Schäfer visszatért, Burke mesterhármasával nyert az Union Berlin Frankfurtban

A sérüléséből visszatérő Schäfer András a kezdőcsapatban még nem, a kispadon viszont már helyet kapott az Union Berlin Eintracht Franfurt elleni idegenbeli bajnokiján – amely a hazai szurkolók részéről látványos koreográfiával kezdődött.
Ekkor még senki sem gondolta volna, hogy az előadás aztán rémálomszerűen indul majd a hazai közönség számára: kezdődött minden azzal, hogy a 9. percben Ilyas Ansah hajszálpontos távoli lövéssel megszerezte a vezetést az Unionnak, majd Oliver Burke a 32. percben növelte kétgólosra csapata előnyét. Közvetlenül az első félidő vége előtt, a hosszabbítás perceiben szépített a Frankfurt, Nathaniel Brown talált a vendégek kapujába.
A második félidőben megint az Union – és Burke – percei következtek: a berliniek skót támadója az 53. percben megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját (percekig videózták, de végül is megadták). Három perccel később pedig már mesterhármasnál járt Burke – aki az első három gólig jutó skót játékos lett a Bundesliga történelmében –, miután higgadtan emelt a frankfurti kapuba, az Union máris 4–1-re vezetett idegenben. Illik megemlíteni, hogy nemcsak Burke-nek, hanem az Union másik támadójának, Andrej Ilicsnek is járt a dicséret: a szerb játékos négy gólpasszt is kiosztott, így elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy csapata karnyújtásnyira került a győzelemtől.
Burke a 78. percben a negyedik gólját is megszerezhette volna, de Kaua Santosban ezúttal elakadt a lövése.
Aki azt gondolta, hogy ezzel vége, nagyot tévedett: a 80. percben Can Uzon révén felzárkózott két gólra a Frankfurt, majd a 87. percben VAR-vizsgálat után tizenegyest kapott a hazai csapat – a megítélt büntetőt Jonathan Burkardt nagy erővel a kapu közepébe lőtte, így máris csak egygólos volt a különbség a felek között.
A játékvezető tíz percet hosszabbított, az Union pedig ekkor már edzője, a 89. percben reklamálás miatt kiállított Steffen Baumgart nélkül óvta kétségbeesetten az olvadó előnyét. A hosszabbítás harmadik percében Schäfer is pályára került, így elmondhatta, hogy győztes csapat tagja volt visszatérése után – merthogy a vendégek nagy küzdelemben kibekkelték a hátralévő perceket, és egy gólt megőriztek előnyükből. 3–4
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4 (N. Brown 45+3., C. Uzun 80., Burkardt 87. – 11-esből, ill. Ansah 9., Burke 32., 53., 56.)
KÉSŐBB
17.30: Bayer Leverkusen–Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
RB Leipzig–1. FC Köln 3–1 (Ouédraogo 13., Romulo Cardoso 44., Raum 45+4., ill. Thielmann 23.)
Augsburg–Mainz 1–4 (Essende 83., ill. Szano 14., Kohr 26., Nebel 60., Sieb 69.)
Kiállítva: Kohr (53.)
Hamburg–Heidenheim 2–1 (L. Vuskovic 42., Philippe 59., ill. Kölle 90+3.)
Hoffenheim–Bayern München 1–4 (Coufal 82., ill. Kane 44., 48., 77. – a másodikat és a harmadikat 11-esből, Gnabry 90+9.)
Werder Bremen–Freiburg 0–3 (Grifo 33. – 11-esből, Adamu 54., K. Coulibaly 75. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
VfB Stuttgart–St. Pauli 2–0 (Demirovic 43., El-Kanusz 50.)
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|18–3
|+15
|12
|2. RB Leipzig
|4
|3
|–
|1
|6–7
|–1
|9
|3. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|8–3
|+5
|7
|4. 1. FC Köln
|4
|2
|1
|1
|9–7
|+2
|7
|5. St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|6. Eintracht Frankfurt
|4
|2
|–
|2
|11–9
|+2
|6
|7. Freiburg
|4
|2
|–
|2
|8–8
|0
|6
|8. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|9. Hoffenheim
|4
|2
|–
|2
|8–10
|–2
|6
|10. Union Berlin
|4
|2
|–
|2
|8–11
|–3
|6
|11. Wolfsburg
|3
|1
|2
|–
|7–5
|+2
|5
|12. Bayer Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7–6
|+1
|4
|13. Mainz
|4
|1
|1
|2
|5–4
|+1
|4
|14. Werder Bremen
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|15. Hamburg
|4
|1
|1
|2
|2–8
|–6
|4
|16. Augsburg
|4
|1
|–
|3
|7–10
|–3
|3
|17. Mönchengladbach
|3
|–
|1
|2
|0–5
|–5
|1
|18. Heidenheim
|4
|–
|–
|4
|2–9
|–7
|0