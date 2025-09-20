Nemzeti Sportrádió

Liga 2: sorozatban negyedszer nyert a Sepsi

2025.09.20. 13:04
Ismét győzött a Sepsi (Fotó: Facebook/Sepsi OSK , archív)
Újabb hazai győzelemmel folytatta a felzárkózást a román másodosztály élmezőnyéhez a Sepsi OSK.

 

 

A 14-szeres magyar válogatott Sigér Dávidot ismét a kezdőcsapatban tudó Sepsi az első félidőt is végigtámadta alsóházi ellenfelével, a Campulunggal szemben, de Cosmin Matei és Adnan Aganovic többször is eredménytelenül próbálkozott. 

Szünet után viszont Ignacio Heras 16 méteres lövése már utat talált a bal sarokba, és bő 20 perccel később a csereként beálló Nicolae Paun is ugyanoda vágta a labdát – a csaknem másfél évet kihagyó szentgyörgyi középpályás első gólját szerezte augusztusi visszatérése óta.

PAUN GÓLJA

A hajrában három játékost is kiállított a játékvezető, a vendégek két futballistája mellett a kakaskodó szentgyörgyi Daniel Virtej is piros lapot kapott. A sorozatban negyedik bajnoki találkozóját megnyerő Sepsi a tabellán csak egy helyet lépett előre, de pontszámban már beérte a felsőházi rájátszást érő pozíciókat elfoglaló riválisait.

ROMÁNIA
Liga 2, 7. forduló
Sepsi OSK–Campulung Muscel 2–0 (Heras 52., Paun 74.)
Sepsi: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
CSC Selimbar–Olimpia Satu Mare 1–1 (Wiktorowski 61., illetve Marin 55.)
Olimpia: Torvund Alexander végig a pályán volt, Pintér Bence a szünetben állt be, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre.

Vasárnap 
10.00: ASA Marosvásárhely–Ceahlaul Piatra Neamt
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Major Sámuel

Az állás: 1. Corvinul 19, 2. Nagyvárad 18, 3. Voluntari 14, 4. Marosvásárhely 13, …9. Sepsi 13, …22. Szatmárnémeti 1.

 

