Vitális Milán: Már apám is mondta, ha átlépem a félpályát, lőjek!; Jóból és rosszból is kijutott a magyar tenisznek 2025-ben

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Jóból és rosszból is kijutott a magyar tenisznek 2025-ben, éppúgy visszatekinthetünk szép egyéni sikerekre, mint a Davis-kupa-válogatott fájó vereségére szeptemberben. Az idény végén két magyar férfi játékos a top 50 közelében van – ez Fucsovics Mártontól (ATP-55.) öles lépteket igényelt, ugyanis kis időre még a 130-on is kívül került idén májusban. A 26 esztendős Marozsán Fábián (51.) őrzi azt a pozíciót, amelyet nagyrészt a 2023-as berobbanásakor alapozott meg magának. Bár 26 győzelme mellett 26 vereséget gyűjtött be, előbbi alapján az open era harmadik magyar játékosa lett Taróczy Balázs és Fucsovics után, aki legalább 25 találkozón diadalmaskodott. Babos Tímea fantasztikus teljesítménnyel rukkolt ki 2025-ben állandóvá váló társával, a brazil Luisa Stefanival párosban, négy tornát is közösen nyertek meg, s hat év után ismét bejutott a WTA-világbajnokság döntőjébe.

Vitális Milán februárban Dunaszerdahelyről szerződött Győrbe, s az őszi szezont követően tabellaelső ETO FC egyik kulcsembere lett. „Elsősorban a több játéklehetőség reményében jöttem vissza a DAC-tól – mondta lapunknak a 23 éves középpályás. – Az ETO-nak köszönhetően ez megadatott, azóta sem kezdtem a cserepadon mérkőzést. A válogatottmeghívó is összejött, s álomszerű, hogy Portugália ellen bemutatkozhattam a Puskás Arénában. Noha a Konferencialiga-rájátszásból nem jutottunk tovább, ennél aligha alakulhatott volna csodásabban a klubnak és a csapatnak ez az év.” A Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy a pletykák ellenére Győrben folytatja pályafutását. „Nagyon jól érzem magam, a csapat őszi első lett, ami hatalmas eredmény. Úgy gondolom, a lehető legjobb helyen vagyok.”

Tavaly novemberben lett a magyar ökölvívók elnöke Kovács István, aki egy évtizedre elegendő munkát végzett el 2025-ben, és nem tervez lassítani az előttünk álló években sem. „Azt szeretném, hogy legalább négy-hat sportolónk kijusson az olimpiára, ami tizennégy súlycsoportban nem könnyű feladat, ráadásul nemcsak részt venni szeretnénk, hanem érmeket is. Amikor belevágtunk, az első feladat az volt, hogy felzárkózzunk Európához. Ez megtörtént. Most fel kell zárkóznunk a világ élvonalához is” – nyilatkozta lapunknak. Beszélt arról is, hogy a sportdiplomáciában Európában jelentős pozíciókat fogott Magyarország, a világszövetségnél viszont egyelőre nem sikerült az áttörés. Elárulta, hogy a jövőben Papp László születésnapja lesz a Magyar Ökölvívás Napja.

Főszerepet vállalt a Nyíregyháza Spartacus legyőzésében Tóth Barna, aki két gólt szerzett öt nappal édesanyja halálát követően. A paksiak egyszeres válogatott támadója kétszer is jókor volt jó helyen, emellett óriási mezőnymunkát végzett, s kétszer is látványos sarkazással játszotta meg a labdát. „Hosszú betegség után veszítettem el az édesanyámat múlt héten hétfőn, közben készültünk a Nyíregyháza elleni meccsre, és ez segített elterelni a gondolataimat…” – mondta lapunknak Tóth Barna. A csatár az előző idényben 12 góllal segítette bronzéremhez a Paksi FC-t, minden esélye megvan arra, hogy hasonlóan sikeres bajnoki éve legyen. Csapata 18 fordulót követően harmadik az éllovas ETO és a második Ferencváros mögött, és a szombati duplázásának köszönhetően már öt találata van.

Toniszlav Jordanov, a kisvárdaiak bolgár támadója az évet lezáró NB I-es meccsen a magyar pályákon ritkán látható gólt jegyzett: Debrecenben a félpályán túlról ívelt a hazaiak kapujába, a labda számítások szerint 53.6 méteres röppálya után pattant le a gólvonal mögött. „Legalább tíz-tizenöt ilyen gólt szereztem korábban Bulgáriában. Na jó, csak viccelek – nevette el magát a a Kisvárda Master Good 1–0-s győzelmét követően Toniszlav Jordanov. – Természetesen ez volt az első ilyen találatom, egy futballistának a pályafutása alatt jó, ha egyszer adatik meg hasonló. Az ilyesmire nem lehet felkészülni, persze az edzéseken többször gyakorolja az ember a tizenhatoson kívüli befejezéseket, de a félpályáról nem szoktunk lövöldözni.”

Hódmezővásárhelyről indult a kedden 50 éves kézilabdázó, Kirsner Erika pályafutása. Ötödik osztályos korában választotta ki a helyi Porcelán SK. „Arról álmodtam akkor, hogy a Ferencváros csapatkapitánya legyek. Amikor elsőre hívott Németh András, akkor még a Debrecent választottam, de nagyon bíztam benne, hogy ad egy második egy esélyt. Mindig meg is kapom tőle, hogy rajtam kívül nem volt más játékos, akit kétszer hívott volna a Fradi…” – emlékezett vissza a kiváló balszélső, aki 1999 és 2007 között erősítette a zöld-fehéreket, ezalatt három bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert az együttes. És egy EHF-kupát is, a fináléban a Podravka elleni idegenbeli visszavágót éppen Kirsner döntötte el.

