Berlin Eintracht Franfurt elleni idegenbeli bajnokiján – amely a hazai szurkolók részéről látványos koreográfiával kezdődött.

Ekkor még senki sem gondolta volna, hogy az előadás aztán rémálomszerűen indul majd a hazai közönség számára: kezdődött minden azzal, hogy a 9. percben Ilyas Ansah hajszálpontos távoli lövéssel megszerezte a vezetést az Unionnak, majd Oliver Burke a 32. percben növelte kétgólosra csapata előnyét. Közvetlenül az első félidő vége előtt, a hosszabbítás perceiben szépített a Frankfurt, Nathaniel Brown talált a vendégek kapujába.

A második félidőben megint az Union – és Burke – percei következtek: a berliniek skót támadója az 53. percben megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját (percekig videózták, de végül is megadták). Három perccel később pedig már mesterhármasnál járt Burke – aki az első három gólig jutó skót játékos lett a Bundesliga történelmében –, miután higgadtan emelt a frankfurti kapuba, az Union máris 4–1-re vezetett idegenben. Illik megemlíteni, hogy nemcsak Burke-nek, hanem az Union másik támadójának, Andrej Ilicsnek is járt a dicséret: a szerb játékos négy gólpasszt is kiosztott, így elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy csapata karnyújtásnyira került a győzelemtől.

Burke a 78. percben a negyedik gólját is megszerezhette volna, de Kaua Santosban ezúttal elakadt a lövése.

Aki azt gondolta, hogy ezzel vége, nagyot tévedett: a 80. percben Can Uzon révén felzárkózott két gólra a Frankfurt, majd a 87. percben VAR-vizsgálat után tizenegyest kapott a hazai csapat – a megítélt büntetőt Jonathan Burkardt nagy erővel a kapu közepébe lőtte, így máris csak egygólos volt a különbség a felek között.

A játékvezető tíz percet hosszabbított, az Union pedig ekkor már edzője, a 89. percben reklamálás miatt kiállított Steffen Baumgart nélkül óvta kétségbeesetten az olvadó előnyét. A hosszabbítás harmadik percében Schäfer is pályára került, így elmondhatta, hogy győztes csapat tagja volt visszatérése után – merthogy a vendégek nagy küzdelemben kibekkelték a hátralévő perceket, és egy gólt megőriztek előnyükből. 3–4

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4 (N. Brown 45+3., C. Uzun 80., Burkardt 87. – 11-esből, ill. Ansah 9., Burke 32., 53., 56.)

KÉSŐBB

17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)

Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)

Kiállítva: Kohr (53.)

Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)

Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)

Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)